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इन 4 कारों को लोगों ने जमकर खरीदा, 6 महीने में सभी की 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं; टॉप-10 की लिस्ट

By Narendra Jijhontiya
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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस साल तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 4 मॉडल ऐसे हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच चुके हैं। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा पंच, मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति सुजुकी वैगनआर हैं।

इन 4 कारों को लोगों ने जमकर खरीदा, 6 महीने में सभी की 1-1 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं; टॉप-10 की लिस्ट
Maruti Suzuki Dzire
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देश के अंदर पिछले 6 महीने यानी जनवरी से जून 2026 तक किन कारों का दबदबा रहा है, इसकी लिस्ट आ गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस साल तगड़ा कॉम्पटीशन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस बार 4 मॉडल ऐसे हैं जो 1-1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंच चुके हैं। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर, टाटा पंच, मारुति सुजुकी अर्टिगा और मारुति सुजुकी वैगनआर हैं। खास बात ये है कि ये सभी अलग-अलग सेगमेंट की कार हैं। डिजायर सेडान, पंच SUV, अर्टिगा 7-सीटर MPV और वैगनआर हैचबैक सेगमेंट में आती है। चलिए इन तीनों की 2026 के पहले हाफ (H1) की सेल को देखते हैं।

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इन 4 कारों की बिक्री 1-1 लाख यूनिट के पार
जनवरी से जून 2026 (H1 सेल्स)
मॉडलमारुति डिजायरटाटा पंचमारुति अर्टिगामारुति वैगनआर
जनवरी19,62919,25717,89215,118
फरवरी19,32618,74817,80714,885
मार्च21,22420,97717,07217,025
अप्रैल23,58019,10719,06318,648
मई24,54620,20820,35018,076
जून17,89921,00616,11116,952
टोटल126,204119,303108,295100,704

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जनवरी से जून 2026 (H1) सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की जनवरी में 19,629 यूनिट, फरवरी में 19,326 यूनिट, मार्च में 21,224 यूनिट, अप्रैल में 23,580 यूनिट, मई में 24,546 यूनिट और जून में 17,899 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 126,204 यूनिट बिकीं और ये नंबर-1 कार रही। टाटा पंच की जनवरी में 19,257 यूनिट, फरवरी में 18,748 यूनिट, मार्च में 20,977 यूनिट, अप्रैल में 19,107 यूनिट, मई में 20,208 यूनिट और जून में 21,006 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 119,303 यूनिट बिकीं और ये नंबर-2 कार रही।

मारुति सुजुकी अर्टिगा की जनवरी में 17,892 यूनिट, फरवरी में 17,807 यूनिट, मार्च में 17,072 यूनिट, अप्रैल में 19,063 यूनिट, मई में 20,350 यूनिट और जून में 16,111 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 108,295 यूनिट बिकीं और ये नंबर-3 कार रही। मारुति सुजुकी वैगनआर की जनवरी में 15,118 यूनिट, फरवरी में 14,885 यूनिट, मार्च में 17,025 यूनिट, अप्रैल में 18,648 यूनिट, मई में 18,076 यूनिट और जून में 16,952 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 100,704 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

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2026 के H1 की टॉप लिस्ट में ये मॉडल भी रहे शामिल
मॉडलजनवरीफरवरीमार्चअप्रैलमईजूनटोटल
मारुति सुजुकी स्विफ्ट17,80614,83314,54517,82917,51915,21597,747
मारुति सुजुकी बलेनो16,78214,63216,39218,30618,39612,48896,996
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स13,35313,89815,54018,82920,68613,13595,441
महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन15,54214,66514,57814,71915,77414,09789,375
मारुति सुजुकी विक्टोरिस15,24013,02111,06213,70110,85310,03573,912
मारुति सुजुकी ईको11,91411,62011,33313,08713,24010,23071,424

टॉप-10 में शामिल अन्य मॉडल की सेल

मारुति सुजुकी स्विफ्ट की जनवरी में 17,806 यूनिट, फरवरी में 14,833 यूनिट, मार्च में 14,545 यूनिट, अप्रैल में 17,829 यूनिट, मई में 17,519 यूनिट और जून में 15,215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 97,747 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही। मारुति सुजुकी बलेनो की जनवरी में 16,782 यूनिट, फरवरी में 14,632 यूनिट, मार्च में 16,392 यूनिट, अप्रैल में 18,306 यूनिट, मई में 18,396 यूनिट और जून में 12,488 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 96,996 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

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मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की जनवरी में 13,353 यूनिट, फरवरी में 13,898 यूनिट, मार्च में 15,540 यूनिट, अप्रैल में 18,829 यूनिट, मई में 20,686 यूनिट और जून में 13,135 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 95,441 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन की जनवरी में 15,542 यूनिट, फरवरी में 14,665 यूनिट, मार्च में 14,578 यूनिट, अप्रैल में 14,719 यूनिट, मई में 15,774 यूनिट और जून में 14,097 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 89,375 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

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मारुति सुजुकी विक्टोरिस की जनवरी में 15,240 यूनिट, फरवरी में 13,021 यूनिट, मार्च में 11,062 यूनिट, अप्रैल में 13,701 यूनिट, मई में 10,853 यूनिट और जून में 10,035 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 73,912 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही। मारुति सुजुकी ईको की जनवरी में 11,914 यूनिट, फरवरी में 11,620 यूनिट, मार्च में 11,333 यूनिट, अप्रैल में 13,087 यूनिट, मई में 13,240 यूनिट और जून में 10,230 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान कुल 71,424 यूनिट बिकीं और ये नंबर-4 कार रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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