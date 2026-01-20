Hindustan Hindi News
₹77 लाख में लॉन्च हुई ये भौकाली ट्राइकलर बाइक, दुनिया में सिर्फ 1,000 लोग ही खरीद पाएंगे; खासियत ऐसी कि दंग रह जाएंगे आप

₹77 लाख में लॉन्च हुई ये भौकाली ट्राइकलर बाइक, दुनिया में सिर्फ 1,000 लोग ही खरीद पाएंगे; खासियत ऐसी कि दंग रह जाएंगे आप

संक्षेप:

भारत में डुकाटी (Ducati) ने पैनिगेल V4 ट्राइकलर (Panigale V4 Tricolore) ट्राइकलर लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 77 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए इस बाइक की खासियत जानते हैं।

Jan 20, 2026 07:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इटालियन सुपरबाइक निर्माता डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी सबसे खास और लिमिटेड एडिशन सुपरबाइक पैनिगेल V4 ट्राइकलर (Panigale V4 Tricolore) लॉन्च कर दी है। इस प्रीमियम बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 77 लाख रखी गई है। यह डुकाटी (Ducati) की फ्लैगशिप सुपरस्पोर्ट बाइक का स्पेशल एडिशन है, जिसे दुनियाभर में सिर्फ 1000 यूनिट्स तक सीमित रखा गया है। इन 1000 बाइक्स में से भारत के लिए केवल चुनिंदा यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी और भी बढ़ जाती है।

मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

ट्राइकलर कलर स्कीम: इटली की पहचान

इस बाइक की सबसे बड़ी पहचान इसकी ट्राइकलर (Tricolore) पेंट स्कीम है, जिसमें इटली के झंडे के 3 कलर लाल, सफेद और हरा देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि इस बार डुकाटी (Ducati) ने इस कलर कॉम्बिनेशन को नए असिमेट्रिक लिवरी डिजाइन के साथ पेश किया है। इस यूनिक डिजाइन को मशहूर डिजाइनर Aldo Drudi (Drudi Performance) ने तैयार किया है, जो बाइक को रेस-इंस्पायर्ड और बेहद आकर्षक लुक देता है।

प्रीमियम डिजाइन और एक्सक्लूसिव टच

पैनिगेल V4 ट्राइकलर (Panigale V4 Tricolore) में कई ऐसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे एक कलेक्टर्स बाइक बनाते हैं। इसमें यूनिट नंबर के साथ स्टीयरिंग प्लेट, नंबर वाली एल्युमिनियम की (key), स्टार्ट-अप के समय दिखने वाला खास डैशबोर्ड एनीमेशन दिया गया है। इसमें प्रीमियम अलकैंटरा (Alcantara) सीट दी गई है।इसके साथ ही इसमें एडजस्टेबल बिलेट एल्युमिनियम फुटपेग्स दिए गए हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से राइडिंग पोजिशन सेट कर सकता है। ये सभी फीचर्स इस बाइक को स्टैंडर्ड पैनिगेल V4 से बिल्कुल अलग और ज्यादा खास बनाते हैं।

मैकेनिकल बदलाव

डुकाटी (Ducati) ने इस स्पेशल एडिशन में कुछ मैकेनिकल अपग्रेड्स भी किए हैं, ताकि ट्रैक पर परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके। आइए इनके कुछ प्वाइंट्स पर नजर डालते हैं।

हल्के कार्बन फाइबर व्हील्स

इस सुपरबाइक में कार्बन फाइबर व्हील्स दिए गए हैं, जो पहले के मुकाबले 0.907 किलोग्राम हल्के हैं। इससे बाइक की हैंडलिंग बेहतर होती है और कॉर्नरिंग में ज्यादा कंट्रोल मिलता है।

रेसिंग-ग्रेड ब्रेकिंग सिस्टम

पैनिगेल V4 ट्राइकलर (Panigale V4 Tricolore) को फ्रंट ब्रेक प्रो (Front Brake Pro) सेटअप मिलता है, जिसमें फ्रंट में 338.5mm के डुअल डिस्क, ब्रेम्बो हायप्योर (Brembo Hypure) कैलिपर्स, ब्रेम्बो (Brembo) MCS 19.21 मास्टर सिलेंडर शामिल हैं। यह ब्रेकिंग सिस्टम डुकाटी (Ducati) की WSBK (World Superbike Championship) रेस बाइक्स से लिया गया है। इन बदलावों के चलते बाइक का वजन 3 किलो कम हुआ है और इसका कर्ब वेट 188 किलोग्राम रह गया है।

दमदार V4 इंजन और रेसिंग फील

इस बाइक में वही पावरफुल इंजन दिया गया है, जो स्टैंडर्ड Panigale V4 में मिलता है। इसमें 1,103cc, लिक्विड-कूल्ड V4 Desmosedici Stradale इंजन दिया गया है, जो 216 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें ड्राय क्लच दिया गया है। यह इंजन ट्रैक पर रॉ परफॉर्मेंस और असली रेसिंग एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है।

मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

ग्राहकों को मिलेंगे खास एक्सेसरीज

पैनिगेल V4 ट्राइकलर (Panigale V4 Tricolore) खरीदने वाले ग्राहकों को डुकाटी (Ducati) की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी (Certificate of Authenticity), एक खास प्रेजेंटेशन बॉक्स, कस्टम ट्राइकलर (Custom Tricolore) बाइक कवर मिलता है। ये सभी चीजें इसे सिर्फ एक सुपरबाइक नहीं, बल्कि एक कलेक्टर्स पीस बना देती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

