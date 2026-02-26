Hindustan Hindi News
अब कोई रियायत नहीं! एक महीने में नहीं भरा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, कानूनी कार्रवाई भी होगी

Feb 26, 2026 01:05 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातर सख्ती की जा रही है। खासकर चालान और फाइन, ट्रैफिक नियमों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग ये फाइन नहीं भरते हैं। ऐसे में अब पुणे ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मनोज पाटिल ने अब उन सभी गाड़ी मालिकों को चेतावनी दी है जिन्होंने अपने चालान नहीं भरे हैं। उन्हें नोटिस मिलने के एक महीने के अंदर चालान भरने को कहा है। ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना या कोर्ट जाना भी शामिल है। इस कदम का मकसद एनफोर्समेंट को मजबूत करना और कम्प्लायंस में सुधार करना है।

मनोज पाटिल ने बताया कि कई गाड़ी मालिक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, लेकिन अपने ई-चालान पेनल्टी नहीं भर पाते। इससे एनफोर्समेंट की कोशिशें कमजोर होती हैं और सड़क सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने एनफोर्समेंट को और सख्त किया है और आदतन डिफॉल्टर को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर ने लोगों से सहयोग करने और पेंडिंग बकाया जल्दी चुकाने की अपील की। ​​डिपार्टमेंट इस बार रिकवरी को लेकर बहुत सीरियस है।

एनफोर्समेंट नोटिस और पेमेंट का तरीका
ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि नोटिस गाड़ी मालिकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड ID ‘MHPECH-G’ से SMS के तौर पर भेजे जाएंगे। आदतन डिफॉल्टर को ये 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच मिलेंगे। चूंकि, हम स्पैम और ऑनलाइन फ्रॉड के जमाने में जी रहे हैं, इसलिए अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि इस समय के बाहर या किसी दूसरी सेंडर ID से मिले किसी भी मैसेज को सस्पेक्टेड मानें।

>> गाड़ी मालिक अपने पेंडिंग ई-चालान ऑफिशियल महाराष्ट्र ट्रैफिक ई-चालान वेबसाइट, पुणे ट्रैफिक पुलिस (PTO) मोबाइल एप्लिकेशन या पास के ट्रैफिक डिविजन ऑफिस जाकर भर सकते हैं।

>> दूसरा तरीका है कि पास के ट्रैफिक डिविजन ऑफिस जाकर ऑफलाइन पेमेंट करें। पेमेंट के लिए गाड़ी मालिक QR कोड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
