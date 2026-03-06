बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत आ रही यह धांसू मोटरक्रॉस बाइक, मिलेगा 449.6 cc का इंजन

Mar 06, 2026 01:40 pm IST

Ducati भारत में अपनी पहली डेडिकेटेड मोटरक्रॉस मोटरसाइकिल Desmo 450 MX को लॉन्च करने वाली है। यह बाइक 449.6 cc के सिंगल सिलिंडर इंजन से लैस है। यह इंजन लगभग 62 बीएचपी की ताकत और लगभग 54 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

बाइकिंग के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Ducati भारत में अपनी पहली डेडिकेटेड मोटरक्रॉस मोटरसाइकिल Desmo 450 MX को लॉन्च करने वाली है। अब तक यह इटैलियन कंपनी इंडिया में स्पोर्टी रोड बाइक के साथ नेकेड और एडवेंचर मशीन्स ऑफर कर रही थी। डुकाटी ने इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के फाइनल के दौरान डेस्मो 450 एमएक्स को शोकेस किया था, जिससे दर्शकों को ब्रैंड के पहले खासतौर से मोटोक्रॉस के लिए बनाए गए प्रोडक्ट को करीब से देखने का मौका मिला था। यह बाइक 449.6 cc के सिंगल सिलिंडर इंजन से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके बारे में।

कॉम्पिटिशन-फोकस्ड मशीन डेस्मो 450 एमएक्स को कॉम्पिटिशन-फोकस्ड मशीन के तौर पर में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया है और इसकी पहले से ही इंटरनैशनल मोटोक्रॉस चैंपियनशिप में टेस्टिंग चल रही है। भारत भी इस बाइक के ग्लोबल लॉन्च में शामिल हो सकता है, जो यहां ऑफ-रोड राइडर्स के एक छोटी लेकिन डेडिकेटेड कम्यूनिटी तक पहुंचने के डुकाटी के इरादे को दिखाता है।

449.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन Desmo450 MX में एक नया डिवेलप किया गया 449.6 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो डुकाटी की सिग्नेचर डेस्मोड्रोमिक वाल्व सिस्टम का यूज करता है। यह टेक्नोलॉजी आमतौर पर इसकी हाई-परफॉर्मेंस वाली रोड बाइक्स में देखी जाती है। यह इंजन लगभग 62 बीएचपी की ताकत और लगभग 54 एनएम का टॉर्क जेनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है, जिसमें रेव्स लगभग 12,000 आरपीएम तक जाते हैं। खास बात है कि बाइक में एक हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम का यूज किया गया है, जो पावर को बैलेंस करता है, ताकि राइडर को मोटरक्रॉस बाइकिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस मिले।

49 मिमी फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक

बाइक पर लगे हार्डवेयर इसके रेसिंग-फोकस्ड डिजाइन को दिखाते हैं। Desmo450 MX के फैक्ट्री वर्जन में 49 मिमी फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक के साथ पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन और मजबूत स्टेबल ब्रेकिंग पावर के लिए ब्रेम्बो ब्रेकिंग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। डुकाटी ने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी इंटीग्रेट किया है। फैक्ट्री वेरिएंट में अक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट और डुकाटी कोर्स 2025 वील्स भी इसकी खासियत हैं।

लिमिटेड रह सकती है सेल

जब Desmo450 MX भारत में लॉन्च होगी, तो इसका टारगेट खास कैटिगरी के ग्राहक होंगे। ये कैटिगरी स्किल्ड ऑफ-रोड एंथुजिएस्ट के साथ मोटोक्रॉस और सुपरक्रॉस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले राइडर्स की है। इसकी सेल लिमिटेड रहने की संभावना है, लेकिन डुकाटी के लिए यह मोटरसाइकिल ऑफ-रोड परफॉर्मेंस सेगमेंट में अपनी पकड़ और पोर्टफोलियो को बढ़ाने बनाने की दिशा में एक स्ट्रैटिजिक कदम है।