Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत आ रही यह धांसू मोटरक्रॉस बाइक, मिलेगा 449.6 cc का इंजन

Mar 06, 2026 01:40 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ducati भारत में अपनी पहली डेडिकेटेड मोटरक्रॉस मोटरसाइकिल Desmo 450 MX को लॉन्च करने वाली है। यह बाइक 449.6 cc के सिंगल सिलिंडर इंजन से लैस है। यह इंजन लगभग 62 बीएचपी की ताकत और लगभग 54 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत आ रही यह धांसू मोटरक्रॉस बाइक, मिलेगा 449.6 cc का इंजन
लॉन्च की सूचना पाएं
Ducati Desmo450 MXarrow

बाइकिंग के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Ducati भारत में अपनी पहली डेडिकेटेड मोटरक्रॉस मोटरसाइकिल Desmo 450 MX को लॉन्च करने वाली है। अब तक यह इटैलियन कंपनी इंडिया में स्पोर्टी रोड बाइक के साथ नेकेड और एडवेंचर मशीन्स ऑफर कर रही थी। डुकाटी ने इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के फाइनल के दौरान डेस्मो 450 एमएक्स को शोकेस किया था, जिससे दर्शकों को ब्रैंड के पहले खासतौर से मोटोक्रॉस के लिए बनाए गए प्रोडक्ट को करीब से देखने का मौका मिला था। यह बाइक 449.6 cc के सिंगल सिलिंडर इंजन से लैस है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

कॉम्पिटिशन-फोकस्ड मशीन

डेस्मो 450 एमएक्स को कॉम्पिटिशन-फोकस्ड मशीन के तौर पर में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया है और इसकी पहले से ही इंटरनैशनल मोटोक्रॉस चैंपियनशिप में टेस्टिंग चल रही है। भारत भी इस बाइक के ग्लोबल लॉन्च में शामिल हो सकता है, जो यहां ऑफ-रोड राइडर्स के एक छोटी लेकिन डेडिकेटेड कम्यूनिटी तक पहुंचने के डुकाटी के इरादे को दिखाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ducati Desmo450 MX

Ducati Desmo450 MX

₹ 11 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 87,878 - 95,465

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.62 - 2.04 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

449.6 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन

Desmo450 MX में एक नया डिवेलप किया गया 449.6 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो डुकाटी की सिग्नेचर डेस्मोड्रोमिक वाल्व सिस्टम का यूज करता है। यह टेक्नोलॉजी आमतौर पर इसकी हाई-परफॉर्मेंस वाली रोड बाइक्स में देखी जाती है। यह इंजन लगभग 62 बीएचपी की ताकत और लगभग 54 एनएम का टॉर्क जेनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है, जिसमें रेव्स लगभग 12,000 आरपीएम तक जाते हैं। खास बात है कि बाइक में एक हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम का यूज किया गया है, जो पावर को बैलेंस करता है, ताकि राइडर को मोटरक्रॉस बाइकिंग का बेस्ट एक्सपीरियंस मिले।

ये भी पढ़ें:लूट लो मौका! मारुति की इन 5 कारों पर आया ₹1.05 लाख तक का डिस्काउंट

49 मिमी फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक
बाइक पर लगे हार्डवेयर इसके रेसिंग-फोकस्ड डिजाइन को दिखाते हैं। Desmo450 MX के फैक्ट्री वर्जन में 49 मिमी फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक के साथ पूरी तरह से एडजस्टेबल शोवा सस्पेंशन और मजबूत स्टेबल ब्रेकिंग पावर के लिए ब्रेम्बो ब्रेकिंग कंपोनेंट्स दिए गए हैं। डुकाटी ने इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी इंटीग्रेट किया है। फैक्ट्री वेरिएंट में अक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट और डुकाटी कोर्स 2025 वील्स भी इसकी खासियत हैं।

ये भी पढ़ें:आ रही यह पावरफुल इलेक्ट्रिक सेडान, एक बार चार्ज होने पर 805KM से ज्यादा की रेंज

लिमिटेड रह सकती है सेल
जब Desmo450 MX भारत में लॉन्च होगी, तो इसका टारगेट खास कैटिगरी के ग्राहक होंगे। ये कैटिगरी स्किल्ड ऑफ-रोड एंथुजिएस्ट के साथ मोटोक्रॉस और सुपरक्रॉस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले राइडर्स की है। इसकी सेल लिमिटेड रहने की संभावना है, लेकिन डुकाटी के लिए यह मोटरसाइकिल ऑफ-रोड परफॉर्मेंस सेगमेंट में अपनी पकड़ और पोर्टफोलियो को बढ़ाने बनाने की दिशा में एक स्ट्रैटिजिक कदम है।

ये भी पढ़ें:देश के टॉप-25 कारों की लिस्ट: इस SUV को मिला नंबर-1 का ताज

Photo:

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।