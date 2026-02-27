Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कार खरीदने के लिए फरवरी में खुल गईं तिजोरी, रिकॉर्ड 4.5 लाख यूनिट हुईं डिस्पैच; 12% की ग्रोथ मिली

Feb 27, 2026 08:22 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत अब दुनिया के सबसे बड़ा ऑटो मार्केट में से एक है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, सितंबर में GST में कटौती के बाद लगातार डिमांड को देखते हुए फरवरी में घरेलू मार्केट में पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट लगभग 4.3 से 4.5 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। यह साल-दर-साल 13-18% की ग्रोथ होगी।

कार खरीदने के लिए फरवरी में खुल गईं तिजोरी, रिकॉर्ड 4.5 लाख यूनिट हुईं डिस्पैच; 12% की ग्रोथ मिली

भारत अब दुनिया के सबसे बड़ा ऑटो मार्केट में से एक है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, सितंबर में GST में कटौती के बाद लगातार डिमांड को देखते हुए फरवरी में घरेलू मार्केट में पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट लगभग 4.3 से 4.5 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। यह साल-दर-साल 13-18% की ग्रोथ होगी, जो फरवरी के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। यह पैसेंजर गाड़ियों की शिपमेंट में लगातार 5वें महीने डबल-डिजिट ग्रोथ का भी निशान होगा, जिससे कई सालों में दूसरी छमाही में सबसे तेज बढ़ोतरी होगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

फरवरी 2025 में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की होलसेल बिक्री 3.80 लाख यूनिट थी। OEM के सीनियर एग्जीक्यूटिव 15-18% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, फरवरी में वॉल्यूम 4.4 से 4.5 लाख यूनिट की रेंज में रहेगा, जबकि ब्रोकरेज नोमुरा ने 12% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। जनवरी में भी शिपमेंट 4.50 लाख यूनिट था, जिसमें लगभग 12.6% की ग्रोथ थी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Citroen C3

Citroen C3

₹ 4.95 - 7.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu D-Max

Isuzu D-Max

₹ 10.55 - 11.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Panamera

Porsche Panamera

₹ 1.7 - 2.34 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ferrari Roma

Ferrari Roma

₹ 3.76 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नुवामा के रघुनंदन एनएल ने कहा, "26 फरवरी को होलसेल बिक्री मजबूत रहेगी, जिसमें सभी सेगमेंट में सालाना आधार पर डबल-डिजिट ग्रोथ होगी। बेहतर अफोर्डेबिलिटी, नए प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम फाइनेंस उपलब्धता और डीलरों के पास इन्वेंट्री बिल्ड-अप से कस्टमर के पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण सेल्स वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है।"

ये भी पढ़ें:₹1.38 करोड़ की इस कार को खरीदने ऐसे टूटे ग्राहक, ₹59.42 लाख का मॉडल पड़ा फीका!

रजिस्ट्रेशन में 26% की बढ़ोतरी
वाहन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन डेटा दिखाता है कि फरवरी में पैसेंजर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में लगभग 25% की मजबूत दर से बढ़ोतरी हुई। इस महीने की शुरुआत में डीलरों ने कहा कि सेंटिमेंट मजबूती से कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है, जिसे अनुकूल मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों और बेहतर ऑन-ग्राउंड कॉन्फिडेंस का सपोर्ट मिला है, जिसमें 72.56% ने सभी गाड़ी सेगमेंट में ग्रोथ की उम्मीद की है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर जोर, शादी और त्योहारों की लगातार डिमांड और 2025 की ढील के बाद RBI रेट स्टेबिलिटी ने मिलकर अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंसिंग कम्फर्ट और खरीदने के इरादे को बेहतर बनाया है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ ₹500 देकर भारत टैक्सी में पार्टनर बनें, सरकार मुनाफे का 80% हिस्सा देगी

नए मॉडल की डिमांड से वेटिंग बड़ा

नोमुरा ने बताया कि उसके इंडस्ट्री सर्वे से पता चलता है कि अंदरूनी डिमांड अच्छी बनी हुई है, XUV 7X0, वेन्यू और सिएरा जैसे कुछ नए लॉन्च को छोड़कर, ज्यादातर मॉडलों में वेटिंग पीरियड काफी हद तक नॉर्मल हो गया है। ब्रोकरेज ने कहा, "इन्वेंट्री लेवल ठीक है और कॉम्पिटिशन बढ़ा है, जिसमें मारुति विक्टोरिस जैसे नए मॉडल्स सहित सभी मॉडल्स पर डिस्काउंट में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है।"

भारत की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, मारुति सुजुकी ने कहा है कि GST 2.0 सुधार के बाद छोटी कारों की डिमांड मजबूत बनी हुई है, लेकिन प्रोडक्शन की दिक्कतों की वजह से डिस्पैच कम हो रहे हैं। जनवरी में मारुति सुजुकी की बुकिंग लगभग 25% बढ़ी और फरवरी की शुरुआत में इसकी करीब 1.75 लाख पेंडिंग बुकिंग थीं और डीलरशिप पर असल स्टॉक लगभग तीन दिन में उपलब्ध था।

ये भी पढ़ें:ये धांसू मोटरसाइकिल इजराइल में पेश, PM मोदी और बेंजामिन ने खिंचाई फोटो

GST में कटौती ने बढ़ावा दिया
फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों में पैसेंजर गाड़ियों की डिमांड कम रही और ज्यादातर महीनों में वॉल्यूम में गिरावट आई। हालांकि, GST 2.0, जिसे सितंबर के आखिर में लागू किया गया था, उसने इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा दिया। शुरुआत में पूरे साल की ग्रोथ का अनुमान कम सिंगल डिजिट में था, लेकिन GST में कटौती के बाद इसे बदलकर हाई सिंगल डिजिट कर दिया गया। एलारा सिक्योरिटीज के जे काले ने कहा कि GST और त्योहारों के बाद भी डिमांड अच्छी बनी हुई है और मार्च में भी कुछ त्योहारों के साथ यह मजबूत मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।