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1 करोड़ रुपये की बाइक, लॉन्च होते ही सोल्ड आउट, स्पेशल लकड़ी के क्रेट में डिलीवरी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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डुकाटी ने भारत में अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। खास बात है कि इस रेयर बाइक की केवल 630 यूनिट की मैन्युफैक्चर होंगी और भारत में इसे लिमिटेड नंबर में ही सेल किया जाएगा।

1 करोड़ रुपये की बाइक, लॉन्च होते ही सोल्ड आउट, स्पेशल लकड़ी के क्रेट में डिलीवरी

डुकाटी ने भारत में अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है। इस लिमिटेड प्रोडक्शन अल्ट्रा-रेयर बाइक का नाम - Ducati Panigale V4 Lamborghini है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। खास बात है कि इस रेयर बाइक की केवल 630 यूनिट की मैन्युफैक्चर होंगी और भारत में इसे लिमिटेड नंबर में ही सेल किया जाएगा। बाइक का जबर्दस्त क्रेज है और इसकी भारत में डिलिवर होने वाली सभी यूनिट्स बुक हो गई हैं। कमाल की बात यह है कि दुनियाभर में यह बाइक सोल्ड आउट हो चुकी है। कंपनी की यह बाइक एक स्टेटमेंट प्रोडक्ट है और यह लेंबॉर्गिनी और डुकाटी की करीबी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करता है।

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स्पेशल लकड़ी के क्रेट में डिलीवरी

कंपनी हर बाइक के साथ ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल कवर और एक खास पर्सनलाइज्ड बॉक्स दे रही है। डुकाटी हर पैनिगेल V4 लेम्बोर्गिनी को बाइक के रंग से मैच करते रियर स्टैंड के साथ एक कस्टमाइज्ड स्पेशल लकड़ी के क्रेट में भी डिलीवर कर रही है।

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216bhp की ताकत वाला इंजन

इस स्पेशल मॉडल में शानदार 1,103cc V4 V4 Desmosedici Stradale इंजन लगा है, जो 13,500rpm पर 216bhp और 11,250rpm पर 122.1Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। बढ़ी हुई पावर का क्रेडिट अप्रूव्ड अक्रापोविक टाइटेनियम साइलेंसर को जाता है, जिसमें कार्बन एंड कैप्स लगे हैं और साथ ही डेडिकेटेड इंजन कैलिब्रेशन भी किया गया है। फ्यूल के बिना इसका वजन मात्र 185kg है (पैनिगेल V4 S से लगभग 2kg हल्का), डुकाटी का दावा है कि इसका पावर-टू-वेट रेशियो 1.17bhp प्रति किलोग्राम है।

डुकाटी ने फेयरिंग, फ्रंट और रियर के मडगार्ड, चेन गार्ड, हील गार्ड, फोर्क कवर, एग्जॉस्ट प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर कवर, लाइसेंस प्लेट होल्डर, स्प्रोकेट कवर, टैंक प्रोटेक्शन, इंस्ट्रूमेंट माउंट्स और रेडिएटर डक्ट में कार्बन फाइबर का खूब इस्तेमाल किया है। मोटरसाइकिल की सेंटर लाइन के साथ वीव को शानदार तरीके से मिलाया गया है ताकि हेरिंगबोन डिजाइन बनाया जा सके।

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लेंबॉर्गिनी से इंस्पायर्ड टेल पीस और विंगलेट्स

इस मोटरसाइकिल के लिए कंपनी ने स्पेशली जालीदार एल्यूमीनियम वील्स को डिजाइन किया है और इनका डिजाइन रेवुएल्टो के वील्स से काफी मिलता-जुलता है। डुकाटी के डिजाइनरों ने टेल पीस और विंगलेट्स को भी लेम्बॉर्गिनी के डिजाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होकर नया लुक दिया है। सीट भी इसी मॉडल के लिए खासतौर से तैयार की गई है और रेवुएल्टो के केबिन से इंस्पायर्ड है।

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17 लीटर का एल्युमीनियम फ्यूल टैंक

इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन 3.0 सिस्टम लगा है, जिसके साथ Ohlins NPX-30 प्रेशराइज्ड फ्रंट फोर्क, Ohlins TTX 36 रियर शॉक और Ohlins स्टीयरिंग डैम्पर भी शामिल हैं। इन सभी को Ohlins Smart EC 3.0 सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इसमें 17 लीटर का एल्युमीनियम फ्यूल टैंक, ड्राई क्लच किट, एडजस्टेबल फुटरेस्ट, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर और बिलेट एल्युमीनियम काउंटरवेट भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में Ducati Vehicle Observer और Race eCBS जैसे सिस्टम शामिल हैं।

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(Photo: Bikewale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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