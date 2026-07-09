इन 4 कारों को लोगों ने जमकर खरीदा, 6 महीने में सभी की 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं; टॉप-10 की लिस्ट

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस साल तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 4 मॉडल ऐसे हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच चुके हैं। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा पंच, मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति सुजुकी वैगनआर हैं।

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देश के अंदर पिछले 6 महीने यानी जनवरी से जून 2026 तक किन कारों का दबदबा रहा है, इसकी लिस्ट आ गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस साल तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 4 मॉडल ऐसे हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच चुके हैं। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा पंच, मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति सुजुकी वैगनआर हैं। खास बात ये है कि ये सभी अलग-अलग सेगमेंट की कार हैं। डिजायर सेडान, पंच SUV, अर्टिगा 7-सीटर MPV और वैगनआर हैचबैक सेगमेंट में आती है। चलिए इन तीनों की 2026 के पहले हाफ (H1) की सेल को देखते हैं।

इन 4 कारों की बिक्री 1-1 लाख यूनिट के पार जनवरी से जून 2026 (H1 सेल्स) मॉडल मारुति डिजायर टाटा पंच मारुति अर्टिगा मारुति वैगनआर जनवरी 19,629 19,257 17,892 15,118 फरवरी 19,326 18,748 17,807 14,885 मार्च 21,224 20,977 17,072 17,025 अप्रैल 23,580 19,107 19,063 18,648 मई 24,546 20,208 20,350 18,076 जून 17,899 21,006 16,111 16,952 टोटल 126,204 119,303 108,295 100,704

जनवरी से जून 2026 (H1) सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जनवरी में 19,629 यूनिट, फरवरी में 19,326 यूनिट, मार्च में 21,224 यूनिट, अप्रैल में 23,580 यूनिट, मई में 24,546 यूनिट और जून में 17,899 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 126,204 यूनिट बिकीं और ये नंबर-1 कार रही। टाटा पंच की जनवरी में 19,257 यूनिट, फरवरी में 18,748 यूनिट, मार्च में 20,977 यूनिट, अप्रैल में 19,107 यूनिट, मई में 20,208 यूनिट और जून में 21,006 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 119,303 यूनिट बिकीं और ये नंबर-2 कार रही।

मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी में 17,892 यूनिट, फरवरी में 17,807 यूनिट, मार्च में 17,072 यूनिट, अप्रैल में 19,063 यूनिट, मई में 20,350 यूनिट और जून में 16,111 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 108,295 यूनिट बिकीं और ये नंबर-3 कार रही। मारुति सुजुकी वैगनआर की जनवरी में 15,118 यूनिट, फरवरी में 14,885 यूनिट, मार्च में 17,025 यूनिट, अप्रैल में 18,648 यूनिट, मई में 18,076 यूनिट और जून में 16,952 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 100,704 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

2026 के H1 की टॉप लिस्ट में ये मॉडल भी रहे शामिल मॉडल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून टोटल मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,806 14,833 14,545 17,829 17,519 15,215 97,747 मारुति सुजुकी बलेनो 16,782 14,632 16,392 18,306 18,396 12,488 96,996 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 13,353 13,898 15,540 18,829 20,686 13,135 95,441 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन 15,542 14,665 14,578 14,719 15,774 14,097 89,375 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 15,240 13,021 11,062 13,701 10,853 10,035 73,912 मारुति सुजुकी ईको 11,914 11,620 11,333 13,087 13,240 10,230 71,424

टॉप-10 में शामिल अन्य मॉडल की सेल मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जनवरी में 17,806 यूनिट, फरवरी में 14,833 यूनिट, मार्च में 14,545 यूनिट, अप्रैल में 17,829 यूनिट, मई में 17,519 यूनिट और जून में 15,215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 97,747 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही। मारुति सुजुकी बलेनो की जनवरी में 16,782 यूनिट, फरवरी में 14,632 यूनिट, मार्च में 16,392 यूनिट, अप्रैल में 18,306 यूनिट, मई में 18,396 यूनिट और जून में 12,488 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 96,996 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जनवरी में 13,353 यूनिट, फरवरी में 13,898 यूनिट, मार्च में 15,540 यूनिट, अप्रैल में 18,829 यूनिट, मई में 20,686 यूनिट और जून में 13,135 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 95,441 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की जनवरी में 15,542 यूनिट, फरवरी में 14,665 यूनिट, मार्च में 14,578 यूनिट, अप्रैल में 14,719 यूनिट, मई में 15,774 यूनिट और जून में 14,097 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 89,375 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।