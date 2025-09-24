Duster Pick Up and Cargo Versions Launched नया पिकअप ट्रक लॉन्च, इसमें 5 पैसेंजर्स के साथ बहुत सारा सामान भी रख पाएंगे; बस इतनी रखी कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
नया पिकअप ट्रक लॉन्च, इसमें 5 पैसेंजर्स के साथ बहुत सारा सामान भी रख पाएंगे; बस इतनी रखी कीमत

यह पहली बार नहीं है जब डस्टर का पिकअप ट्रक वर्जन लॉन्च हुआ है। डस्टर ओरोच (पिछली पीढ़ी) भी थी, जो डस्टर पर बेस्ड एक फैक्टरी-बिल्ट एक्सटेंडेड व्हीलबेस वाला पिकअप ट्रक था। रोमानिया में डेसिया द्वारा प्रदर्शित नया पिकअप वर्जन ओरोच वर्जन नहीं है। बल्कि, यह ओरोच से छोटा और कम व्यावहारिक पिकअप ट्रक है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:35 PM
नई डस्टर ग्लोबल मार्केट में बेची जा रही है। अगले साल तक इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाना है। इस बीच, ग्लोबल मार्केट में डस्टर पिक-अप नाम से एक नया पिकअप ट्रक वर्जन लॉन्च किया है। ये देखने में काफी स्टाइलिश है। मार्केट में इसका मुकाबला इसुजु और टोयोटा के मॉडल से होगा। डस्टर ने यूके में डस्टर कार्गो नाम से एक नया वैन वर्जन और रोमानिया में डस्टर पिक-अप नाम से एक नया पिकअप ट्रक वर्जन लॉन्च किया है। बता दें डेसिया और रेनो यह दिखा रहे हैं कि डस्टर प्लेटफॉर्म में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है।

यह पहली बार नहीं है जब डस्टर का पिकअप ट्रक वर्जन लॉन्च हुआ है। डस्टर ओरोच (पिछली पीढ़ी) भी थी, जो डस्टर पर बेस्ड एक फैक्टरी-बिल्ट एक्सटेंडेड व्हीलबेस वाला पिकअप ट्रक था। रोमानिया में डेसिया द्वारा प्रदर्शित नया पिकअप वर्जन ओरोच वर्जन नहीं है। बल्कि, यह ओरोच से छोटा और कम व्यावहारिक पिकअप ट्रक है।

रोमानियाई बाजार में डेसिया ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया नया थर्ड जनरेशन डस्टर पिक-अप फैक्ट्री में तैयार मॉडल नहीं है। बल्कि, इसे रोमटुरिंगिया नामक एक रोमानियाई कंपनी द्वारा कन्वर्ट किया गया है, जिसने सेकंड जनरेशन डस्टर को भी सिंगल-कैब पिक-अप में कन्वर्ट किया था। थर्ड जनरेशन डस्टर पर बेस्ड नया डस्टर पिक-अप वैट सहित EUR 26,000 (लगभग 27.21 लाख रुपए) की कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

स्टैंडर्ड डस्टर से तुलना करें तो डस्टर पिक-अप में आगे से लेकर D पिलर्स तक सब कुछ एक जैसा है। यहां तक कि डोर, विंडो और लाइटिंग एलिमेंट भी दोनों वर्जन में समान हैं। डस्टर पिक-अप में, बूट एरिया के ऊपर की छत को काटकर एक मजबूत बेड लाइनर के साथ एक खुला लोड बेड बनाया गया है जो 430 किलोग्राम तक का सामान रख सकता है।

किसी भी अन्य पिकअप ट्रक की तरह, टेलगेट नीचे की ओर टिका हुआ है। कार्गो एरिया 1,050 mm लंबा और 1,000 mm चौड़ा है। डस्टर की कुल लंबाई 4,345 mm ही है। डस्टर पिक-अप में 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन या 4WD सेटअप वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है। यह हुंडई सांता क्रूज और हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा विजन SXT की याद दिलाता है।

रोमानिया में बिकने वाली डस्टर पिक-अप के विपरीत, यूके में बिकने वाली डस्टर कार्गो एक फैक्ट्री-बिल्ट यूनिट है। इसकी शुरुआती कीमत वैट सहित 28,700 GBP (लगभग 34.38 लाख रुपए) है। डस्टर कार्गो मूल रूप से डस्टर SUV का एक छोटा वर्जन है, जिसमें सभी सीटें हटाकर इसे 1,149 लीटर के कार्गो एरिया में बदल दिया गया है जो 430 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। डस्टर कार्गो में 4WD के साथ हाइब्रिड 130 या हाइब्रिड 155 इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं।

