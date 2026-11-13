730Km रेंज, 9 एयरबैग, ADAS, 5.6-इंच टचस्क्रीन, 16 स्पीकर; भारत में इस कंपनी की नई लग्जरी कार लॉन्च

ग्राहक 10 लाख रुपए का टोकन देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि, अभी बुकिंग सिर्फ मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के ग्राहकों के लिए खुली है।

देश के लग्जरी कार सेगमेंट में BYD की एक अलग पहचान है। खासकर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में ये कमाल का परफॉर्म कर रही है। अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में एक नई लग्जरी और प्रीमियम डेंजा D9 (Denza D9) को जोड़ लिया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर इसकी NEDC सर्टिफाइड रेंज 730 Km है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख रुपए तय की गई है। 7 सीटों वाली यह MPV उस सेगमेंट में शामिल होती है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक MG M9, टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM जैसे हाइब्रिड मॉडल शामिल हैं।

जो भी ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए का टोकन देकर की इसकी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि, अभी बुकिंग सिर्फ मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के ग्राहकों के लिए खुली है। इस पर कंपनी 6 साल या 1,50,000 Km की व्हीकल वारंटी और 8 साल या 1,60,000 Km की HV बैटरी वारंटी भी दे रही है। बुकिंग पॉलिसी के तहत कंपनी 6 साल के लिए फ्री RSA (रोडसाइड असिस्टेंस) और 11 kW का होम चार्जिंग सेटअप भी दे रही है।

डेंजा D9 का डायमेंशन

D9 की लंबाई करीब 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और ऊंचाई 1,920 mm है। जबकि इसका व्हीलबेस 3,110 mm है। इसकी सीधी बॉडी और लंबी रूफलाइन इसे एक फुल-साइज MPV का लुक देती है। इसके फ्रंट में एक बड़ी ग्रिल है, जबकि पीछे की तरफ टेलगेट पर पूरी चौड़ाई में फैले टेल लैंप और DENZA लिखा हुआ है। इसमें रूफ स्पॉइलर, एक बड़ी रियर विंडस्क्रीन और निचले बंपर पर क्रोम ट्रिम भी दिया गया है।

16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

इसमें पावर्ड स्लाइडिंग डोर मिलते हैं, जिनसे सेकंड रो तक पहुंचा जा सकता है। यहां मौजूद दो कैप्टन सीटें इस गाड़ी का मेन अट्रैक्शन हैं। डेंजा अपनी एयर स्पा जीरो-ग्रेविटी सीटें पेश करता है, जिनमें 14-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, एक्सटेंडेबल लेग रेस्ट, हीटिंग, वेंटिलेशन और 16-पॉइंट मसाज फंक्शन की सुविधा मिलती है। कॉन्फिगरेशन के आधार पर, इन सीटों को 152 डिग्री तक रिक्लाइन किया जा सकता है। भारत के लिए इसमें 7-सीटर कॉन्फिगरेशन और 16-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

15.6-इंच की इंफोटेनमेंट

डेंजा D9 के केबिन में तीन अर्थ-टोन इंटीरियर ऑप्शन (ब्लैक, बेज, ब्राउन) मिलते हैं। इसमें नैपा लेदर, ओपन-पोर वुड ट्रिम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां शामिल हैं। इसके डैशबोर्ड में 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। कुछ बाजारों में फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले और पीछे की तरफ एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, सॉफ्ट-क्लोज डोर और 18-इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं।

2436 लीटर बूट स्पेस दिया

इसमें सेंट्रल एयरबैग सहित कुल 9 एयरबैग दिए गए । साथ ही, भारत के लिए पेश की गई डेंजा D9 लग्जरी MPV में 'DiSus-C' सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है। BYD ने इसमें कई ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस्ड ADAS सूट के जरिए हर तरफ से ओमनीडायरेक्शनल सेफ्टी देने का वादा किया है। इसमें सामान रखने के लिए कम से कम 689 लीटर और मैक्सिमम 2,436 लीटर बूट स्पेस दिया है।

सिंगल चार्ज पर 730Km रेंज

डेंजा अपनी D9 को दुनियाभर में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ बेचती है। भारत में यह सिर्फ ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन में उपलब्ध है, जिसमें BYD की सेकंड जनरेशन की ब्लेड बैटरी लगी है। भारतीय वर्जन की बैटरी कैपेसिटी 115.07 kWh है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 730 Km (NEDC) है। यह बैटरी एक सिंगल मोटर को पावर देती है, जो 456 bhp की पावर और 365 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और अगले पहियों को चलाती है। यह गाड़ी 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ने में 8.5 सेकंड का समय लेती है।