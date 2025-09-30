नवरात्रि से दिवाली तक डबल धमाका: नेक्सन, वैगनआर, ब्रेजा समेत इन कारों पर बरस रहे ऑफर, GST कटौती के बाद भी मिल रही छूट

अभी कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि GST 2.0 कटौती के बाद नवरात्रि से लेकर दिवाली तक कारों पर डबल डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आइए जानते हैं कि टाटा नेक्सन, होंडा एलिवेट, अमेज, मारुति वैगनआर, बलेनो और ब्रेजा जैसी कारों पर कितनी छूट मिल रही है?

इस दिवाली कार खरीदने वालों के लिए खुशियों की बौछार आई है। जी हां, क्योंकि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के साथ शुरू हुए त्योहारों के मौसम में अब डबल फायदा मिल रहा है। जहां एक ओर GST 2.0 के बाद कारों की कीमतों में कटौती की गई है, वहीं, दूसरी ओर कार डीलर्स और कंपनियां फेस्टिव स्पेशल ऑफर दे रही हैं, जिसके चलते टाटा नेक्सन (Tata Nexon), होंडा एलिवेट (Honda Elevate), अमेज (Amaze), मारुति वैगनआर (Maruti WagonR), बलेनो (Baleno) और ब्रेजा (Brezza) जैसी कई बेस्ट सेलिंग कारों पर 2 लाख तक की बचत हो रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1-टाटा की नेक्सन पर बचत

टाटा नेक्सन (Tata Nexon) पर कुल बचत 2 लाख तक पहुंच गई है। इसमें 1.55 लाख की बचत GST कटौती से हो रही है और 45,000 का डीलर बोनस, कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज ऑफर मिल रहा है। शहरी बाजारों में पहले ही पॉपुलर नेक्सन (Nexon) अब और भी किफायती और आकर्षक विकल्प बन गया है।

2-होंडा एलिवेट पर छूट

होंडा (Honda) ने इस त्योहार पर अपनी SUV और सेडान दोनों पर बंपर डिस्काउंट पेश किया है। होंडा एलिवेट (Elevate) पर कुल बचत 1.22 लाख रुपये तक की हो रही है। इसमें 91,100 रुपये की GST कटौती और 31,000 रुपये का डीलर बोनस शामिल है।

3-अमेज पर डबल धमाका

अमेज (Amaze) की बात करें तो पुराना सेकेंड-जेनरेशन मॉडल 97,200 तक की छूट के साथ आ रहा है। न्यू तीसरे-जेनरेशन ZX CVT मॉडल पर 1.60 लाख तक का फेस्टिव पैकेज मिल रहा है। इसमें 1.20 लाख रुपये की GST कटौती और 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है।

मारुति की किन कारों पर बंपर डिस्काउंट?

4-वैगनआर पर 75,000 तक की बचत

मारुति सुजुकी के हर सेगमेंट की कार पर ऑफर मिल रहा है। इसमें वैगनआर (WagonR) पर 75,000 रुपये तक की बचत हो रही है, जिसमें कैश डिस्काउंट, स्क्रैपेज और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

5- बलेनो पर 70,000 की छूट

इसके अलावा बलेनो (Baleno) पर 70,000 रुपये तक का बचत हो रही है, जिसमें कैश, एक्सचेंज, स्क्रैपेज और एक्सेसरी किट्स शामिल है।

6-मारुति ब्रेजा पर ऑफर

मारुति ब्रेजा (Brezza) पर 45,000 रुपये तक का ऑफर मिल रहा है। इस पर कंपनी ने संतुलित ऑफर देकर SUV की डिमांड को बनाए रखा है।

7-हुंडई एक्सटर पर बंपर डिस्काउंट