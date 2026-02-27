कार खरीदने के लिए फरवरी में खुल गईं तिजोरी, रिकॉर्ड 4.5 लाख यूनिट हुईं डिस्पैच; 12% की ग्रोथ मिली

भारत अब दुनिया के सबसे बड़ा ऑटो मार्केट में से एक है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, सितंबर में GST में कटौती के बाद लगातार डिमांड को देखते हुए फरवरी में घरेलू मार्केट में पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट लगभग 4.3 से 4.5 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। यह साल-दर-साल 13-18% की ग्रोथ होगी।

भारत अब दुनिया के सबसे बड़ा ऑटो मार्केट में से एक है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, सितंबर में GST में कटौती के बाद लगातार डिमांड को देखते हुए फरवरी में घरेलू मार्केट में पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट लगभग 4.3 से 4.5 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। यह साल-दर-साल 13-18% की ग्रोथ होगी, जो फरवरी के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। यह पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट में लगातार 5वें महीने डबल-डिजिट ग्रोथ का भी निशान होगा, जिससे कई सालों में दूसरी छमाही में सबसे तेज बढ़ोतरी होगी।

फरवरी 2025 में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की होलसेल बिक्री 3.80 लाख यूनिट थी। OEM के सीनियर एग्जीक्यूटिव 15-18% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, फरवरी में वॉल्यूम 4.4 से 4.5 लाख यूनिट की रेंज में रहेगा, जबकि ब्रोकरेज नोमुरा ने 12% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। जनवरी में भी शिपमेंट 4.50 लाख यूनिट था, जिसमें लगभग 12.6% की ग्रोथ थी।

नुवामा के रघुनंदन एनएल ने कहा, "26 फरवरी को होलसेल बिक्री मजबूत रहेगी, जिसमें सभी सेगमेंट में सालाना आधार पर डबल-डिजिट ग्रोथ होगी। बेहतर अफोर्डेबिलिटी, नए प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम फाइनेंस उपलब्धता और डीलरों के पास इन्वेंट्री बिल्ड-अप से कस्टमर के पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण सेल्स वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है।"

रजिस्ट्रेशन में 26% की बढ़ोतरी

वाहन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन डेटा दिखाता है कि फरवरी में पैसेंजर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में लगभग 25% की मजबूत दर से बढ़ोतरी हुई। इस महीने की शुरुआत में डीलरों ने कहा कि सेंटिमेंट मजबूती से कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है, जिसे अनुकूल मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों और बेहतर ऑन-ग्राउंड कॉन्फिडेंस का सपोर्ट मिला है, जिसमें 72.56% ने सभी गाड़ी सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद की है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर जोर, शादी और त्योहारों की लगातार डिमांड और 2025 की ढील के बाद RBI रेट स्टेबिलिटी ने मिलकर अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंसिंग कम्फर्ट और खरीदने के इरादे को बेहतर बनाया है।

नए मॉडल की डिमांड से वेटिंग बड़ा नोमुरा ने बताया कि उसके इंडस्ट्री सर्वे से पता चलता है कि अंदरूनी डिमांड अच्छी बनी हुई है, XUV 7X0, वेन्यू और सिएरा जैसे कुछ नए लॉन्च को छोड़कर, ज्यादातर मॉडलों में वेटिंग पीरियड काफी हद तक नॉर्मल हो गया है। ब्रोकरेज ने कहा, "इन्वेंट्री लेवल ठीक है और कॉम्पिटिशन बढ़ा है, जिसमें मारुति विक्टोरिस जैसे नए मॉडल्स सहित सभी मॉडल्स पर डिस्काउंट में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है।"

भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, मारुति सुजुकी ने कहा है कि GST 2.0 सुधार के बाद छोटी कारों की डिमांड मजबूत बनी हुई है, लेकिन प्रोडक्शन की दिक्कतों की वजह से डिस्पैच कम हो रहे हैं। जनवरी में मारुति सुजुकी की बुकिंग लगभग 25% बढ़ी और फरवरी की शुरुआत में इसकी करीब 1.75 लाख पेंडिंग बुकिंग थीं और डीलरशिप पर असल स्टॉक लगभग तीन दिन में उपलब्ध था।