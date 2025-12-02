₹6.25 लाख की इस मारुति कार को लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1, 30 km है माइलेज

संक्षेप: मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि कि FY2025-26 की पहली छमाही में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई।

Tue, 2 Dec 2025 09:35 AM

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि FY2025-26 की पहली छमाही में मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कार बन गई। बता दें कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 के दौरान मारुति डिजायर ने करीब 1.30 लाख यूनिट्स कार की बिक्री की। भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख से 9.31 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं मारुति डिजायर की इस डिमांड के पीछे की इसकी खासियत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन अगर एक्सटीरियर की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर में ग्राहकों को एक बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक एलइडी डीआरएल, एलइडी टेल लैंप और नया 15-इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिलता है।

धांसू फीचर्स से लैस है कार कार में 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। बता दें कि डिजायर भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है कार अगर सेफ्टी के लिहाज से देखें तो मारुति डिजायर को ग्लोबल NCAP ने फैमिली सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग दी है। इसके अलावा, मारुति डिजायर में 6-एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

25 किमी से ज्यादा है माइलेज मारुति डिजायर भारतीय ग्राहकों के बीच अपनी माइलेज को लेकर जानी जाती है। मारुति डिजायर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.79kmpl और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ 25.71kmpl माइलेज देने का दावा करती है। बता दें कि डिजायर सीएनजी में ग्राहकों को 30 किमी से ज्यदा का माइलेज मिलता है।