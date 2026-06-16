E20 फ्यूल से खराब हुआ कार, बाइक, स्कूटर का इंजन, तो इंश्योरेंस क्लेम होगा या नहीं? डिटेल आई सामने

इंश्योरेंस कंपनी ने अब कहा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी अमान्य नहीं होती हैं और इसे लापरवाही नहीं माना जाएगा, भले ही गाड़ी पुरानी हो। अपने बयान में, ICICI लोम्बार्ड ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बावजूद मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से मान्य रहती हैं।

देश में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल यानी फ्लेक्स फ्यूल की रफ्तार तेज हो रही है। E20 से शुरू हुआ सफर जल्द ही E22, E25, E27 और E30 जैसे कई पड़ाव पार करेगा। इतना ही नहीं, E85 भी बिकना शुरू हो गया है। हालांकि, पुरानी रिपोर्ट और ग्राहकों को रिव्यू को देखा जाए तो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल से उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है। साथ ही, गाड़ी के इंजन में भी खराबी की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से कहीं गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म तो नहीं हो जाएगा। दरअसल, बीते दिनों कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम को खारिज किया जा सकता है। इस पर, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने एक ऑफिशियली स्पष्टीकरण जारी किया है।

इंश्योरेंस कंपनी ने अब कहा है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी अमान्य नहीं होती हैं और इसे लापरवाही नहीं माना जाएगा, भले ही गाड़ी पुरानी हो। अपने बयान में, ICICI लोम्बार्ड ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बावजूद मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से मान्य रहती हैं। मैकेनिकल खराबी या मेंटेनेंस से संबंधित रिपेयर के दायरे में आते हैं, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, चाहे कोई भी फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा हो। कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि वह पुरानी गाड़ियों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल को लापरवाही नहीं मानती है। भारत के E20 प्रोग्राम को एक प्रगतिशील और पर्यावरण के अनुकूल पहल के रूप में देखती है।

क्या-क्या कवर करता है इंश्योरेंस?

इंश्योरेंस कंपनी ने यह भी बताया कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को दुर्घटना, चोरी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और थर्ड-पार्टी लायबिलिटी जैसी घटनाओं को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ग्राहक द्वारा चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ICICI लोम्बार्ड ने कहा कि गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल क्लेम की स्वीकार्यता तय करने वाला कारक नहीं है। कंपनी के अनुसार, अगर पारंपरिक फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी का क्लेम स्वीकार्य है, तो E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली गाड़ी का क्लेम भी स्वीकार्य रहेगा। कंपनी ने कहा कि वह केवल फ्यूल के इस्तेमाल के आधार पर क्लेम को खारिज नहीं करती है।

यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। E20 फ्यूल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, अब सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पूरे देश में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया है। हाल के सालों में लॉन्च की गई ज्यादातर गाड़ियों को E20 फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, भारतीय सड़कों पर लाखों पुरानी गाड़ियां मूल रूप से कम इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बनाई गई थीं, जिससे ओनर्स के मन में लंबे समय तक चलने की क्षमता और कम्पोनेंट के घिसने-पिटने को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं।

1. E22, E25, E27 और E30 क्या है?

E22 का मतलब 22% इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल है। वॉल्यूम के हिसाब से E22 में 78% पेट्रोल होता है, जिस पर उचित एक्साइज ड्यूटी चुकाई गई है। जबकि, 22% इथेनॉल पर केंद्र, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या इंटीग्रेटेड टैक्स लगते हैं। इसी तरह, E25, E27 और E30 में वॉल्यूम के हिसाब से क्रमशः 25%, 27% और 30% इथेनॉल होता है। 20 मई को सरकार ने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड के लिए नियम नोटिफाई किए।

अपने नोटिफिकेशन में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने पॉजिटिव इग्निशन इंजन-पावर्ड गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए एनहाइड्रस इथेनॉल या इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर बनाए गए फ्यूल ब्लेंड के लिए स्पेसिफिकेशन तय किए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मंत्रालय ने E22 से E30 ब्लेंड को नोटिफाई तो किया है, लेकिन अभी तक उन्हें रिटेल बिक्री के लिए लॉन्च नहीं किया है। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है।

2. अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ब्लेंड कौन सा है?

भारत में फ्यूल पंप पर E20 (यानी 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल) सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से इसका इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले, 2022 तक E10 ही स्टैंडर्ड था। 2021 में नीति आयोग ने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-25 के लिए रोडमैप जारी किया, जिसमें E20 की डेडलाइन को 2030 से घटाकर 2025 कर दिया गया।

2023 में पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में E20 फ्यूल लॉन्च किया और इसे 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया। अप्रैल 2023 से बेचे जाने वाले सभी व्हीकल के लिए E20-कम्पलायंट होना अनिवार्य कर दिया गया। अगस्त 2025 में सरकार ने बताया कि OMCs ने जुलाई 2025 में औसतन 19.93% इथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर ली थी, जो उनके लक्ष्य से लगभग 6 महीने पहले था।

3. कितने व्हीकल E20-कम्पलायंट हैं?

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वाहन डैशबोर्ड से मिले व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा के मिंट एनालिसिस से पता चलता है कि 2025 में रजिस्टर्ड पेट्रोल पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों में से 30% से भी कम इथेनॉल-कम्पलायंट थे। 2025 में रजिस्टर्ड कुल 30.36 लाख वाहनों में से लगभग 9 लाख पैसेंजर वाहन इथेनॉल-कम्पलायंट थे। इसी तरह, 2025 में रजिस्टर्ड 13.76 करोड़ टू-व्हीलर्स में से केवल 50.2 लाख ही E20 ब्लेंड के अनुकूल थे।

हालांकि, यह डेटा सिर्फ 2025 का है, जब बेचे गए ज्यादातर वाहनों में पहले से ही E20-रेडी इंजन लगे हुए थे। पिछले 15 सालों के वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के आधार पर और यह मानकर कि ये वाहन अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। इथेनॉल-कम्पलायंट वाहन कुल पैसेंजर वाहनों और दोपहिया वाहनों का केवल 3% हिस्सा हैं।

4. ब्लेंडेड फ्यूल का गाड़ी के माइलेज पर क्या असर पड़ता है?

लोकलसर्कल्स के एक सर्वे के अनुसार, ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। सर्वे में शामिल 24,710 लोगों में से आधे लोगों ने बताया कि पिछले 9 महीनों में फ्यूल एफिशिएंसी कम हुई है। कुछ ने तो यह भी कहा कि माइलेज में 20% तक की कमी आई है। सर्वे में यह भी पता चला कि 2022 से पहले कार खरीदने वाले हर तीन में से लगभग एक कार मालिक को पिछले 9 महीनों में गाड़ी में असामान्य टूट-फूट या मरम्मत की जरूरत का सामना करना पड़ा।

ज्यादातर कार ओनर्स को इंजन, फ्यूल लाइन, टैंक, कार्बोरेटर आदि से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लोगों की बढ़ती चिंता के बावजूद, सरकार और ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड की तरफ बढ़ने के अपने फैसले पर अडिग है। पॉलिसी मेकर्स इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को घटाने और गन्ना व अनाज से इथेनॉल बनाने वाले कृषि सेक्टर को समर्थन देने के लिए एक अहम रणनीति मानते हैं।

5. E85 क्या है? ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत क्या है?

मंत्री पुरी ने 5 जून को नई दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्प के एक आउटलेट पर E85 फ्यूल लॉन्च किया और कहा कि शुरुआत में इसे देश भर के 50 फ्यूल स्टेशनों पर बेचा जाएगा। मंत्री ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि E85 फ्यूल की कीमत E20 ब्लेंड से 20 रुपए कम होगी। नीचे दी गई टेबल में दिखाया गया है कि अभी दिल्ली में हर वैरिएंट की कीमत क्या है।

फ्यूल ब्लेंड इथेनॉल शेयर (वॉल्यूम) रिटेल प्राइस दिल्ली (प्रति लीटर) E20 20% 102.12 रुपए E22 22% रिटेल लॉन्च का इंतजार E25 25% रिटेल लॉन्च का इंतजार E27 27% रिटेल लॉन्च का इंतजार E30 30% रिटेल लॉन्च का इंतजार E85 85% 82.12 रुपए