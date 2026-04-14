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भारतीय ग्राहकों ने मार्च में जमकर खरीदीं फोर-व्हीलर्स, 31 दिन में 4.42 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं

Apr 14, 2026 03:31 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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MSIL के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि दिसंबर से ही कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही थीं। कंपनी ने अब तक इन लागतों को खुद ही उठाया है ताकि लोग टू-व्हीलर्स से PVs की ओर रुख कर सकें। हालांकि, इनपुट लागत का दबाव बढ़ने से अब कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।

भारतीय ग्राहकों ने मार्च में जमकर खरीदीं फोर-व्हीलर्स, 31 दिन में 4.42 लाख से ज्यादा यूनिट बिक गईं

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए डोमेस्टिक सेल्स के आंकड़ा जारी कर दिए हैं। पिछले महीने यानी मार्च (31 दिन) में घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) की थोक बिक्री 442,460 यूनिट की रही। इसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 16.3% की बढ़ोतरी मिली। सितंबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दरों में कटौती के बाद मांग में आई तेजी ने इंडस्ट्री को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुई चिंताओं से उबरने में मदद की।

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टॉप कार कंपनियों की बिक्री मार्च 2026
कंपनी20252026YoY %
मारुति150,743166,21910.3
टाटा मोटर्स51,61666,19228.2
महिंद्रा48,04860,27225.4
हुंडई51,82055,0646.3
टोयोटा28,37335,12523.8
किआ25,52529,11214.1
स्कोडा7,4227,9286.8
रेनो2,8465,04677.3
सोर्स: कंपनी

PV इंडस्ट्री की कुल थोक बिक्री (डीलरों को भेजी गई गाड़ियां) फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) में बढ़कर 4.7 मिलियन यूनिट हो गई, जो FY25 में 4.34 मिलियन यूनिट थी। साल के दूसरे छमाही में आई जोरदार रिकवरी की वजह से इसमें 8.3% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाजार की लीडर कंपनी, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने मार्च 2026 में 166,219 यूनिट की थोक बिक्री दर्ज की, जिसमें 10.3% की साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई।

MSIL के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने बताया कि दिसंबर से ही कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही थीं। कंपनी ने अब तक इन लागतों को खुद ही उठाया है ताकि लोग टू-व्हीलर्स (2Ws) से PVs की ओर रुख कर सकें। हालांकि, संघर्ष के बाद इनपुट लागत का दबाव बढ़ने से कंपनी को अब कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार करना पड़ सकता है।

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उन्होंने बताया कि GST में कटौती की वजह से फाइनेंशियल ईयर के दूसरे छमाही (H2FY26) में छोटी कारों की डिमांड में जोरदार उछाल आया। इस दौरान लगभग 175,000 यूनिट की बिक्री हुई, जिसमें 12% की साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, प्रोडक्शन में आ रही दिक्कतों की वजह से बिक्री और ज्यादा नहीं बढ़ पाई। अब डीलरों के पास गाड़ियों का स्टॉक घटकर लगभग 12 दिन का ही रह गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने मार्च में अपनी नई लॉन्च हुई ई-विटारा की 2,205 यूनिट बेचीं। कंपनी को उम्मीद है कि जब तक प्रोडक्शन कैपेसिटी से जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं हो जातीं, तब तक बिक्री का यह स्तर स्थिर बना रहेगा। बनर्जी ने यह भी जिक्र किया कि FY27 में PV इंडस्ट्री में लगभग 5% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें 1% पॉइंट का उतार-चढ़ाव संभव है।

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टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल (TMPV) की थोक बिक्री में मार्च में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी का डिस्पैच 51,616 यूनिट से बढ़कर 66,192 यूनिट हो गए, जो कि 28.2% की सालाना (YoY) वृद्धि है। यह बढ़ोतरी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (SUVs) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) की मजबूत मांग के कारण हुई।

TMPV के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO), शैलेश चंद्र ने कहा कि PV इंडस्ट्री ने FY26 में लगभग 4.7 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड वॉल्यूम हासिल किया है। यह लगभग 8% की सालाना ग्रोथ को दर्शाता है, जिसमें FY26 की दूसरी छमाही (H2) में GST में बदलाव और त्योहारी मांग के चलते जबरदस्त उछाल आया।

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महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने अपनी सेल की स्पीड को बनाए रखा है। मार्च में कंपनी की थोक बिक्री 60,272 यूनिट तक पहुंच गई, जो कि 25.4% की सालाना वृद्धि है। यह बढ़ोतरी कंपनी के यूटिलिटी वाहन पोर्टफोलियो की लगातार बनी हुई मांग के कारण संभव हुई। हुंडई मोटर इंडिया की PV थोक बिक्री मार्च में 55,064 यूनिट रही, जो 6.3% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। यह आंकड़ा कंपनी की SUV सीरीज में स्थिर मांग का संकेत देता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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