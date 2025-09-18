इस कंपनी की 393 बाइक में आई खराबी! पीछे वाला पहिया बन सकता है एक्सीडेंट का कारण, जारी हुआ रिकॉल

अगर आपके पास Panigale V4 या Streetfighter V4 (2018-2025 मॉडल) बाइक है, तो तुरंत अपने नजदीकी डुकाटी (Ducati) सर्विस सेंटर से संपर्क करें। जी हां, क्योंकि कंपनी ने इन दोनों के लिए रिकॉल जारी किया है। इन दोनों बाइक्स के पीछे वाले व्हील में खराबी है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया भर में मशहूर स्पोर्ट बाइक निर्माता डुकाटी (Ducati) ने अपनी सुपरबाइक्स Panigale V4 और Streetfighter V4 के लिए एक बड़ा रिकॉल (Recall) जारी किया है। कंपनी ने इन मॉडलों में रीयर एक्सल (rear axle) डिफेक्ट की पुष्टि की है, जिसे नजरअंदाज करने पर बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। भारत में कुल 393 यूनिट्स इस समस्या से प्रभावित हैं, जिन्हें कंपनी मुफ्त में रिपेयर और पार्ट रिप्लेसमेंट के लिए वापस बुला रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है समस्या?

रीयर एक्सल (पीछे वाले पहिए का शाफ्ट) में खामी पाई गई है। यह चलते समय टूट सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) के दस्तावेजों के अनुसार, अब तक दुनिया भर से 11 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका में एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि वहां से 10,000+ बाइक्स रिकॉल की गई हैं।

भारत में असर

यह रिकॉल 2018 से 2025 के बीच बनी Panigale V4 और Streetfighter V4 बाइक्स को प्रभावित करेगा। इससे कुल 393 यूनिट्स प्रभावित होंगी। डुकाटी (Ducati) ने ग्राहकों से सीधे संपर्क करना शुरू कर दिया है। कंपनी रीयर व्हील शाफ्ट को मुफ्त में बदलकर यह समस्या ठीक करेगी।

रिकॉल क्यों लिया गया फैसला?

हालांकि, डुकाटी (Ducati) ने कोई बड़ा आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि 2023 में एक गंभीर घटना ने कंपनी को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। उस घटना में चलते-चलते बाइक का रियर एक्सल टूट गया था। NHTSA के मुताबिक, एक्सल फेलियर के कारण बाइक की ज्यादा माइलेज या वियर एंड टियर हो सकता है। ये व्हील या चेन एडजस्टमेंट के दौरान टॉर्क एरर के कारण भी हो सकता है।

डुकाटी (Ducati) का आश्वासन