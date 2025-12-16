सावधान! इस कंपनी की 1,016 बाइक्स में आई खराबी, ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉक-अप का खतरा; कंपनी ने जारी किया रिकॉल

संक्षेप: डुकाटी (Ducati) ने अपनी दो पॉपुलर बाइक्स Panigale V2 और Streetfighter V2 के लिए रिकॉल जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, इन बाइक्स में ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉक-अप का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते कंपनी की 1,016 बाइक्स में खराबी देखी गई है।

Dec 16, 2025 05:56 pm IST

इटैलियन सुपरबाइक ब्रांड डुकाटी (Ducati) ने अपनी दो पॉपुलर बाइक्स Panigale V2 और Streetfighter V2 को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने इन दोनों मॉडलों के कुछ यूनिट्स को ABS से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के चलते रिकॉल करने का फैसला लिया है। यह रिकॉल 2025 और 2026 मॉडल ईयर की चुनिंदा बाइक्स पर लागू होगा। डुकाटी (Ducati) की रिकॉल रिपोर्ट के मुताबिक, असेंबली के दौरान सप्लायर की गलती से ABS सिस्टम के दो फ्यूज आपस में बदल गए हो सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ABS पंप के लिए 25A फ्यूज

जानकारी के मुताबिक पॉपुलर बाइक्स Panigale V2 और Streetfighter V2 के ABS कंट्रोल यूनिट में 10A फ्यूज है। इन दोनों फ्यूज और उनके होल्डर गलती से इंटरचेंज हो गए हैं। इसका असर यह हो सकता है कि ABS ठीक से काम न करे और ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉक-अप का खतरा बढ़ जाए।

किन बाइक्स पर असर पड़ा है?

Ducati Panigale V2 (2025 मॉडल) के फरवरी 4 से मई 23, 2025 के बीच बनी यूनिट्स पर ये खतरा ज्यादा है। वहीं Ducati Streetfighter V2 (2025 और 2026 मॉडल) के मार्च 31 से जून 12, 2025 के बीच बनी यूनिट्स पर भी समस्या मंडरा रही है। कंपनी ने साफ किया है कि 13 जून 2025 के बाद बनी बाइक्स की जांच कर ली गई है और वे इस रिकॉल का हिस्सा नहीं हैं।

कितनी बाइक्स रिकॉल में शामिल?

इस रिकॉल के तहत कुल 1,016 मोटरसाइकिलें आती हैं, जो कुल प्रोडक्शन का लगभग 1.2 प्रतिशत है। अगर किसी बाइक में यह समस्या मौजूद है, तो राइडर को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर “ABS Error” मैसेज या ABS वार्निंग लाइट दिखाई दे सकती है। खासकर अगर 10A का छोटा फ्यूज उड़ जाता है, तो ABS पंप काम करना बंद कर सकता है, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस प्रभावित होती है।

डुकाटी क्या करेगी?

डुकाटी नॉर्थ अमेरिका (Ducati North America) अपने डीलर नेटवर्क को 15 से 22 दिसंबर 2025 के बीच इस रिकॉल की जानकारी देगा। इसके बाद प्रभावित बाइक मालिकों से संपर्क किया जाएगा। ग्राहकों को अपनी बाइक को ऑथराइज्ड डुकाटी (Ducati) डीलरशिप पर ले जाना होगा, जहां फ्यूज और फ्यूज होल्डर की जांच की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, तो उसे बिना किसी शुल्क के ठीक कर दिया जाएगा