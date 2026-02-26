अब कोई रियायत नहीं! एक महीने में नहीं भरा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, कानूनी कार्रवाई भी होगी

Feb 26, 2026 01:05 pm IST

ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातर सख्ती की जा रही है। खासकर चालान और फाइन, ट्रैफिक नियमों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग ये फाइन नहीं भरते हैं। ऐसे में अब पुणे ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मनोज पाटिल ने अब उन सभी गाड़ी मालिकों को चेतावनी दी है जिन्होंने अपने चालान नहीं भरे हैं। उन्हें नोटिस मिलने के एक महीने के अंदर चालान भरने को कहा है। ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना या कोर्ट जाना भी शामिल है। इस कदम का मकसद एनफोर्समेंट को मजबूत करना और कम्प्लायंस में सुधार करना है।

ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक, शहर में बड़ी संख्या में गाड़ी चलाने वालों ने अभी भी ई-चालान नहीं भरे हैं। डिपार्टमेंट ने नियमों का पालन पक्का करने के लिए एक टारगेटेड रिकवरी ड्राइव शुरू की है। जिन गाड़ी मालिकों का ई-चालान पेंडिंग है, उन्हें नोटिस मिलेगा जिसमें उनसे 30 दिनों के अंदर बकाया चुकाने के लिए कहा जाएगा। अगर इस समय में पेमेंट नहीं किया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO), पुणे को ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रपोजल भेजेगी। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

मनोज पाटिल ने बताया कि कई गाड़ी मालिक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, लेकिन अपने ई-चालान पेनल्टी नहीं भर पाते। इससे एनफोर्समेंट की कोशिशें कमजोर होती हैं और सड़क सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट को और सख्त किया है और आदतन डिफॉल्टर को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर ने लोगों से सहयोग करने और पेंडिंग बकाया जल्दी चुकाने की अपील की। ​​डिपार्टमेंट इस बार रिकवरी को लेकर बहुत सीरियस है।

एनफोर्समेंट नोटिस और पेमेंट का तरीका

ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि नोटिस गाड़ी मालिकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड ID ‘MHPECH-G’ से SMS के तौर पर भेजे जाएंगे। आदतन डिफॉल्टर को ये 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच मिलेंगे। चूंकि, हम स्पैम और ऑनलाइन फ्रॉड के जमाने में जी रहे हैं, इसलिए अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस समय के बाहर या किसी दूसरी सेंडर ID से मिले किसी भी मैसेज को सस्पेक्टेड मानें।

>> गाड़ी मालिक अपने पेंडिंग ई-चालान ऑफिशियल महाराष्ट्र ट्रैफिक ई-चालान वेबसाइट, पुणे ट्रैफिक पुलिस (PTO) मोबाइल एप्लिकेशन या पास के ट्रैफिक डिविजन ऑफिस जाकर भर सकते हैं।