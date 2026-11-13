730Km रेंज, 9 एयरबैग, ADAS, 5.6-इंच टचस्क्रीन, 16 स्पीकर; भारत में इस कंपनी की नई लग्जरी कार लॉन्च
ग्राहक 10 लाख रुपए का टोकन देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि, अभी बुकिंग सिर्फ मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के ग्राहकों के लिए खुली है।
देश के लग्जरी कार सेगमेंट में BYD की एक अलग पहचान है। खासकर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में ये कमाल का परफॉर्म कर रही है। अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक नई लग्जरी और प्रीमियम डेंजा D9 (Denza D9) को जोड़ लिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर इसकी NEDC सर्टिफाइड रेंज 730 Km है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपए तय की गई है। 7 सीटों वाली यह MPV उस सेगमेंट में शामिल होती है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक MG M9, टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM जैसे हाइब्रिड मॉडल शामिल हैं।
जो भी ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए का टोकन देकर की इसकी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि, अभी बुकिंग सिर्फ मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के ग्राहकों के लिए खुली है। इस पर कंपनी 6 साल या 1,50,000 Km की व्हीकल वारंटी और 8 साल या 1,60,000 Km की HV बैटरी वारंटी भी दे रही है। बुकिंग पॉलिसी के तहत कंपनी 6 साल के लिए फ्री RSA (रोडसाइड असिस्टेंस) और 11 kW का होम चार्जिंग सेटअप भी दे रही है।
डेंजा D9 का डायमेंशन
D9 की लंबाई करीब 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और ऊंचाई 1,920 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 3,110 mm है। इसकी सीधी बॉडी और लंबी रूफलाइन इसे एक फुल-साइज MPV का लुक देती है। इसके फ्रंट में एक बड़ी ग्रिल है, जबकि पीछे की तरफ टेलगेट पर पूरी चौड़ाई में फैले टेल लैंप और DENZA लिखा हुआ है। इसमें रूफ स्पॉइलर, एक बड़ी रियर विंडस्क्रीन और निचले बंपर पर क्रोम ट्रिम भी दिया गया है।
16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
इसमें पावर्ड स्लाइडिंग डोर मिलते हैं, जिनसे सेकंड रो तक पहुंचा जा सकता है। यहां मौजूद दो कैप्टन सीटें इस गाड़ी का मेन अट्रैक्शन हैं। डेंजा अपनी एयर स्पा जीरो-ग्रेविटी सीटें पेश करता है, जिनमें 14-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, एक्सटेंडेबल लेग रेस्ट, हीटिंग, वेंटिलेशन और 16-पॉइंट मसाज फंक्शन की सुविधा मिलती है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर, इन सीटों को 152 डिग्री तक रिक्लाइन किया जा सकता है। भारत के लिए इसमें 7-सीटर कॉन्फिगरेशन और 16-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया गया है।
15.6-इंच की इंफोटेनमेंट
डेंजा D9 के केबिन में तीन अर्थ-टोन इंटीरियर ऑप्शन (ब्लैक, बेज, ब्राउन) मिलते हैं। इसमें नैपा लेदर, ओपन-पोर वुड ट्रिम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां शामिल हैं। इसके डैशबोर्ड में 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। कुछ बाजारों में फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले और पीछे की तरफ एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, सॉफ्ट-क्लोज डोर और 18-इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं।
2436 लीटर बूट स्पेस दिया
इसमें सेंट्रल एयरबैग सहित कुल 9 एयरबैग दिए गए । साथ ही, भारत के लिए पेश की गई डेंजा D9 लग्जरी MPV में 'DiSus-C' सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है। BYD ने इसमें कई ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस्ड ADAS सूट के जरिए हर तरफ से ओमनीडायरेक्शनल सेफ्टी देने का वादा किया है। इसमें सामान रखने के लिए कम से कम 689 लीटर और मैक्सिमम 2,436 लीटर बूट स्पेस दिया है।
सिंगल चार्ज पर 730Km रेंज
डेंजा अपनी D9 को दुनियाभर में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ बेचती है। भारत में यह सिर्फ ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन में उपलब्ध है, जिसमें BYD की सेकंड जनरेशन की ब्लेड बैटरी लगी है। भारतीय वर्जन की बैटरी कैपेसिटी 115.07 kWh है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 730 Km (NEDC) है। यह बैटरी एक सिंगल मोटर को पावर देती है, जो 456 bhp की पावर और 365 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और अगले पहियों को चलाती है। यह गाड़ी 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड का समय लेती है।
चार कलर ऑप्शन में मिलेगी
डेंजा अपने शुरुआती लाइनअप में D9 के साथ Z9 GT शूटिंग ब्रेक भी शामिल की है। कंपनी कारों की डिमांड बढ़ने पर शोरूम और पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। D9 को चार एक्सटीरियर कलर स्टारी नाइट ग्रे, व्हेल सी ब्लू, आर्कटिक व्हाइट और कॉसमॉस ब्लैक में खरीद सकते हैं। डेंजा की शुरुआत 2010 में BYD और मर्सिडीज-बेंज के जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से BYD के ओनरशिप में है। भारत में इस ब्रांड की शुरुआत पूरी तरह से इम्पोर्ट की गई गाड़ियों और एक डेडिकेटेड रिटेल नेटवर्क के जरिए होगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें