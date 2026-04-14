भारतीय ग्राहकों ने मार्च में जमकर खरीदीं फोर-व्हीलर्स, 31 दिन में 4.42 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं

MSIL के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि दिसंबर से ही कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही थीं। कंपनी ने अब तक इन लागतों को खुद ही उठाया है ताकि लोग टू-व्हीलर्स से PVs की ओर रुख कर सकें। हालांकि, इनपुट लागत का दबाव बढ़ने से अब कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए डोमेस्टिक सेल्स के आंकड़ा जारी कर दिए हैं। पिछले महीने यानी मार्च (31 दिन) में घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) की थोक बिक्री 442,460 यूनिट की रही। इसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 16.3% की बढ़ोतरी मिली। सितंबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दरों में कटौती के बाद मांग में आई तेजी ने इंडस्ट्री को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई चिंताओं से उबरने में मदद की।

टॉप कार कंपनियों की बिक्री मार्च 2026 कंपनी 2025 2026 YoY % मारुति 150,743 166,219 10.3 टाटा मोटर्स 51,616 66,192 28.2 महिंद्रा 48,048 60,272 25.4 हुंडई 51,820 55,064 6.3 टोयोटा 28,373 35,125 23.8 किआ 25,525 29,112 14.1 स्कोडा 7,422 7,928 6.8 रेनो 2,846 5,046 77.3 सोर्स: कंपनी

PV इंडस्ट्री की कुल थोक बिक्री (डीलरों को भेजी गई गाड़ियां) फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) में बढ़कर 4.7 मिलियन यूनिट हो गई, जो FY25 में 4.34 मिलियन यूनिट थी। साल के दूसरे छमाही में आई जोरदार रिकवरी की वजह से इसमें 8.3% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाजार की लीडर कंपनी, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने मार्च 2026 में 166,219 यूनिट की थोक बिक्री दर्ज की, जिसमें 10.3% की साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई।

MSIL के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि दिसंबर से ही कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही थीं। कंपनी ने अब तक इन लागतों को खुद ही उठाया है ताकि लोग टू-व्हीलर्स (2Ws) से PVs की ओर रुख कर सकें। हालांकि, संघर्ष के बाद इनपुट लागत का दबाव बढ़ने से कंपनी को अब कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि GST में कटौती की वजह से फाइनेंशियल ईयर के दूसरे छमाही (H2FY26) में छोटी कारों की डिमांड में जोरदार उछाल आया। इस दौरान लगभग 175,000 यूनिट की बिक्री हुई, जिसमें 12% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, प्रोडक्शन में आ रही दिक्कतों की वजह से बिक्री और ज्यादा नहीं बढ़ पाई। अब डीलरों के पास गाड़ियों का स्टॉक घटकर लगभग 12 दिन का ही रह गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने मार्च में अपनी नई लॉन्च हुई ई-विटारा की 2,205 यूनिट बेचीं। कंपनी को उम्मीद है कि जब तक प्रोडक्शन कैपेसिटी से जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं हो जातीं, तब तक बिक्री का यह स्तर स्थिर बना रहेगा। बनर्जी ने यह भी जिक्र किया कि FY27 में PV इंडस्ट्री में लगभग 5% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें 1% पॉइंट का उतार-चढ़ाव संभव है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल (TMPV) की थोक बिक्री में मार्च में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी का डिस्पैच 51,616 यूनिट से बढ़कर 66,192 यूनिट हो गए, जो कि 28.2% की सालाना (YoY) वृद्धि है। यह बढ़ोतरी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUVs) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) की मजबूत मांग के कारण हुई।

TMPV के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO), शैलेश चंद्र ने कहा कि PV इंडस्ट्री ने FY26 में लगभग 4.7 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड वॉल्यूम हासिल किया है। यह लगभग 8% की सालाना ग्रोथ को दर्शाता है, जिसमें FY26 की दूसरी छमाही (H2) में GST में बदलाव और त्योहारी मांग के चलते जबरदस्त उछाल आया।