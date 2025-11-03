भारत में लॉन्च हुई ये धाकड़ बाइक, पैसा देने पर भी 500 से ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे;
संक्षेप: डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 डिग्री एनिवर्सेरियो रिजोमा एडिशन (Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition) लॉन्च हो गया है। ये बाइक भारत में 17.10 लाख में लॉन्च हुई है। इसमें स्टाइल और क्लास का तड़का मिलता है।
अगर आप उन बाइकर्स में से हैं, जो भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, तो डुकाटी (Ducati) की न्यू स्क्रैम्बलर 10th एनिवर्सरी रिजोमा एडिशन (Scrambler 10th Anniversary Rizoma Edition) आपके लिए ही बनी है। इसकी कीमत 17.10 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये है। ये बाइक दुनिया भर में सिर्फ 500 यूनिट्स तक सीमित है और इसकी डिलीवरी भारत में आज से शुरू हो चुकी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्क्रैम्बलर लाइन के 10 साल पूरे
डुकाटी (Ducati) ने अपनी आइकॉनिक स्क्रैम्बलर (Scrambler) सीरीज के 10 साल पूरे होने पर यह लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। यह मॉडल इटली की प्रीमियम कस्टम ब्रांड रिजोमा (Rizoma) के साथ कोलैबरेशन में बना है, जिससे इसमें फैक्ट्री से ही एक्सक्लूसिव डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग आफ्टरमार्केट में लगवाते हैं।
मेटल रोज फिनिश
इस बाइक को देखकर सबसे पहले आपकी नजर इसके स्टोन व्हाइट (Stone White) टैंक, ब्लैक फ्रेम और मेटर रोज (Metal Rose) कलर डिटेल पर जाएगी। ये बार-एंड मिरर, कॉम्पैक्ट एक्जॉस्ट डिजाइन, रिजोमा (Rizoma) ब्रांडेड फुटपेग एंड कवर के साथ आती है। इस बाइक को एक साथ क्लासिक और मॉडर्न दोनों लुक देते हैं। दूर से देखने पर यह सिंपल लगती है, लेकिन पास जाकर हर एंगल से रिच फिनिश और डिटेलिंग झलकती है, डुकाटी (Ducati) की पहचान यही है।
परफॉर्मेंस भी जबरदस्त
स्क्रैम्बलर रिजोमा एडिशन (Scrambler Rizoma Edition) में वही भरोसेमंद 803cc Desmodue एयर-कूल्ड ट्विन इंजन मिलता है, जो अब राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी के साथ और भी स्मूथ हो गया है। ये इंजन 72bhp की पावर, अप/डाउन क्विकशिफ्टर, राइड मोड्स और 4.3-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आता है।
चाहे सिटी ट्रैफिक हो या ओपन हाईवे, बाइक हर जगह फ्लेक्सिबल और कंट्रोल्ड राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। साथ ही यह E20 फ्यूल-कॉम्प्लायंट है, यानी भारत में आने वाले फ्यूल स्टैंडर्ड्स के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
