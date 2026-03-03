होली पर शराब पीकर चलाएंगे गाड़ी, तो चालान के लिए इतने हजार रुपए जरूर रख लेना! जान लो ट्रैफिक नियम
देशभर में होली की धूम देखने को मिल रही है। 4 मार्च को होली खेली जानी है। वहीं, इसकी धूम रंग पंचमी तक जारी रहेगी। होली के त्यौहार पर लोग रंग-गुलाल लगाने के साथ जमकर खाना-पीना भी करते हैं। वहीं, कई लोग शराब पीकर होली की पार्टी का मजा लेते हैं। इसके बाद, कई लोग नशा करने के बाद गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। आप ड्रिंक करके ना सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं।
ऐसे में होली की पार्टी सेलिब्रेशन के लिए अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़ी हिदायत दी गई है। साथ ही, ऐसी स्थिति में लोगों पर कितना चालान हो सकता है, इस बात को भी बताया गया है। ऐसे में आप आज की रात आपसे भी इस तरह की कोई गलती नहीं हो जाए, इसके लिए हम आपको ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़े सभी नियम बता रहे हैं।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवायजरी की जरूरी बातें
होली खेलने वाले लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। जैसे-
> शराब पीकर वाहन चलाना
> अत्यन्त ओवर स्पीड में वाहन चलाना
> यातायात सिग्नल का पालन ना करना
> बिना हेलमेट लगाए दो-पहिया वाहन चलाना
> दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठकर चलना
> चार पहिया वाहन में बगैर सीटबैल्ट यात्रा करना
इस वजह से यातायात पुलिस कई बार त्यौहार के मौके पर भी लोगों से सख्ती से पेश आती है। वहीं, इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर एवं स्पीड रडार गन से व्हीकल और व्हीकल चालकों की चेकिंग की जाती है।
ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना
भोपाल ट्रैफिक पुलिस में एडिशनल DCP बसंत कौल हमें पहले बताया था कि ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तब उस पर मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। पुलिस का काम उस वाहन को जब्त करके कोर्ट में पेश करना होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है।
चेकिंग के दौरान वाहन चालक पर संदेह होने पर उसे ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए कहा जाता है। अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा ऐल्कोहॉल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 10,000 तक जुर्माने के साथ व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपए तक चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
ऐसे काम करती है ब्रेथ एनालाइजर मशीन
ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ऐसे में यदि आपने ड्रिंक की है तब आपकी बॉडी में इथेनॉल होता है। इस कंडीशन में जब मशीन में फूंक मारा जाता है तब इथेनॉल उसके अंदर जाता है। जिसके बाद, इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे उसका इथेनॉइक एसिड बन जाता है। इससे एक क्रोमियम सल्फेट नाम का प्रोडक्ट बन जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ये मशीन को सिग्नल भेजता है जिससे ग्रीन लाइन ऑन हो जाती है। आपने जिन ज्यादा ऐल्कोहॉल लिया होगा उतना ज्यादा क्रोमियम सल्फेट बनेगा और उतनी ज्यादा ग्रीन लाइट आएंगी।
खड़ी कार में शराब पीने पर क्या होगा?
खड़ी कार के अंदर शराब पीने पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी कार कहां खड़ी है। यानी कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी गैराज, घर की बाउंड्री के अंदर है तब इसमें बैठकर खराब पी सकते हैं। लेकिन कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य जगह पर खड़ी है, तब इसमें शराब पीना गैरकानूनी हो जाता है। जहां तक ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें पहली बार में 5,000 से 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: लाइव हिन्दुस्तान किसी भी तरह से शराब पीने या अपने साथ रखने को बढ़ावा नहीं देता। हमारी सभी से अपील है कि शराब पीने के बाद ड्राइव नहीं करें। ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, आपकी जान को भी किसी तरह को जोखिम नहीं हो।
