गजब! 1.50 लाख रुपये की बचत के साथ खरीद सकते हैं डुकाटी की ये धांसू बाइक; ऑफर अगस्त तक वैलिड
अगर आप अगले कुछ दिनों में एडवेंचर बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो डुकाटी आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। दरअसल, कंपनी ने अपनी पावरफुल एडवेंचर बाइक डुकाटी DesertX Rally पर जबरदस्त ऑफर की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत ग्राहक बाइक खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक का स्टोर क्रेडिट पा सकते हैं। खास बात यह है कि ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक ही वैलिड है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
क्या है स्टोर क्रेडिट
बता दें कि कंपनी बाइक पर सीधा डिस्काउंट नहीं दे रही है। कंपनी ग्राहकों को Ducati स्टोर पर इस्तेमाल होने वाला क्रेडिट दे रही है। यानी आप इस क्रेडिट से अपनी बाइक के लिए एक्सेसरीज, राइडिंग गियर, जैकेट, हेलमेट और कंपनी का मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। इसे आप बाइकिंग एक्सपीरियंस को और प्रीमियम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इतनी है कीमत
बता दें कि भारतीय मार्केट में डुकाटी DesertX Rally की एक्स-शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है। यह DesertX लाइनअप का सबसे महंगा और प्रीमियम मॉडल माना जाता है। रैली एडिशन खासतौर पर ऑफ-रोडिंग और लंबी टूरिंग के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें दमदार परफॉर्मेंस और रफ-टफ लुक्स मिलते हैं।
ग्राहकों के लिए है गोल्डन चांस
अगर आप भी Ducati के फैन हैं और एडवेंचर बाइकिंग का शौक रखते हैं तो यह ऑफर आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। इतनी महंगी और प्रीमियम बाइक के साथ अगर आपको 1.50 लाख रुपये तक का क्रेडिट मिल रहा है तो ये डील हाथ से जाने लायक बिल्कुल नहीं है। बस ध्यान रखें कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है।
