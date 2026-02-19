चेतावनी! बिना किसी नोटिस स्क्रैप हो जाएगी कार, वरना फौरन ले लें पुरानी गाड़ी का NOC; जान लें ये नया नियम
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के लिए सख्त चेतावनी दी है। इसके अनुसार 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां अगर दिल्ली की सड़कों पर चलती या सार्वजनिक जगह पर खड़ी पाई गईं, तो उन्हें बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।
अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Delhi Transport Department) ने साफ चेतावनी दी है कि तय उम्र से ज्यादा पुरानी गाड़ियां अगर दिल्ली की सड़कों पर चलती या सार्वजनिक जगह पर खड़ी पाई गईं, तो उन्हें बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यह कदम राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किन गाड़ियों पर लागू होगा नियम?
दिल्ली में पहले से लागू नियमों के अनुसार 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (End-of-Life Vehicles -ELVs) माना जाता है। साथ ही अगर गाड़ी BS-III या उससे पुराने उत्सर्जन मानक की है और उम्र सीमा पार कर चुकी है, तो उस पर भी यही कार्रवाई होगी।
अब नहीं मिलेगा दूसरा मौका
ट्रांसपोर्ट विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे वाहनों को 'बिना आगे की चेतावनी' जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। अगर मालिक अपनी गाड़ी रखना चाहते हैं, तो उन्हें NOC (No Objection Certificate) लेना होगा। वाहन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर ट्रांसफर करना होगा।
सख्ती क्यों बढ़ाई गई?
दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पहले भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (Supreme Court of India) के आदेश के बाद यह नियम लागू किए गए थे।
हाल के सालों में पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) सिस्टम लगाए गए, ताकि ओवरएज गाड़ियों को फ्यूल न मिले। यह पूरी प्रक्रिया कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (Commission for Air Quality Management) की निगरानी में की गई। अब सरकार ने एक बार फिर सख्ती से इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है।
वाहन मालिक क्या करें?
अगर आपकी गाड़ी 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) पूरी कर चुकी है, तो तुरंत अपनी RC और रजिस्ट्रेशन डेट चेक करें। NOC लेकर दूसरे राज्य में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करें या फिर ऑफिशियल स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन जमा करें, क्योंकि अभियान शुरू होने के बाद देरी की गुंजाइश बहुत कम रहेगी।
दिल्ली सरकार का संदेश साफ है कि पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को अब राजधानी की सड़कों से हटाया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी उम्र सीमा पार कर चुकी है, तो अभी कदम उठाएं, वरना अगली बार आपकी कार सड़क पर नहीं, सीधे स्क्रैप यार्ड में मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
