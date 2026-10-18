नई डस्टर हाइब्रिड खरीदें या ग्रैंड विटारा, हाइराइडर और विक्टोरिस? कीमत, माइलेज, फीचर्स की तुलना

रेनॉल्ट डस्टर की भारत में वापसी अब और दिलचस्प हो गई है।इस SUV का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल से होगा।

रेनॉल्ट डस्टर की भारत में वापसी अब और दिलचस्प हो गई है। कंपनी ने इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल पेश किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है। इस SUV का मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल से होगा। डस्टर में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं। इसका कुल आउटपुट 160bhp है। जबकि बाकी तीनों SUV करीब 116bhp की पावर देती हैं। कंपनी डस्टर में 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज मिलने का दावा भी कर रही है। ऐसे में आइए कीमत, पावर, माइलेज और फीचर्स के मामले में इन चारों SUV की तुलना करते हैं।

कीमत में कौन आगे, कौन पीछे? रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और मारुति विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल से होगा। इन चारों SUV की शुरुआती कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है। मारुति विक्टोरिस हाइब्रिड की कीमत 16.43 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड 16.68 लाख रुपये और डस्टर हाइब्रिड 16.99 लाख रुपये से शुरू होती है। टोयोटा हाइराइडर हाइब्रिड की शुरुआती कीमत 17.18 लाख रुपये है। टॉप हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो डस्टर की कीमत 19.49 लाख रुपये तक जाती है, जबकि विक्टोरिस की 19.99 लाख, ग्रैंड विटारा की 19.77 लाख और हाइराइडर की 20.31 लाख रुपये तक है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

किसका इंजन ज्यादा दमदार? इन चारों SUV में सबसे बड़ा अंतर इनके इंजन और पावर में है। रेनॉल्ट डस्टर में 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है। इसका कुल आउटपुट 160bhp है। इसके मुकाबले ग्रैंड विटारा, हाइराइडर और विक्टोरिस में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। इनकी कुल पावर करीब 116bhp है। डस्टर में 1.4 kWh की बैटरी दी गई है। जबकि बाकी तीनों SUV में 0.60 kWh की बैटरी मिलती है। डस्टर में मल्टी-मोड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है। जबकि बाकी मॉडल e-CVT गियरबॉक्स के साथ आते हैं।

माइलेज में कौन आगे? कंपनी के अनुसार, रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड 29 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है। वहीं, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर का दावा 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का है। मारुति विक्टोरिस के लिए 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज का दावा किया गया है। यानी डस्टर का दावा इन तीनों से ज्यादा है, लेकिन विक्टोरिस से इसका अंतर बहुत बड़ा नहीं है। डस्टर की कंपनी का यह भी कहना है कि शहर में गाड़ी चलाते समय यह 80 पर्सेंट तक सफर इलेक्ट्रिक मोड में कर सकती है। हालांकि, असल माइलेज ट्रैफिक, सड़क और गाड़ी चलाने के तरीके पर निर्भर करेगा।

फीचर्स में किस SUV में क्या खास? रेनॉल्ट डस्टर के टॉप मॉडल में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, आगे की वेंटिलेटेड सीटें और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इसमें 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS भी मिलता है। ग्रैंड विटारा में 9-इंच टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। हाइराइडर में भी इससे मिलते-जुलते फीचर्स हैं। वहीं, विक्टोरिस में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

किस SUV पर कितना खर्च? अगर ज्यादा पावर और बड़े हाइब्रिड सिस्टम वाली SUV चाहिए तो डस्टर के आंकड़े इसे बाकी तीनों से अलग बनाते हैं। इसका टॉप हाइब्रिड मॉडल भी इन चारों में सबसे कम कीमत वाला है। कम शुरुआती कीमत और नए फीचर्स के लिए विक्टोरिस पर विचार किया जा सकता है। ग्रैंड विटारा में पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, CNG और चुनिंदा वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शन मिलते हैं। हाइराइडर भी पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन्स के साथ आती है। आखिर में चुनाव करते समय सिर्फ माइलेज और कीमत ही नहीं, बल्कि वैरिएंट के फीचर्स, सर्विस खर्च और अपने रोजाना के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना जरूरी है।