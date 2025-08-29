डुकाटी Monster पर धमाकेदार ऑफर, मिलेगा फ्री वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस; जानिए खासियत
डुकाटी इंडिया ने अपनी आइकॉनिक नेकेड बाइक Monster पर शानदार ऑफर पेश किया है। कंपनी बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को दो साल की एक्सटेंडेड वारंटी और दो साल की रोडसाइड असिस्टेंस बिल्कुल फ्री दी जाएगी। हालांकि, यह ऑफर सिर्फ 31 अगस्त, 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। बता दें कि डुकाटी Monster भारत में तीन वैरिएंट्स स्टैंडर्ड (12.95 लाख), प्लस (13.15 लाख) और एसपी (15.95 लाख) में लॉन्च की गई है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स के बारे में विस्तार से।
दमदार है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई डुकाटी Monster में 937cc, Testastretta L-twin, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 111bhp की पावर और 93Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, एंटी-स्लिप क्लच और क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं। स्टैंडर्ड और प्लस मॉडल में 43mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320mm ट्विन डिस्क्स विद Brembo M4.32 मोनोब्लॉक कॉलिपर्स और रियर में 245mm सिंगल डिस्क मिलता है।
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
दूसरी ओर अगर फीचर्स की बात करें तो डुकाटी Monster में फुल-LED लाइटिंग, 4.3-इंच का ब्लूटूथ-इनेबल्ड TFT डिस्प्ले, तीन राइडिंग मोड्स (स्पोर्ट, अर्बन और ट्यूरिंग), व्हीली कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और लॉन्च कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। प्रीमियम डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और इस खास ऑफर के चलते कंपनी उम्मीद कर रही है कि Monster भारतीय मार्केट में और ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेगी।
