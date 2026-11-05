भारत में एंट्री से पहले सामने आई BYD Denza Z9 GT, मिलेगा स्पोर्टी रियर लुक, 600 km तक हो सकती है रेंज

BYD अपने लग्जरी कार ब्रैंड डेंजा की भारत में एंट्री कराने वाली है। इसकी शुरुआत डेंजा Z9 GT से होगी। इसे पहले बिना किसी कवर के देखा गया है। कंपनी की यह अपकमिंग कार काफी स्पोर्टी नजर आ रही है।

BYD अपने लग्जरी कार ब्रैंड Denza को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की शुरुआती लाइनअप में दो मॉडल शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक Denza Z9 GT शूटिंग ब्रेक है। इसे पहली बार बिना किसी कवर के देखा गया है। इसके स्पाई शॉट्स को CarsIndia ने Reddit पर शेयर किया है। कंपनी 13 नवंबर को इस कार की भारत में एंट्री कराने वाली है। सामने आए स्पाई शॉट्स में इसका रियर डिजाइन दिखाई दिया है। कंपनी की इस अपकमिंग कार का रियर लुक काफी स्पोर्टी नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें क्या कुछ खास ऑफर कर सकती है।

लग्जरी फीचर्स से लैस होगा केबिन डेंजा Z9 GT में LED लाइट्स, 21-इंच टायर, ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और येलो ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे। इसके केबिन में लेदर अपहोल्स्ट्री और 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें दो 50W वायरलेस चार्जर, हीटिंग और कूलिंग वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट और 20-स्पीकर DEVIALET साउंड सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा कार में ट्रेडिशनल ORVM की जगह डिजिटल ORVM दिए गए हैं। सीट्स में मसाज, वेंटिलेशन और एक्सटेंडेड लेग रेस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। ड्राइवर सीट 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ आएगी। इसमें 50-इंच का AR हेड्स-अप डिस्प्ले, 17.3-इंच की सेंट्रल स्क्रीन और पैसेंजर के लिए 13.2-इंच का अलग डिस्प्ले भी दिया गया है।

1,139bhp की पावर और 2.7 सेकंड में 0-100kmph डेंजा Z9 GT की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है। इसमें सेकेंड जेनरेशन BYD Blade बैटरी दी गई है, जिसकी कैपेसिटी 122.49kWh है। इसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जो मिलकर 1,139bhp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह इलेक्ट्रिक कार मात्र 2.7 सेकंड में 0 से 100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 277kmph है। दावा किया गया है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर 600km (WLTP रेंज) तक चल सकती है।