डुकाटी Monster पर धमाकेदार ऑफर, मिलेगा फ्री वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस; जानिए खासियत

Fri, 29 Aug 2025 10:35 PM

डुकाटी इंडिया ने अपनी आइकॉनिक नेकेड बाइक Monster पर शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी और दो साल की रोडसाइड असिस्टेंस बिल्कुल फ्री दी जाएगी। हालांकि, यह ऑफर सिर्फ 31 अगस्त, 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। बता दें कि डुकाटी Monster भारत में तीन वैरिएंट्स स्टैंडर्ड (12.95 लाख), प्लस (13.15 लाख) और एसपी (15.95 लाख) में लॉन्च की गई है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में विस्तार से।

दमदार है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई डुकाटी Monster में 937cc, Testastretta L-twin, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 111bhp की पावर और 93Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, एंटी-स्लिप क्लच और क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं। स्टैंडर्ड और प्लस मॉडल में 43mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320mm ट्विन डिस्क्स विद Brembo M4.32 मोनोब्लॉक कॉलिपर्स और रियर में 245mm सिंगल डिस्क मिलता है।