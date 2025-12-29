मार्केट में गर्दा उड़ाने आई 1158cc की ये पावरफुल बाइक, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सब दे दिया; कीमत होश उड़ा देगी

संक्षेप: भारतीय बाजार में डुकाटी XDiavel V4 (Ducati XDiavel V4) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 30.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। ये अब और ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट और पावर का कॉम्बिनेशन के साथ आती है।

Dec 29, 2025 02:38 pm IST

प्रीमियम और परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में डुकाटी (Ducati) ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने भारत में नई डुकाटी XDiavel V4 (Ducati XDiavel V4) को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है, जो क्रूजर जैसी आरामदायक राइडिंग चाहते हैं, लेकिन डुकाटी (Ducati) की पहचान रही दमदार परफॉर्मेंस से समझौता नहीं करना चाहते है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत और कलर ऑप्शन

नई डुकाटी XDiavel V4 (Ducati XDiavel V4) के कीमत की बात करें तो इसके बर्निंग रेड (Burning Red) कलर की कीमत 30.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, इसके ब्लैक लावा (Black Lava) कलर वैरिएंट की कीमत 31.20 लाख (एक्स-शोरूम) है। ब्लैक लावा (Black Lava) शेड थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसका डार्क और प्रीमियम लुक इसे खास बनाता है।

Diavel V4 से कैसे अलग है XDiavel V4?

डुकाटी (Ducati) की भाषा में X का मतलब है ज्यादा रिलैक्स्ड और क्रूजर-फ्रेंडली अप्रोच है। XDiavel V4 को खासतौर पर उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो लंबी दूरी की राइडिंग में आराम को प्राथमिकता देते हैं।

डिजाइन और राइडिंग पोजिशन

इसके डिजाइन और राइडिंग पोजिशन की बात करें तो इसमें लो-स्लंग और ज्यादा स्लीक लुक मिलता है। इसमें चौड़ा और पीछे की ओर खिंचा हुआ हैंडलबार, फॉरवर्ड-सेट फुटपेग्स, नीचे और ज्यादा आरामदायक सीट्स दी गई हैं। इसकी पिलियन सीट को भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। अगर कोई राइडर स्पोर्टी फील चाहता है, तो डुकाटी (Ducati) के ऑफिशियल एक्सेसरी कैटलॉग से सेंटर-सेट फुटपेग्स भी लगवाए जा सकते हैं।

इंजन: वही V4, वही खतरनाक ताकत

आराम बढ़ाने के बावजूद डुकाटी (Ducati) ने परफॉर्मेंस में कोई कटौती नहीं की है। XDiavel V4 में वही इंजन मिलता है, जो Diavel V4 में है। इसमें 1,158cc का V4 Granturismo इंजन दिया गया है, जो लगभग 166.28 bhp की पावर और 126 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन स्मूद क्रूजिंग के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर बेहद आक्रामक परफॉर्मेंस भी देता है।

सस्पेंशन, ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक्स

इसमें फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन, हाई-परफॉर्मेंस ब्रेम्बो (Brembo) ब्रेक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज (राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS आदि) मिलता है। खास बात यह है कि XDiavel V4 में अब 6.9-इंच का बड़ा TFT डिस्प्ले मिलता है, जो Panigale V4 और Streetfighter V4 में इस्तेमाल किया जाता है।

पुराने 1260 मॉडल से क्या बदला?