भारत में एंट्री से पहले सामने आई BYD Denza Z9 GT, मिलेगा स्पोर्टी रियर लुक, 600 km तक हो सकती है रेंज
BYD अपने लग्जरी कार ब्रैंड डेंजा की भारत में एंट्री कराने वाली है। इसकी शुरुआत डेंजा Z9 GT से होगी। इसे पहले बिना किसी कवर के देखा गया है। कंपनी की यह अपकमिंग कार काफी स्पोर्टी नजर आ रही है।
BYD अपने लग्जरी कार ब्रैंड Denza को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की शुरुआती लाइनअप में दो मॉडल शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक Denza Z9 GT शूटिंग ब्रेक है। इसे पहली बार बिना किसी कवर के देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को CarsIndia ने Reddit पर शेयर किया है। कंपनी 13 नवंबर को इस कार की भारत में एंट्री कराने वाली है। सामने आए स्पाई शॉट्स में इसका रियर डिजाइन दिखाई दिया है। कंपनी की इस अपकमिंग कार का रियर लुक काफी स्पोर्टी नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।
लग्जरी फीचर्स से लैस होगा केबिन
डेंजा Z9 GT में LED लाइट्स, 21-इंच टायर, ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और येलो ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। इसके केबिन में लेदर अपहोल्स्ट्री और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें दो 50W वायरलेस चार्जर, हीटिंग और कूलिंग वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट और 20-स्पीकर DEVIALET साउंड सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा कार में ट्रेडिशनल ORVM की जगह डिजिटल ORVM दिए गए हैं। सीट्स में मसाज, वेंटिलेशन और एक्सटेंडेड लेग रेस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। ड्राइवर सीट 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आएगी। इसमें 50-इंच का AR हेड्स-अप डिस्प्ले, 17.3-इंच की सेंट्रल स्क्रीन और पैसेंजर के लिए 13.2-इंच का अलग डिस्प्ले भी दिया गया है।
1,139bhp की पावर और 2.7 सेकंड में 0-100kmph
डेंजा Z9 GT की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है। इसमें सेकेंड जेनरेशन BYD Blade बैटरी दी गई है, जिसकी कैपेसिटी 122.49kWh है। इसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जो मिलकर 1,139bhp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह इलेक्ट्रिक कार मात्र 2.7 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 277kmph है। दावा किया गया है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 600km (WLTP रेंज) तक चल सकती है।
9 मिनट में 10 से 97% तक चार्ज होगी बैटरी
इस कार में 1,500kW तक की चार्जिंग कैपेसिटी का क्लेम किया गया है। कंपनी के मुताबिक सेकेंड जेनरेशन की ब्लेड बैटरी को इस चार्जिंग कैपेसिटी के साथ इसे केवल 9 मिनट में 10 से 97% तक चार्ज किया जा सकता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे और पीछे कार्बन-सिरेमिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। डेंजा Z9 GT की भारत में कीमत और लॉन्च से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी 13 नवंबर को इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें