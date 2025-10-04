नए अवतार में आ रही डुकाटी की ये एडवेंचर बाइक, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितना होगा बदलाव

डुकाटी अपनी एडवेंचर बाइक DesertX का नया वर्जन तैयार कर रही है। बता दें कि इसे हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। तस्वीरों में बाइक पूरी तरह कैमुफ्लाज में ढकी हुई नजर आई लेकिन कुछ बड़े अपडेट साफ दिखे।

डुकाटी अपनी एडवेंचर बाइक DesertX का नया वर्जन तैयार कर रही है। बता दें कि इसे हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। तस्वीरों में बाइक पूरी तरह कैमुफ्लाज में ढकी हुई नजर आई लेकिन कुछ बड़े अपडेट साफ दिखे। सबसे बड़ा बदलाव इंजन का है जिसमें कंपनी ने पुराने 937cc Testastretta इंजन की जगह नया 890cc V2 इंजन लगाया है। एनडीटीवी ऑटो में छपी एक खबर के अनुसार, माना जा रहा है कि नया DesertX ज्यादा पावर और कम वजन के साथ आएगा जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी।

परफॉर्मेंस होगी बेहतर अगर पावर फिगर्स की बात करें तो Multistrada V2 में यही इंजन 115.6bhp की ताकत और 92.1Nm का टॉर्क देता है। जबकि मौजूदा DesertX 110bhp की पावर और 92Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। मतलब साफ है कि पावर थोड़ी ज्यादा होगी और वजन कम। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ इंजन ही करीब 5.8 किलो हल्का है। इसके अलावा, कंपनी नए चेसिस पर भी काम कर रही है जिससे बाइक का वजन और कम हो सकता है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नई DesertX में मौजूदा मॉडल वाली झलक साफ दिखाई देती है। बाइक का साइलुएट काफी हद तक वैसा ही है लेकिन कुछ हिस्से बदले हुए लगते हैं। जैसे टेल सेक्शन नया दिख रहा है और स्विंगआर्म में भी बदलाव किया गया है। फ्रंट में ट्विन-हेडलैंप सेटअप वही रखा गया है लेकिन इसके साथ ऊंची विंडस्क्रीन दी गई है जो इसे और भी दमदार लुक देती है। चूंकि यह टेस्टिंग के शुरुआती स्टेज में है इसलिए इसका लॉन्च इस साल तो मुश्किल है।