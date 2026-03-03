Hindustan Hindi News
होली पर शराब पीकर चलाएंगे गाड़ी, तो चालान के लिए इतने हजार रुपए जरूर रख लेना! जान लो ट्रैफिक नियम

Mar 03, 2026 05:43 pm IST
देशभर में होली की धूम देखने को मिल रही है। 4 मार्च को होली खेली जानी है। वहीं, इसकी धूम रंग पंचमी तक जारी रहेगी। होली के त्यौहार पर लोग रंग-गुलाल लगाने के साथ जमकर खाना-पीना भी करते हैं। वहीं, कई लोग शराब पीकर होली की पार्टी का मजा लेते हैं। इसके बाद, कई लोग नशा करने के बाद गाड़ी भी ड्राइव करते हैं।

देशभर में होली की धूम देखने को मिल रही है। 4 मार्च को होली खेली जानी है। वहीं, इसकी धूम रंग पंचमी तक जारी रहेगी। होली के त्यौहार पर लोग रंग-गुलाल लगाने के साथ जमकर खाना-पीना भी करते हैं। वहीं, कई लोग शराब पीकर होली की पार्टी का मजा लेते हैं। इसके बाद, कई लोग नशा करने के बाद गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। आप ड्रिंक करके ना सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, बल्कि अपनी और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डालते हैं।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवायजरी की जरूरी बातें

होली खेलने वाले लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। जैसे-
> शराब पीकर वाहन चलाना
> अत्यन्त ओवर स्पीड में वाहन चलाना
> यातायात सिग्नल का पालन ना करना
> बिना हेलमेट लगाए दो-पहिया वाहन चलाना
> दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठकर चलना
> चार पहिया वाहन में बगैर सीटबैल्ट यात्रा करना

इस वजह से यातायात पुलिस कई बार त्यौहार के मौके पर भी लोगों से सख्ती से पेश आती है। वहीं, इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर एवं स्पीड रडार गन से व्हीकल और व्हीकल चालकों की चेकिंग की जाती है।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना

भोपाल ट्रैफिक पुलिस में एडिशनल DCP बसंत कौल हमें पहले बताया था कि ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तब उस पर मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। पुलिस का काम उस वाहन को जब्त करके कोर्ट में पेश करना होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है।

चेकिंग के दौरान वाहन चालक पर संदेह होने पर उसे ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर फूंक मारने के लिए कहा जाता है। अगर 100ML खून में 30MG से ज्यादा ऐल्कोहॉल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 10,000 तक जुर्माने के साथ व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 रुपए तक चालान और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बाद पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

ऐसे काम करती है ब्रेथ एनालाइजर मशीन
ब्रेथ एनालाइजर मशीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ऐसे में यदि आपने ड्रिंक की है तब आपकी बॉडी में इथेनॉल होता है। इस कंडीशन में जब मशीन में फूंक मारा जाता है तब इथेनॉल उसके अंदर जाता है। जिसके बाद, इथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे उसका इथेनॉइक एसिड बन जाता है। इससे एक क्रोमियम सल्फेट नाम का प्रोडक्ट बन जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ये मशीन को सिग्नल भेजता है जिससे ग्रीन लाइन ऑन हो जाती है। आपने जिन ज्यादा ऐल्कोहॉल लिया होगा उतना ज्यादा क्रोमियम सल्फेट बनेगा और उतनी ज्यादा ग्रीन लाइट आएंगी।

खड़ी कार में शराब पीने पर क्या होगा?
खड़ी कार के अंदर शराब पीने पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी कार कहां खड़ी है। यानी कार आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी गैराज, घर की बाउंड्री के अंदर है तब इसमें बैठकर खराब पी सकते हैं। लेकिन कार किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या किसी अन्य जगह पर खड़ी है, तब इसमें शराब पीना गैरकानूनी हो जाता है। जहां तक ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो ये राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसमें पहली बार में 5,000 से 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: लाइव हिन्दुस्तान किसी भी तरह से शराब पीने या अपने साथ रखने को बढ़ावा नहीं देता। हमारी सभी से अपील है कि शराब पीने के बाद ड्राइव नहीं करें। ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, आपकी जान को भी किसी तरह को जोखिम नहीं हो।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
