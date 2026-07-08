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डुकाटी ने करीब ₹30 लाख में लॉन्च की यह नई सुपरबाइक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश! जानिए खासियत

By Ashutosh Kumar
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डुकाटी इंडिया ने बाइक लवर्स के लिए अपनी नई और बेहद खास सुपरबाइक डियावेल वी4 ब्लैक रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। इस लग्जरी बाइक का शौकीन लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

डुकाटी ने करीब ₹30 लाख में लॉन्च की यह नई सुपरबाइक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश! जानिए खासियत
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प्रीमियम बाइक पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डुकाटी इंडिया ने आखिरकार देश के बाइक लवर्स के लिए अपनी नई और बेहद खास सुपरबाइक डियावेल वी4 ब्लैक रोडस्टर (Diavel V4 Black Roadster) को लॉन्च कर दिया है। इस लग्जरी बाइक का शौकीन लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29.98 लाख रुपये रखी है। यह नया मॉडल देखने में जितना मस्कुलर है, रफ्तार के मामले में उतना ही खतरनाक है। आइए जान लेते हैं कि इस नई बाइक में क्या कुछ खास मिलता है।

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लुक और कलर का जलवा

इस नई बाइक का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में है। बाइक में ग्लॉस ब्लैक बेस कलर के साथ 'रेसिंग येलो' रंग के बेहद खूबसूरत ग्राफिक्स दिए गए हैं। यह पीला रंग आपको इसके फ्यूल टैंक, रेडिएटर कवर और पिछली सीट के हिस्से पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा, बाइक को और ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें टाइटेनियम फिनिशिंग का इस्तेमाल किया गया है। साधारण ऑल-ब्लैक मॉडल के मुकाबले यह नई थीम बाइक को सड़क पर एक अलग और दमदार पहचान देती है।

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दमदार है बाइक का पावरट्रेन

भले ही बाइक के लुक को नया रंग दिया गया है, लेकिन इसके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले की तरह ही दमदार 1,158cc का वी4 ग्रांटुरिस्मो इंजन मिलता है। यह ताकतवर इंजन 168bhp की पावर और 126Nm का भारी टॉर्क पैदा करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जो क्विक शिफ्टर के साथ आता है। यह बाइक हाइवे पर आराम से क्रूज़ करने और अचानक से तूफानी रफ्तार पकड़ने, दोनों ही कामों के लिए बेहतरीन मानी जाती है।

बाइक में हैं मॉडर्न फीचर्स

डियावेल वी4 अपनी खास बनावट के लिए जानी जाती है। इसका पिछला हिस्सा काफी स्लीक और फ्रंट चौड़ा होता है। इसमें सामने की तरफ सी-शेप वाली एलईडी डीआरएल और पीछे की तरफ शानदार डॉट-एलईडी मैट्रिक्स टेललाइट दी गई है। बाइक में 5-स्पोक वाले अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ बेहद चौड़ा 240-सेक्शन का टायर मिलता है जो इसे सॉलिड ग्रिप देता है। हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए हैंडल को राइडर की तरफ 20mm करीब लाया गया है। इसके साथ ही इसमें रंगीन टीएफटी डिस्प्ले भी मिलता है।

इतनी है बाइक की कीमत

कीमत की बात करें तो यह स्पेशल ब्लैक रोडस्टर एडिशन अपने स्टैंडर्ड मॉडल से लगभग 32,000 रुपये महंगा है। हालांकि, 29.98 लाख रुपये की कीमत में यह बाइक उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह बाइक 'डुकाटी रेड' और 'थ्रिल ब्लैक' रंग में भी आती है। अगर आपका बजट बड़ा है और आप एक ऐसी क्रूज़र बाइक चाहते हैं जो रोड पर निकलते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले तो यह बाइक आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस साबित होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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