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ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए खुशखबरी! डुकाटी ने लॉन्च की ये धाकड़ बाइक, जानिए कीमत और शानदार फीचर्स की डिटेल

Mar 16, 2026 02:24 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इटली की मशहूर बाइक कंपनी डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी पहली मोटोकॉस बाइक डुकाटी डेस्मो450 MX (Ducati Desmo450 MX) लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹17.23 लाख रखी गई है और यह खास तौर पर ऑफ-रोड रेसिंग और मोटोकॉस ट्रैक के लिए डिजाइन की गई है।

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Ducati Desmo450 MXarrow

इटली की मशहूर सुपरबाइक कंपनी डुकाटी (Ducati) ने भारत में अपनी पहली मोटोकॉस बाइक डुकाटी Desmo450 MX (Ducati Desmo450 MX) लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹17.23 लाख रखी गई है। इस बाइक के साथ डुकाटी (Ducati) ने पहली बार भारत में ऑफ-रोड रेसिंग और मोटोकॉस सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होने वाली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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मोटोकॉस रेसिंग के लिए खास बनाई गई बाइक

नई डुकाटी Desmo450 MX (Ducati Desmo450 MX) को खास तौर पर ऑफ-रोड रेसिंग और मोटोकॉस ट्रैक के लिए तैयार किया गया है। यह डुकाटी (Ducati) की रेगुलर रोड सुपरबाइक्स से बिल्कुल अलग है।

इस बाइक को अंतरराष्ट्रीय मोटोकॉस प्रतियोगिताओं जैसे MXGP वर्ल्ड चैंपियनशिप में टेस्ट किया गया है, ताकि इसे असली रेसिंग परिस्थितियों में बेहतर बनाया जा सके। भारत में भी इसे पहले भारतीय सुपरक्रॉस रेसिंग लीग (Indian Supercross Racing League) के फाइनल में शोकेस किया गया था।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इस मोटोकॉस बाइक में पावरफुल इंजन 449.6cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो करीब 62 bhp की पावर और लगभग 54 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये करीब 12,000 rpm तक रेव करने की क्षमता के साथ आता है।

इस इंजन में डुकाटी (Ducati) की खास डेस्मोड्रोमिक वाल्व टेक्नोलॉजी (Desmodromic valve technology) दी गई है, जो आमतौर पर कंपनी की हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक्स में मिलती है। इससे इंजन को बेहतर पावर डिलीवरी और मजबूत परफॉर्मेंस मिलती है।

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हल्का फ्रेम और एडवांस सस्पेंशन

ऑफ-रोड रेसिंग के लिए बाइक का फ्रेम हल्का और मजबूत बनाया गया है। इसमें लाइटवेट एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। कंपनी ने इसमें 49mm शोवा फ्रंट फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन (पूरी तरह एडजस्टेबल) दिया गया है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेम्बो (Brembo) का हाई-परफॉर्मेंस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे तेज रफ्तार में भी बाइक पर पूरा कंट्रोल मिलता है।

मोटोकॉस बाइक में भी ट्रैक्शन कंट्रोल

इस बाइक की एक खास बात इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, जो आमतौर पर मोटोकॉस बाइक्स में कम देखने को मिलता है। यह सिस्टम रियर व्हील की स्लिप को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप करता है, जिससे राइडर को बेहतर कंट्रोल और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है।

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नई डुकाटी Desmo450 MX (Ducati Desmo450 MX) के लॉन्च के साथ डुकाटी (Ducati) ने भारत में मोटोकॉस सेगमेंट में एंट्री कर ली है। दमदार इंजन, हल्का फ्रेम और रेसिंग-फोकस्ड टेक्नोलॉजी के साथ यह बाइक खास तौर पर ऑफ-रोड रेसिंग के शौकीनों के लिए बनाई गई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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