इस 7-सीटर SUV की मची लूट, 52 हफ्ते पहुंचा वेटिंग पीरियड; 75% लोग इसका डीजल वैरिएंट ले रहे

मार्केट में महिंद्रा की 7-सीटर SUV XUV 7XO की लूट मची हुई है। 75% लोग इसका डीजल वैरिएंट खरीद रहे हैं। हाई डिमांड के चलते इसका वेटिंग पीरियड 52 हफ्ते तक पहुंच गया है। आइए डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय SUV बाजार में इन दिनों महिंद्रा XUV 7XO नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। जनवरी में लॉन्च हुई इस नई SUV ने सिर्फ एक महीने में ऐसा कमाल किया है कि इसके डिमांड ट्रेंड्स अब इंडस्ट्री के लिए केस स्टडी बनती जा रहे हैं। XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमत ₹13.66 लाख से शुरू होकर ₹24.29 लाख तक जाती है। यह SUV 6 ट्रिम्स AX, AX3, AX5, AX7, AX7 T और AX7 L में आती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि लॉन्च के बाद पहले महीने में XUV 7XO का प्रदर्शन कैसा रहा और ग्राहकों का मूड क्या कहता है।

इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है। साथ ही 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी है। टॉप वैरिएंट्स में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) भी उपलब्ध हैं।

93,000 से ज्यादा बुकिंग

XUV 7XO को इलेक्ट्रिक वर्जन महिंद्रा XEV 9S के बाद लॉन्च किया गया था। इन दोनों SUVs को मिलाकर कंपनी को 93,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि ग्राहकों ने इस नए मॉडल को हाथों-हाथ लिया है।

टॉप वैरिएंट्स की जबरदस्त डिमांड

दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा डिमांड बेस मॉडल की नहीं, बल्कि टॉप वेरिएंट्स की है। AX7 T और AX7 L ट्रिम्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें पेट्रोल ऑटोमैटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमैटिक और AWD जैसे विकल्प मिलते हैं। मतलब साफ है कि ग्राहक अब फीचर्स और पावर के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं।

डीजल की वापसी? 75% बुकिंग डीजल की

आजकल अक्सर कहा जाता है कि डीजल का दौर खत्म हो रहा है। लेकिन, XUV 7XO के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। SUV की 75% बुकिंग डीजल वैरिएंट्स की है, जबकि पेट्रोल की हिस्सेदारी सिर्फ 25% है। जनवरी में कंपनी ने करीब 8,000 डीजल यूनिट्स और 3,123 पेट्रोल यूनिट्स का उत्पादन किया। यह साफ संकेत है कि ग्राहकों को अभी भी डीजल इंजन पर ज्यादा भरोसा है।

17 से 52 हफ्ते का वेटिंग पीरियड

XUV 7XO की जबरदस्त डिमांड का असर वेटिंग पीरियड पर भी दिख रहा है। बेस वैरिएंट AX पर वेटिंग 52 हफ्तों तक है। वहीं, AX3 और AX5 पर करीब 22 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा AX7 L (डीजल) पर 26 हफ्ते, AX7 T और कुछ पेट्रोल वैरिएंट्स पर 4–6 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है, यानि अगर आप अभी बुकिंग करते हैं, तो कुछ वैरिएंट्स के लिए लगभग एक साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

आखिर क्यों पसंद आ रही XUV 7XO?