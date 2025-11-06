भारत की सबसे स्पोर्टी एडवेंचर बाइक लॉन्च, कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे; रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे लग्जरी फीचर से लैस

संक्षेप: डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 पाइक्स पीक (Ducati Multistrada V4 Pikes Peak) बाइक 36.16 लाख की कीमत में लॉन्च हो गई है। ये सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का मास्टरपीस है। यह उन राइडर्स के लिए बनी है, जो एडवेंचर के साथ रेसिंग स्पिरिट चाहते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 11:18 PM

इटालियन सुपरबाइक मेकर डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी हाई-परफॉर्मेंस टूरिंग मशीन मल्टीस्ट्रेडा 4 पाइक्स पीक लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 36.16 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये है। यह बाइक न सिर्फ मल्टीस्ट्रेडा (Multistrada) सीरीज की सबसे फोकस्ड और स्पोर्टी वर्जन है, बल्कि इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे रेसट्रैक और हाईवे दोनों पर बेमिसाल बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

168bhp की जबरदस्त पावर वाला इंजन

नई डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा 4 पाइक्स पीक (Ducati Multistrada V4 Pikes Peak) में कंपनी का शानदार 1,158cc V4 Granturismo इंजन दिया गया है, जो 168bhp की पावर और 123.8Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन न सिर्फ यूरो 5+ कंप्लायंट है, बल्कि E20 फ्यूल रेडी भी है, यानी यह भविष्य के सस्टेनेबल फ्यूल्स के लिए भी तैयार है। इसके सर्विस गैप भी काफी लंबे हैं, ऑयल बदलने का टाइम 15,000 किमी. और वॉल्व सर्विस 60,000 किमी. पर होती है।

रेसिंग DNA – नया रेस मोड और क्विकशिफ्टर

इस बार डुकाटी (Ducati) ने बाइक में रेस राइडिंग मोड (Race Riding Mode) जोड़ा है, जो एक्सीलरेशन को और फास्ट और स्मूद बनाता है। साथ ही क्रिस्पर क्विकशिफ्टर, डायरेक्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स और हाई पावर सेटअप इसे ट्रैक पर एक असली रेस मशीन बना देते हैं। लो स्पीड पर भी रियर-सिलिंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम एक्टिव रहता है, जिससे इंजन की हीट कम होती है और माइलेज भी बेहतर मिलता है।

स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन

मल्टीस्ट्रेडा (Multistrada) V4 पाइक्स पीक में Ohlins Smart EC 2.0 सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो डुकाटी (Ducati) की सुपरबाइक्स से लिया गया है। यह सिस्टम आपकी राइडिंग स्टाइल और रोड कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। जब आप फास्ट राइड करते हैं, तो सस्पेंशन टाइट हो जाता है और जब आप क्रूजिंग मोड में होते हैं, तो सस्पेंशन आरामदायक हो जाता है।

सेफ्टी में भी सुपर एडवांस – रडार टेक और ACC

डुकाटी (Ducati) ने इस बाइक में रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी दी है, जो सुपरबाइक सेगमेंट में बहुत ही दुर्लभ है। इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control-ACC), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (Blind Spot Detection -BSD), फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग (Forward Collision Warning -FCW) जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सभी फीचर्स भारतीय हाईवे की ट्रैफिक कंडीशन को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिससे लंबी दूरी की राइडिंग और भी सुरक्षित हो जाती है।

6.5-इंच TFT डिस्प्ले और 5 राइडिंग मोड

बाइक में नया 6.5-इंच TFT स्क्रीन दिया गया है, जिसमें क्लीन UI और OTA अपडेट्स का सपोर्ट मिलता है। आप इसमें पांच राइडिंग मोड्स रेस (Race), स्पोर्ट (Sport), टूरिंग (Touring), अर्बन (Urban) और वेट (Wet) चुन सकते हैं।

डिजाइन और हार्डवेयर – प्योर डुकाटी DNA

डिजाइन और हार्डवेयर की बात करें तो इसमें 17-इंच फोर्ज्ड व्हील्स और Pirelli Diablo Rosso IV टायर्स दिए गए हैं। इसमें Brembo Stylema ब्रेक्स 330mm फ्रंट और 280mm रियर डिस्क्स के साथ मिलती है। इसमें कार्बन फाइबर ट्रिम्स, Akrapovič टाइटेनियम सिलेंसर और रेस-इंस्पायर्ड लिवरी बाइक को एक्सक्लूसिव लुक देती है। हैंडलबार अब लो और नैरो है, जबकि फूटपेग्स ऊंचे और पीछे दिए गए हैं, ताकि ज्यादा लीन एंगल हासिल हो सके।

अतिरिक्त फीचर्स की लिस्ट