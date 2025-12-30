Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Drunk &amp; Drive Motor Vehicle Act Rules And Fine; 31 December Night Alert
31 की रात शराब पीकर चलाई कार, या कार में छलकाए जाम, तो आपकी खैर नहीं! चालान होश उड़ा देगा

31 की रात शराब पीकर चलाई कार, या कार में छलकाए जाम, तो आपकी खैर नहीं! चालान होश उड़ा देगा

संक्षेप:

नई साल का स्वागत करने के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। ज्यादातर लोग 31 दिसंबर की रात पार्टी के साथ नए साल का आगाज करते हैं। कई लोग पार्टी में शराब भी पीते हैं। शराब पार्टी में लोगों को जितना मजा आता है, पार्टी के बाहर उतनी ही मुसीबत का कारण भी बन जाती है। दरअसल

Dec 30, 2025 10:15 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नई साल का स्वागत करने के लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। ज्यादातर लोग 31 दिसंबर की रात पार्टी के साथ नए साल का आगाज करते हैं। कई लोग पार्टी में शराब भी पीते हैं। शराब पार्टी में लोगों को जितना मजा आता है, पार्टी के बाहर उतनी ही मुसीबत का कारण भी बन जाती है। दरअसल, शराब पनी के बाद कई लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। आप ड्रिंक करके ना सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऐसे में 31 दिसंबर की पार्टी सेलिब्रेशन के लिए अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़ी हिदायत दी गई है। साथ ही, ऐसी स्थिति में लोगों पर कितना चालान हो सकता है, इस बात को भी बताया गया है। ऐसे में आप आज की रात आपसे भी इस तरह की कोई गलती नहीं हो जाए, इसके लिए हम आपको ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़े सभी नियम बता रहे हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 21.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवायजरी की जरूरी बातें

नववर्ष 2026 सेलिब्रेशन मनाने लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। जैसे

> शराब पीकर वाहन चलाना
> अत्यन्त ओवर स्पीड में वाहन चलाना
> यातायात सिग्नल का पालन ना करना
> बिना हेलमेट लगाए दो-पहिया वाहन चलाना
> दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठकर चलना
> चार पहिया वाहन में बगैर सीटबैल्ट यात्रा करना

यातायात पुलिस का अनुरोध होता है कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, जिससे आपकी खुशियां मुरझा जायें। आप अपना नववर्ष मना कर सुरक्षित घर लौटें। इन्हीं बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर एवं स्पीड रडार गन से व्हीकल और व्हीकल चालकों की चेकिंग की जाती है।

10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा

भोपाल ट्रैफिक पुलिस में एडिशनल DCP बसंत कौल ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तब उस पर मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। पुलिस का काम उस वाहन को जब्त करके कोर्ट में पेश करना होता है। कई वाइन ऐसी होती हैं जो 3 से 4 घंटे बाद असर दिखाती हैं। ऐसे में कई बार ये ब्रेथ एनालाइजर में पड़क नहीं आतीं।

ड्रंक एंड ड्राइल के नियम और चालान

ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में वाहन चालक को संदेह के आधार पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए कहा जाता है। अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा ऐल्कोहॉल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 10,000 तक जुर्माने के साथ व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपए तक चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

ड्रंक एंड ड्राइल के नियम और चालान

ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ऐसे में यदि आपने ड्रिंक की है तब आपकी बॉडी में इथेनॉल होता है। इस कंडीशन में जब मशीन में फूंक मारा जाता है तब इथेनॉल उसके अंदर जाता है। जिसके बाद, इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे उसका इथेनॉइक एसिड बन जाता है। इससे एक क्रोमियम सल्फेट नाम का प्रोडक्ट बन जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ये मशीन को सिग्नल भेजता है जिससे ग्रीन लाइन ऑन हो जाती है। आपने जिन ज्यादा ऐल्कोहॉल लिया होगा उतना ज्यादा क्रोमियम सल्फेट बनेगा और उतनी ज्यादा ग्रीन लाइट आएंगी।

ड्रंक एंड ड्राइल के नियम और चालान

खड़ी कार के अंदर शराब पीने पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी कार कहां खड़ी है। यानी कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी गैराज, घर की बाउंड्री के अंदर है तब इसमें बैठकर खराब पी सकते हैं। लेकिन कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य जगह पर खड़ी है, तब इसमें शराब पीना गैरकानूनी हो जाता है। जहां तक ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें पहली बार में 5,000 से 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: लाइव हिन्दुस्तान किसी भी तरह से शराब पीने या अपने साथ रखने को बढ़ावा नहीं देता। हमारी सभी से अपील है कि शराब पीने के बाद ड्राइव नहीं करें। ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, आपकी जान को भी किसी तरह को जोखिम नहीं हो।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।