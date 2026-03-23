ईरान वॉर ने दी नई टेंशन, BS6 डीजल गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, काम नहीं करेगा इंजन
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। मॉडर्न BS6 डीजल इंजन्स को चलते रहने के लिए यह केमिकल बेहद जरूरी है। समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो डीजल गाड़ियों पर ब्रेक लग सकता है।
ईरान युद्ध का असर अब ऑटोमोटिव सेक्टर पर भी दिखने लगा है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। मॉडर्न BS6 डीजल इंजन्स को चलते रहने के लिए यह केमिकल बेहद जरूरी है। आपूर्ति की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो अप्रैल 2026 तक बड़ी संख्या में ट्रकों बसों के साथ डीजल पैसेंजर कारें भी सड़कों पर न चल पाने के लिए मजबूर हो जाएंगी।
कच्चे माल के लिए करनी पड़ रही काफी मशक्कत
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंपोर्टेड टेक्निकल ग्रेड यूरिया पर काफी हद तक निर्भर है। अभी इसकी 50 से 60 प्रतिशत आवश्यकता दुबई और इजिप्ट के मेन बंदरगाहों से पूरी की जाती है। खाड़ी में जरूरी शिपिंग मार्गों के बंद होने से सप्लाई की ये प्राइमरी लाइन्स बाधित हो गई हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को कच्चे माल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इंडस्ट्री बॉडी SIAM ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि मौजूदा रिजर्व साल की पहली तिमाही से आगे नहीं चल पाएंगे।
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डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की लगातार सप्लाई की जरूरत
केमिकल शॉर्टेज की कमी से गाड़ियों का संचालन ठप होने का खतरा है। BS6 वाले मॉडर्न डीजल इंजन सख्त एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम से लैस होते हैं। इन सिस्टम्स को डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है, जिसे आमतौर पर AdBlue जैसे नामों से जाना जाता है।
सीधे एग्जॉस्ट स्ट्रीम में होता है इंजेक्ट
डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (DEF) एक ऐसा सॉल्यूशन है, जो 32.5 प्रतिशत हाई प्योरिटी वाले इंडस्ट्रियल यूरिया और 67.5 प्रतिशत डीआयोनाइज्ड वॉटर से बना होता है। इसे सीधे एग्जॉस्ट स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, जहां यह हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के साथ रिएक्शन करके उन्हें हानिरहित नाइट्रोजन और वॉटर वेपर में तोड़ कर देता है। यह प्रोसेस गाड़ियों के लिए अनिवार्य है। BS6 डीजल इंजन DEF के लेवल को लगातार मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं।
लिम्प मोड में चला जाएगा इंजन
अगर डीईएफ टैंक खाली हो जाता है, तो वीइकल का इंजन कंट्रोल यूनिट ऑटोमैटिकली लिम्प मोड में चला जाएगा, जिससे स्पीड और पावर में भारी कमी आएगी। इंजन बंद होने के बाद, जब तक इस फ्लूईड को रीफिल नहीं जाता, तब तक सिस्टम इंजन को दोबारा चालू नहीं होने देगा। इस सख्त इलेक्ट्रॉनिक नियम का मतलब है कि यूरिया के बिना एक मॉडर्न डीजल वीइकल सीधे तौर पर इम्मोबिलाइज्ड यानी किसी काम का नहीं रहता।
(Photo: simple fuel solutions)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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