कार सेल करना पड़ा भारी, ढाई साल बाद मिला पुलिस का नोटिस, जाना पड़ा कोर्ट, आप न करें यह गलती

कार सेल करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। दिल्ली में एक वकील को कार सेल करने के ढाई साल बाद पुलिस का नोटिस मिला है। वकील ने अपनी कार स्पिनी को सेल की थी। आइए डीटेल में जानते हैं पूरा मामला।

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नई कार खरीदने से पहले पुरानी कार को स्पिनी या Cars 24 को सेल करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। हाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे सभी को सबक लेने की जरूरत है। लल्लनटॉप की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट के वकील शंकर झा को कार सेल करने के ढाई साल बाद पुलिस का एक नोटिस मिला। यह नोटिस एक्साइज ऐक्ट के उल्लंघन के लिए था। एक्साइज ऐक्ट के तहत FIR को दिल्ली के वजीराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार झा ने अपनी जिस कार को साल 2023 में स्पिनी को सेल किया था, उस कार का इस्तेमाल कथित तौर पर शराब स्मगलिंग के लिए हुआ था। अपराध में इस्तेमाल हुई कार के मालिक अभी भी झा ही थे। यानी स्पिनी ने सेल की गई झा की कार को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया और झा इस मुसीबत में फंस गए।

खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा द प्रिंट की मानें, तो झा ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत के सामने दो मांगें भी रखीं। उनकी पहली मांग थी कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक कार्रवाई न हो। वहीं, उनकी दूसरी मांग थी कि उस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाए, जिसके तहत कार से खरीदने और सेल करने वालों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। जस्टिस मधु जैन की बेंच ने झा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वजीराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर, जनकपुरी अथॉरिटी के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर स्पिनी को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गाड़ी से जुड़ी एफआईआर के मामले में झा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ओनरशिप ट्रांसफर न करने के लिए भेजा नोटिस झा के अनुसार जब उन्होंने दिसंबर 2023 में अपनी कार स्पिनी को बेची, तो उन्होंने मोटर व्हीकल ऐक्ट, 1988 के तहत 'फॉर्म-29' समेत सभी जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे किए और उसी दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चाबियों समेत सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और गाड़ी की ओनरशिप भी भी सौंप दी थी। मोटर व्हीकल एक्ट का 'फॉर्म-29' गाड़ी बिकने पर उसके मालिकाना हक के ट्रांसफर के बारे में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी RTO को सूचित करता है।

27 फरवरी 2024 से लेकर 5 मार्च 2025 के बीच झा ने रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर स्टेटस को जानने के लिए स्पिनी को वॉट्सऐप पर कई मेसेज भी किए। जवाब में झा को भरोसा दिलाया गया कि स्पिनी जल्द से जल्द ओनरशिप ट्रांसफर कराने के लिए तेजी से काम कर रहा है। काम न होता देख आखिरकार झा ने इस साल जनवरी में ओनरशिप ट्रांसफर न करने के लिए स्पिनी को एक नोटिस भी भेजा।

बताते चलें कि कुछ दिनों पहले हर्ष चौहान नाम के एक कार ओनर के साथ ऐसा ही केस हुआ था। उन्होंने अपनी कार को Cars24 को सेल किया था। कार सेल होने के 1.5 बाद उन्हें सेल की हुई कार का 10 हजार रुपये का एक ट्रैफिक चालान रिसीव होता है। इस चालान में उनके नाम के साथ उनके पिता का भी नाम था। कुल मिलाकर बात यह है कि आप इन कंपनियों को कार सेल करने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर कराने को लेकर हमेशा अलर्ट रहें। ऐसा न होने पर आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं।