इटली की लग्जरी बाइक निर्माता डुकाटी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक DesertX V2 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी है।

भारत में लॉन्च हुई डुकाटी की एडवेंचर बाइक DesertX V2

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Ducati DesertX V2

इटली की लग्जरी बाइक निर्माता डुकाटी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक DesertX V2 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी है। यह इस बाइक की दूसरी जनरेशन है, जिसमें कंपनी ने इंजन से लेकर डिजाइन और टेक्नोलॉजी तक कई बड़े बदलाव किए हैं। इसकी बुकिंग देशभर में डुकाटी के सभी डीलरशिप पर शुरू हो गई है। वहीं, इसकी डिलीवरी दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। नई DesertX V2 को कंपनी ने एक ही कलर ऑप्शन मैट स्टार व्हाइट सिल्क में पेश किया है। आइए जानते हैं बाइक के डिजाइन, इंजन, फीचर्स और दूसरी खासियतों के बारे में।

दमदार है 890cc का नया इंजन नई डुकाटी DesertX V2 में 890cc का नया V2 ट्विन-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 9,000rpm पर 110bhp की पावर और 7,000rpm पर 92Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के अनुसार, यह इंजन 3,000rpm पर ही अपने कुल टॉर्क का करीब 70 पर्सेंट देने लगता है। इसमें IVT यानी वेरिएबल इनटेक वाल्व टाइमिंग सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इस सेगमेंट में यह अपनी तरह की खास टेक्नोलॉजी है।

ऑफ-रोडिंग के लिए खास है डिजाइन डुकाटी DesertX V2 में एल्युमीनियम मोनोकोक फ्रेम दिया गया है, जो एयरबॉक्स का काम भी करता है। इसमें इंजन को भी फ्रेम का हिस्सा बनाया गया है। बाइक में KYB का 46mm अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क मिलता है, जिसमें 230mm का ट्रैवल दिया गया है। वहीं, पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, जिसका ट्रैवल 220mm है। इसमें 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील दिया गया है। इसके अलावा, इसमें एल्युमीनियम स्विंगआर्म भी दिया गया है।

बाइक में हैं 6 राइडिंग मोड फीचर्स की बात करें तो बाइक में 6-एक्सिस IMU मिलता है। यह कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल को सपोर्ट करता है। इसमें Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro और Rally समेत 6 राइडिंग मोड दिए गए हैं। खास बात है कि Enduro और Rally मोड में ABS को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, बाइक में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, नया जॉयस्टिक कंट्रोल, फुल LED हेडलाइट और क्रूज कंट्रोल मिलता है।