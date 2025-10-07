लपक लें! टाटा पंच को बराबर की टक्कर देने वाली इस SUV पर आई ₹91,000 तक की छूट, इस दिन रहेगा ऑफर

निसान (Nissan) अपने कारों पर जबरदस्त फेस्टिव ऑफर दे रही है। निसान मैग्नाइट (Magnite) SUV पर 91,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। ये मौका सिर्फ अक्टूबर 2025 तक ही मिल रहा है।

त्योहारी सीजन में निसान इंडिया (Nissan India) ने कार खरीददारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट SUV लेने का सोच रहे हैं, तो निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) इस अक्टूबर 2025 में आपके बजट और दिल दोनों को खुश करने वाली है। कंपनी ने पूरे महीने के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी रिवॉर्ड और दीवाली ऑफर जैसे शानदार बेनिफिट्स की घोषणा की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अक्टूबर 2025 के ऑफर्स का ओवरव्यू

निसान के इस फेस्टिव ऑफर में कई तरह की स्कीमें शामिल हैं।

कैश/एक्सेसरी डिस्काउंट: एक्स-शोरूम प्राइस पर या एक्सेसरी वाउचर के रूप में तुरंत छूट मिल रही है।

दीवाली कैश बोनस: 25 अक्टूबर तक बुकिंग करने पर 11,000 का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है।

एक्सचेंज बोनस: पुरानी कार बदलने पर 60,000 तक का फायदा मिल रहा है, खासकर अगर आपकी कार निसान (Nissan) या रेनो (Renault) की है।

कॉर्पोरेट/POI ऑफर: नौकरीपेशा लोगों, किसानों और NRIs के लिए 5,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है।

वैरिएंट-वाइज बेनिफिट

नॉन-टर्बो मैनुअल वैरिएंट (Non-Turbo Manual Variants) की बात करें तो इसके Vista और Vista+ के वैरिएंट पर 30,000 तक का बेनिफिट मिल रहा है, जिस पर 10,000 कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये एक्सचेंज बोनस मिल रहा है।

एक्सेंटा (Acenta) पर 86,000 रुपये तक का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 11,000 रुपये का दीवाली बोनस मिल रहा है। इसके साथ 60,000 रुपये तक लॉयल्टी और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके टेकना (Tekna), टेकना+ (Tekna+), कूना / N-कनेक्टा पर 91,000 रुपये तक की टोटल सेविंग हो रही है। EZ-Shift (AMT) वैरिएंट विस्टा (EZ-Shift) पर 61,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके एक्सेंटा (Acenta-EZ-Shift) वैरिएंट पर 86,000 रुपये तक डिस्काउंट मिल रहा है।

वहीं, इसके टॉप AMT वैरिएंट (टेकना, कुरो) पर 91,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा टर्बो मैनुअल वैरिएंट (Turbo Manual Variants) के सभी टर्बो मैनुअल वैरिएंट्स पर एक 91,000 तक की कुल छूट मिल रही है।

टर्बो CVT वैरिएंट के एक्सेंटा (टर्बो CVT) वैरिएंट पर 86,000 रुपये तक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके टॉप टर्बो CVT वैरिएंट (Top Turbo CVT Variants) टेकना / टेकना+ वैरिएंट पर 91,000 रुपये तक का शानदार फायदा मिल रहा है।

ऑफर की खास बातें