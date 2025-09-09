नए अवतार में लॉन्च हुई दुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 और V4 S, जानिए कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स

दुकाटी के बाइक फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने भारत में मोस्ट-अवेटेड नई 2025 मल्टीस्ट्राडा V4 और V4 S को लॉन्च कर दिया है। ये बाइक खासतौर पर लंबी राइड्स और एडवेंचर के लिए बनाई गई हैं।

Tue, 9 Sep 2025 03:57 PM

दुकाटी के बाइक फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने भारत में मोस्ट-अवेटेड नई 2025 मल्टीस्ट्राडा V4 और V4 S को लॉन्च कर दिया है। ये बाइक खासतौर पर लंबी राइड्स और एडवेंचर के लिए बनाई गई हैं। वहीं, डिजाइन भी अब पहले से और बोल्ड और एग्रेसिव हो गया है। बता दें कि कंपनी ने बेस मॉडल V4 की कीमत 22.98 लाख रुपये रखी है। जबकि टॉप-एंड V4 S वैरिएंट को 30.18 लाख रुपये में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन पावरट्रेन के तौर पर नई मल्टीस्ट्राडा V4 में 1,158cc का दमदार V4 इंजन लगा है जो 170bhp की पावर और 123.8Nm टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, V4 S मॉडल में कुछ खास फीचर्स भी हैं जिनमें Marzocchi Ducati Skyhook semi-active सस्पेंशन और Automatic Lowering Device शामिल हैं। ऐसे फीचर्स से लंबी राइड और भी स्मूद हो जाती है।

दमदार हैं बाइक के फीचर्स सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं सेफ्टी और टेक्नोलॉजी भी शानदार है। बाइक में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स हैं। इसके अलावा, बाइक में 5 अलग-अलग राइडिंग मोड्स मिलते हैं जिसमें नया Wet Mode भी शामिल है। यानी बारिश या स्लिपरी रास्तों पर भी राइडिंग आरामदायक और सेफ रहती है। कुल मिलाकर, दुकाटी Multistrada V4 और V4 S बाइक इंडिया में एडवेंचर और लग्जरी बाइक लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बनकर आई हैं।