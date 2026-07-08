डुकाटी ने करीब ₹30 लाख में लॉन्च की यह नई सुपरबाइक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश! जानिए खासियत

डुकाटी इंडिया ने बाइक लवर्स के लिए अपनी नई और बेहद खास सुपरबाइक डियावेल वी4 ब्लैक रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। इस लग्जरी बाइक का शौकीन लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

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प्रीमियम बाइक पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डुकाटी इंडिया ने आखिरकार देश के बाइक लवर्स के लिए अपनी नई और बेहद खास सुपरबाइक डियावेल वी4 ब्लैक रोडस्टर (Diavel V4 Black Roadster) को लॉन्च कर दिया है। इस लग्जरी बाइक का शौकीन लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29.98 लाख रुपये रखी है। यह नया मॉडल देखने में जितना मस्कुलर है, रफ्तार के मामले में उतना ही खतरनाक है। आइए जान लेते हैं कि इस नई बाइक में क्या कुछ खास मिलता है।

लुक और कलर का जलवा इस नई बाइक का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में है। बाइक में ग्लॉस ब्लैक बेस कलर के साथ 'रेसिंग येलो' रंग के बेहद खूबसूरत ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह पीला रंग आपको इसके फ्यूल टैंक, रेडिएटर कवर और पिछली सीट के हिस्से पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा, बाइक को और ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें टाइटेनियम फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। साधारण ऑल-ब्लैक मॉडल के मुकाबले यह नई थीम बाइक को सड़क पर एक अलग और दमदार पहचान देती है।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन भले ही बाइक के लुक को नया रंग दिया गया है, लेकिन इसके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले की तरह ही दमदार 1,158cc का वी4 ग्रांटुरिस्मो इंजन मिलता है। यह ताकतवर इंजन 168bhp की पावर और 126Nm का भारी टॉर्क पैदा करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जो क्विक शिफ्टर के साथ आता है। यह बाइक हाइवे पर आराम से क्रूज़ करने और अचानक से तूफानी रफ्तार पकड़ने, दोनों ही कामों के लिए बेहतरीन मानी जाती है।

बाइक में हैं मॉडर्न फीचर्स डियावेल वी4 अपनी खास बनावट के लिए जानी जाती है। इसका पिछला हिस्सा काफी स्लीक और फ्रंट चौड़ा होता है। इसमें सामने की तरफ सी-शेप वाली एलईडी डीआरएल और पीछे की तरफ शानदार डॉट-एलईडी मैट्रिक्स टेललाइट दी गई है। बाइक में 5-स्पोक वाले अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ बेहद चौड़ा 240-सेक्शन का टायर मिलता है जो इसे सॉलिड ग्रिप देता है। हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए हैंडल को राइडर की तरफ 20mm करीब लाया गया है। इसके साथ ही इसमें रंगीन टीएफटी डिस्प्ले भी मिलता है।