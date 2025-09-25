इन 5 डीजल कॉम्पैक्ट SUVs पर हुई बड़ी टैक्स कटौती, अब ₹1.86 लाख तक बचेंगे; लिस्ट में नेक्सन, थार भी शामिल

डीजल कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में 5 ऐसे मॉडल शामिल हो चुके हैं, जिनकी डिमांड हमेशा ही बेहतर रही है। ऐसे में इस बड़ी टैक्स कटौती के बाद इनको खरीदना और भी आसान हो जाएगा। इस लिस्ट में किआ, टाटा और महिंद्रा के मॉडल शामिल हैं।

नए GST 2.0 ने देश में मिलने वाली कई छोटी या कॉम्पैक्ट SUVs को सस्ता कर दिया है। ऐसे में इस सेगमेंट में 5 ऐसे मॉडल शामिल हो चुके हैं, जिनकी डिमांड हमेशा ही बेहतर रही है। ऐसे में इस बड़ी टैक्स कटौती के बाद इनको खरीदना और भी आसान हो जाएगा। इस लिस्ट में किआ, टाटा और महिंद्रा के मॉडल शामिल हैं। खास बात ये है कि इनकी कीमत में 1.55 लाख रुपए तक की कटौती हुई है। ऐसे में आप अपने लिए ज्यादा टैक्स कटौती वाली कोई कॉम्पैक्ट डीजल SUV देख रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट पर नजर डाल लीजिए।

1. किआ सिरोस

1.86 लाख रुपए तक की छूट पैसेंजर व्हीकल में सबसे ज्यादा छूट सिरोस को मिल रही है। यह छूट HTX+ (O) AT वैरिएंट को एक आकर्षक विकल्प बनाती है, जो एक नई आकर्षक कीमत पर प्रीमियम अनुभव और शक्तिशाली इंजन प्रदान करता है। यह देखना बाकी है कि क्या यह छूट सिरोस की सेल बढ़ाने में मदद कर पाती है, जिसे लॉन्च के बाद से सीमित सफलता मिली है।

2. किआ सोनेट

1.64 लाख रुपए तक की छूट किआ सोनेट दूसरे स्थान पर है, इसका GTX प्लस AT वैरिएंट काफी अफॉर्डेबल हो गया है। यह छूट तगड़े कॉम्पटीशन के साथ सब-4 मीटर SUV बाजार में सोनेट की स्थिति को मजबूत करती है, जो स्टाइल, फीचर्स और अब, पैसे के लिए शानदार प्राइस टैक का कॉम्बिनेशन है।

3. महिंद्रा XUV 3XO

1.56 लाख रुपए तक की छूट महिंद्रा की कॉम्पैक्ट SUV, 3XO के AX7L वैरिएंट की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। कीमत में यह कटौती डीजल 3XO को अपनी कैटेगरी में एक मजबूत कॉम्पटीटर बनाती है, क्योंकि इसकी मजबूत बनावट और परफॉर्मेंस के साथ इसकी नई अफॉर्डेबल कीमत निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेगी।

4. टाटा नेक्सन

1.55 लाख रुपए तक की छूट भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक टाटा नेक्सन के फेयरलैस प्लस PS DK वैरिएंट की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती के साथ और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। इस कदम से नेक्सन की बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही सुरक्षा, सुविधाओं और अब बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों के आकर्षक पैकेज के जरिए इसकी बाजार में लीडिंग पोजीशन और मजबूत होगी।