भारत में लॉन्च हुई ₹1.57 करोड़ की इलेक्ट्रिक कार, 2.7 सेकेंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार; 670 KM की रेंज

भारतीय मार्केट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की रेस अब और तेज होने वाली है। इसी कड़ी में BYD के लग्जरी ब्रांड डेन्जा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Z9 GT लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी कीमत 1.57 करोड़ रुपये रखी है।

भारत में लॉन्च हुई डेन्जा Z9 GT

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Denza Z9 GT

भारतीय मार्केट में लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की रेस अब और तेज होने वाली है। इसी कड़ी में BYD के लग्जरी ब्रांड डेन्जा (Denza) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Z9 GT लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.57 करोड़ रुपये रखी है। ग्राहक 10 लाख रुपये देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। यह चार दरवाजों वाली फास्टबैक कार है, जिसे कंपनी शूटिंग ब्रेक कहती है। भारत में इसे पूरी तरह इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। डेन्जा की कारें BYD के शोरूम से अलग खास शोरूम के जरिए गुरुग्राम, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में बेची जाएंगी।

2.7 सेकेंड में पकड़ेगी 100kmph की रफ्तार डेन्जा Z9 GT के भारतीय मॉडल में 122.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जिनमें एक आगे और दो पीछे की तरफ लगी हैं। ये तीनों मोटर मिलकर 1,156bhp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। कंपनी का दावा है कि यह कार महज 2.7 सेकेंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 270kmph है।

670 KM तक मिलेगा रेंज बता दें कि यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर यह NEDC सर्टिफिकेशन के अनुसार, 670 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें 1,500kW की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है। इससे बैटरी 10 से 97 पर्सेंट तक सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो सकती है। इसमें 11kW AC चार्जिंग का सपोर्ट भी है।

शानदार है कार का एक्सटीरियर डेन्जा Z9 GT के डिजाइन की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट्स, उभरा हुआ बोनट और छत के आगे LiDAR सेंसर दिया गया है। इसकी लंबाई 5,180mm, चौड़ाई 1,990mm और ऊंचाई 1,490mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 3,125mm है। साइड में 20-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ पिरेली टायर, फ्लश डोर हैंडल और बड़े ORVMs मिलते हैं। पीछे की तरफ LED टेललाइट्स, रूफ स्पॉइलर और अलग डिजाइन वाला बंपर दिया गया है।

फीचर्स और सेफ्टी में भी दमदार कार के अंदर पांच लोगों के बैठने की जगह है। आगे की दोनों सीटों में पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और मेमोरी फंक्शन मिलता है। पीछे की सीटों पर भी वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और पावर रिक्लाइन की सुविधा दी गई है। इसमें 17.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 13.2-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले और 13.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। वहीं, सेफ्टी के लिए ADAS, 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ABS, ऑटो पार्क असिस्ट और TPMS जैसे फीचर्स मिलते हैं।