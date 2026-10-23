डुकाटी की फॉर्मूला 73 भारत में लॉन्च, दुनियाभर में इसकी 873 यूनिट बिकेंगी; जानिए फीचर्स और कीमत
फॉर्मूला 73 को 1973 की डुकाटी सुपर स्पोर्ट डेस्मो के सम्मान में तैयार किया गया है। जो डुकाटी की पहली ऐसी रोड बाइक थी, जिसमें कंपनी के पॉपुलर डेस्मोड्रोमिक वाल्व सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सुपर स्पोर्ट डेस्मो काफी हद तक 750 इमोला डेस्मो पर बेस्ड थी।
इटालियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डुकाटी (Ducati) ने भारतीय बाजार में फॉर्मूला 73 मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपए है। खास बात ये है कि कंपनी इस मोटरसाइकिल की दुनियाभर में सिर्फ 873 यूनिट्स ही बेचेगी। इसमें से बहुत कम भारत आएंगी। हालांकि, कंपनी ने बताया कि भारत में बेची जाने वाली सभी यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं।
फॉर्मूला 73 को 1973 की डुकाटी सुपर स्पोर्ट डेस्मो के सम्मान में तैयार किया गया है। जो डुकाटी की पहली ऐसी रोड बाइक थी, जिसमें कंपनी के पॉपुलर डेस्मोड्रोमिक वाल्व सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सुपर स्पोर्ट डेस्मो काफी हद तक 750 इमोला डेस्मो पर बेस्ड थी। यह एक सफल रेसिंग मोटरसाइकिल थी जिसने कई प्रतियोगिताओं में डुकाटी के लिए 400 से ज्यादा जीतें हासिल की थीं।
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Ducati Scrambler
₹ 9.97 - 12.6 लाख
Triumph Scrambler 1200 X
₹ 12.64 - 12.89 लाख
Triumph Bonneville T120
₹ 11.85 - 12.65 लाख
Harley-Davidson Nightster
₹ 13.39 - 14.29 लाख
Indian Scout Classic
₹ 14.02 लाख
Indian Sport Scout Sixty
₹ 13.28 लाख
डुकाटी फॉर्मूला 73 का डिजाइन
फॉर्मूला 73 खुद डुकाटी स्क्रैम्बलर पर बेस्ड है, लेकिन इसका लुक एक रेट्रो-स्टाइल कैफे रेसर जैसा है। इसमें 750 सुपर स्पोर्ट डेस्मो से इंस्पायर्ड सिल्वर और एक्वा ग्रीन पेंट स्कीम दी गई है, जिस पर गोल्डन कलर की डिटेलिंग और एक्सेंट हैं। इसके लुक को पूरा करने के लिए इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर और एक छोटी सेमी-फेयरिंग दी गई है, जिसमें विंडशील्ड और LED हेडलाइट शामिल हैं। इसके अलावा, फॉर्मूला 73 में बिलेट एल्युमिनियम ब्रेक और क्लच लीवर भी दिया गया है।
डुकाटी फॉर्मूला 73 का इंजन
फॉर्मूला 73 में डुकाटी का 803cc वाला डेस्मोड्यू L-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,250 rpm पर 73 bhp की पावर और 65 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। डेस्मोड्यू' इंजन एयर-कूल्ड है, जो फॉर्मूला 73 के पुराने जमाने वाले अंदाज के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है। डुकाटी ने फॉर्मूला 73 के लिए एक खास एग्जॉस्ट सिस्टम भी तैयार किया है, जिसे टर्मिगनोनी के साथ मिलकर डेवलप किया गया है।
डुकाटी फॉर्मूला 73 के फीचर्स
'फॉर्मूला 73 कोई आम ट्रिब्यूट मोटरसाइकिल नहीं है। इसके नियो-विंटेज लुक के नीचे एक स्टील ट्रेलिस फ्रेम है, जो अपसाइड-डाउन फोर्क्स पर टिका है। इसमें 17-इंच के स्पोक वाले पहिए लगे हैं, जिन पर पिरेली डियाब्लो रोसो टायर लगाए गए हैं। साथ ही, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर, क्विकशिफ्टर और लीन-सेंसिटिव ABS जैसी कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें