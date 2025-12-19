आपकी कार से हर तरह की गंदगी पलभर में साफ कर देगा ये वॉशर, दूसरी सफाई में भी आएगा काम
लाइफस्टाइल टेक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डायलेक्ट ने नया फ्लो प्राइम लॉन्च किया है। ये एक पावरफुल और कॉम्पैक्ट प्रेशर वॉशर है, जिसे डेली के भारतीय घरों में प्रोफेशनल-ग्रेड सफाई लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत 5499 रुपए है। यह प्रोडक्ट अब डायलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजन पर उपलब्ध है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन आसान स्टोरेज और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, बिना आउटपुट या कंसिस्टेंसी से समझौता किए।
1800W कॉपर-वाइंडिंग मोटर से चलने वाला फ्लो प्राइम 130 बार प्रेशर और 6.5L/मिनट फ्लो रेट देता है, जो इसे कारों, बाइकों, बालकनियों, छतों, आंगन, दुकानों के सामने, आउटडोर फर्नीचर और आम घरेलू सफाई के लिए आइडियल बनाता है।
डायलेक्ट फ्लो प्राइम के फीचर्स में 1800W कॉपर-वाइंडिंग मोटर, गहरी और लगातार सफाई के लिए 120 बार प्रेशर, नल या बाल्टी के साथ इस्तेमाल की सुविधा, सुरक्षित आउटडोर और गीले जगहों पर इस्तेमाल के लिए IPX5 वॉटरप्रूफिंग, मोटर की सुरक्षा और पावर एफिशिएंसी के लिए ऑटोमैटिक शट-ऑफ, लंबे समय तक सफाई सेशन के लिए बिल्ट-इन हीट प्रोटेक्शन, अंदर के पार्ट्स की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्टिव मोटर कवर और मोटर का सही तापमान बनाए रखने के लिए इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।
हर फ्लो प्राइम यूनिट के साथ सुविधा और कई तरह के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए एक्सेसरीज का एक पूरा सेट आता है, जिसमें एक स्प्रे गन, 5m इनलेट होज पाइप, 8m आउटलेट होज पाइप, एक्सटेंशन रॉड, सोप बॉटल, टैप कनेक्टर, क्विक कनेक्टर, सुई वाला वॉटर फिल्टर और फिल्टर के साथ 3m इनलेट होज शामिल हैं। कंपनी इस सेगमेंट में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो पेश करती है। जिसमें 4,499 रुपए से लेकर 11,500 रुपए तक के 7 मॉडल हैं।
