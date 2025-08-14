सरकार का प्रोजेक्ट: दिल्ली में दौड़ते रहेंगे BS3 और BS4 व्हीकल, एडवांस्ड कैटेलिटिक कन्वर्टर को होगा यूज

इस पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परीक्षण और सत्यापन के लिए IIT दिल्ली या अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT) के सहयोग से लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर सरकार इन उपकरणों को बड़े पैमाने पर लागू करने पर विचार कर सकती है।

दिल्ली सरकार उत्सर्जन कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लाने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने BS3 और BS4 सरकारी व्हीकल में एडवांस्ट कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगाएगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार, एडवांस्ट कैटेलिटिक कन्वर्टर्स में BS3 और BS4 व्हीकल में कण उत्सर्जन को 70% से ज्यादा कम करने की कैपेसिटी है। उन्होंने कहा, "यह पायलट प्रोजेक्ट एक परीक्षण है और आवश्यक परिवहन को चालू रखते हुए दिल्ली की हवा को साफ करने वाले परमानेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन लागू करने के हमारे दृष्टिकोण का एक प्रमाण है।"

इस पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परीक्षण और सत्यापन के लिए IIT दिल्ली या अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT) के सहयोग से लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर सरकार इन उपकरणों को बड़े पैमाने पर लागू करने पर विचार कर सकती है। यह प्रोजेक्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के उस निर्देश का पालन करती है, जिसमें 1 नवंबर से राजधानी में BS-VI मानकों का पालन न करने वाले गैर-जरूरी कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। इसमें दिल्ली रजिस्टर्ड व्हीकल ही वैलिड होंगे।

15 साल पुरानी कारों के लिए E20 किट भारत सरकार ने E20 पेट्रोल में सफलता हाासिल कर ली है। अब लगभग सभी नए व्हीकल में E20 सपोर्ट करता है। अब सरकार का अलगा लक्ष्य इसे बढ़ाकर E50 करना है। दरअसल, E20 का मतलब पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिलाना है। इससे फ्यूल सस्ता होता है। साथ ही, ये पर्यावरण को भी सेफ रखता है। अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पुरानी कारों के लिए भी E20 फ्यूल सपोर्ट करने वाली किट लॉन्च करने की तैयार कर चुकी है।