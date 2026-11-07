भारतीय मार्केट में शुरू हुई डुकाटी DesertX V2 की बुकिंग, जल्द होगी लॉन्च; इतनी हो सकती है कीमत
डुकाटी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक DesertX V2 की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि, बाइक की कीमत और लॉन्चिंग की तारीख का अभी खुलासा नहीं किया गया है।
डुकाटी ने भारतीय मार्केट में अपनी नई एडवेंचर बाइक DesertX V2 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। हालांकि, बाइक की कीमत और लॉन्चिंग की तारीख का अभी खुलासा नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि इसे आने वाले कुछ हफ्तों में भारतीय शोरूम तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 19 से 20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। नई DesertX V2 को कंपनी ने EICMA 2026 में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया था। अब भारतीय ग्राहक भी इसे खरीदने के लिए बुक कर सकते हैं।
नया 890cc V2 इंजन मिलेगा
नई डुकाटी DesertX V2 में कंपनी ने 890cc का 90-डिग्री V2 इंजन दिया है। इसके साथ मोनोकोक फ्रेम मिलता है। यह पुराने मॉडल में मिलने वाले 937cc लिक्विड-कूल्ड Testastretta 11-डिग्री इंजन की जगह लेगा। नए इंजन को बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और लंबे सर्विस इंटरवल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह इंजन 9,000rpm पर 110.3hp की पावर और 7,000rpm पर 92Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
DesertX Rally में मिलेंगे खास बदलाव
स्टैंडर्ड मॉडल के साथ कंपनी DesertX Rally भी पेश करेगी। यह इसका ज्यादा ऑफ-रोड फोकस्ड वैरिएंट होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सस्पेंशन के तौर पर देखने को मिलेगा। बता दें कि Rally वैरिएंट में पूरी तरह एडजस्ट होने वाला KYB फ्रंट फोर्क दिया गया है। इसका साइज 48mm है और इसमें क्लोज्ड-कार्ट्रिज डिजाइन मिलता है। इस पर Kashima और DLC कोटिंग भी की गई है। फ्रंट व्हील का ट्रैवल 231mm से बढ़ाकर 249mm कर दिया गया है। इसमें 878mm की सीट हाइट मिलती है।
ऑफ-रोडिंग के लिए खास हार्डवेयर
डुकाटी DesertX V2 Rally में कंपनी ने क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स की जगह हल्के Excel Takasago सेंटर-स्पोक ट्यूबलेस रिम दिए हैं। इन्हें ऑफ-रोडिंग के दौरान ज्यादा मजबूती देने के लिए तैयार किया गया है। इसके पिछले व्हील में 36 स्पोक दिए गए हैं और इसका रिम स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले पतला है। इससे बाइक को खराब रास्तों और ट्रेल्स पर चलाने में ज्यादा आसानी मिल सकती है। बता दें कि Rally वैरिएंट में भी मोनोकोक फ्रेम मिलता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर कंट्रोल और संतुलन देने में मदद करता है। इसका वजन बिना फ्यूल के 209 किलोग्राम है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग फीचर्स
नई DesertX V2 में 5-इंच का TFT डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा, बाइक में राइडिंग मोड, पावर मोड, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है, जिससे राइडर बिना क्लच का इस्तेमाल किए गियर ऊपर और नीचे कर सकता है। कुल मिलाकर, नई DesertX V2 में इंजन से लेकर सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई बदलाव किए गए हैं। अब भारतीय मार्केट में इसकी कीमत और लॉन्चिंग का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें