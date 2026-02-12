7-सीटर के साथ बड़ा बूट स्पेस! सबको हैरान करेगा निसान ग्रेवाइट का ये फीचर; फैमिली कार सेगमेंट में मचाएगी तहलका
निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में ड्यूल डिजिटल स्क्रीन और रिमूवेबल 3-रो कन्फर्म हो गया है। हाल ही में सामने आई इंटीरियर डिटेल्स से साफ हो गया है कि यह कार फीचर्स के मामले में काफी दमदार होगी। इसमें ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, रिमूवेबल 3-रो और MT-AMT ट्रांसमिशन जैसे बड़े अपडेट मिलेंगे।
कार निर्माता कंपनी निसान (Nissan) जल्द ही अपनी नई MPV ग्रेवाइट (Gravite) को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सामने आई इंटीरियर डिटेल्स से साफ हो गया है कि यह कार फीचर्स के मामले में काफी दमदार होगी। इसमें ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले, रिमूवेबल 3-रो और MT-AMT ट्रांसमिशन जैसे बड़े अपडेट मिलेंगे। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में क्या खास मिलने वाला है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Nissan Gravite
₹ 6 - 9 लाख
ड्यूल डिजिटल डिस्प्ले
निसान ग्रेवाइट (Gravite) के इंटीरियर में वही सेटअप मिलेगा, जो मैग्नाइट (Magnite) SUV में देखा गया है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन मिररिंग सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट नया होगा। इसमें स्पीड डिस्प्ले के ऊपर रेव काउंटर, साइड में फ्यूल गेज और वार्निंग लाइट्स दी गई हैं, यानि ड्राइवर को ज्यादा क्लियर और मॉडर्न डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा।
रिमूवेबल 3-रो और ज्यादा स्पेस
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की तरह निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में भी रिमूवेबल 3-रो सीट मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि जरूरत हो तो 7-सीटर सीट हटाएं और बूट स्पेस बड़ा बना लें। इसके अलावा केबिन में ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री (बेज और ब्लैक) मिलेगी, जो कार को प्रीमियम फील देगी।
इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन
निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल (MT) और AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) ऑप्शन मिलता है, यानी शहर में ड्राइविंग के लिए AMT एक आसान विकल्प होगा।
किन कारों को देगी टक्कर?
निसान ग्रेवाइट (Gravite) ऐसे सेगमेंट में आएगी, जहां यह दूसरी MPV होगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift), हुंडई ग्रैंड i10 (Hyundai Grand i10), टाटा टिगोर (Tata Tigor), मारुति डिजायर (Maruti Dzire), हुंडई ऑरा (Hyundai Aura), होंडा अमेज (Honda Amaze) से होता है, यानि यह हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान खरीदारों को भी आकर्षित करने की कोशिश करेगी।
निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रही है। ड्यूल डिजिटल स्क्रीन, रिमूवेबल 3-रो और MT-AMT ऑप्शन इसे फैमिली कार के तौर पर मजबूत बनाते हैं। अब देखना होगा कि कीमत क्या रखी जाती है और क्या यह सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला पाएगी ?
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।