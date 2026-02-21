पुलिस फ्लीट में शामिल हुई धाकड़ सुपरकार, 0 से 100 kmph मात्र 2.5 सेकेंड में, टॉप स्पीड 350 kmph की

Feb 21, 2026 03:17 pm IST

नई मैन्सरी मॉडिफाइड Lamborghini Revuelto ने दुबई पुलिस की ताकत को और बढ़ा दिया है। यह 2.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 350 kmph है। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन लगा है।

दुबई पुलिस एक से बढ़ कर एक सुपरकार का यूज करती है। इसमें रोल्स-रॉयस से लेकर फेरारी तक शामिल हैं। कुछ दिन पहले दुबई पुलिस की फ्लीट में मैन्सरी ट्यून्ड Ferrari Purosangue को शामिल किया गया था। इन सुपरकार की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। इसका नाम - Mansory-modified Lamborghini Revuelto है। नई मैन्सरी मॉडिफाइड Lamborghini Revuelto ने दुबई पुलिस की ताकत को और बढ़ा दिया है। यह सुपरकार मात्र 2.5 सेकेंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, जिससे कानून तोड़ने वालों का पीछा करना दुबई पुलिस के लिए और आसान हो गया है। आइए जानते हैं इस नई सुपरकार के खूबियों के बारे में।

नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन और तीन इलेक्ट्रिक मोटर मैन्सरी मॉडिफाइड लैम्बोर्गिनी रेवुएल्टो में फैक्ट्री-रेटेड 1015 हॉर्सपावर का इंजन लगा है, जो इसके नैचुरली एस्पिरेटेड 6.5-लीटर V12 इंजन और तीन इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है। यह कार सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 350 किमी प्रति घंटे है। हालांकि, मैन्सरी ने पावर में किए गए बदलावों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

जबर्दस्त है सुपरकार का लुक इसका लुक जबर्दस्त है। रेवुएल्टो को पूरी तरह से फोर्ज्ड कार्बन फाइबर से मेकओवर दिया गया है। इसकी शुरुआत एक नए डिजाइन वाले हुड से होती है, जिस पर सामने की तरफ चमकता हुआ मैन्सरी बैज लगा है। एक दमदार कार्बन स्प्लिटर और छोटे कैनार्ड्स इसके फ्रंट को और भी आकर्षक और अग्रेसिव बनाते हैं। वहीं, नए फिन्स फ्रंट वील्स के पीछे निकलते हैं और कस्टम साइड स्कर्ट्स में मिल जाते हैं।

रेड कलर के ऐक्सेंट और कैलिपर्स वाले ग्लॉस-ब्लैक मैन्सरी वील्स इसके रोड प्रेजेसंस को जबर्दस्त बनाते हैं। सुपर कार मिरर्स की बात करें तो, उन पर स्लीक कार्बन कवर्स लगाए गए हैं, जो इसे एक अलग और यूनीक लुक देते हैं। सुपरकार के रियर में चार एग्जॉस्ट्स के ऊपर फिन्स दी गई हैं, जो एक बेहतरीन रियर डिफ्यूजर से मिलती हैं। दुबई पुलिस का स्पेशल वाइट और डार्क ग्रीन कलर के एक्सेंट इसे एक और खास बनाते हैं।