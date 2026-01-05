Hindustan Hindi News
पेट्रोल और डीजल कार मालिकों को सरकार देगी बड़ा गिफ्ट, ये काम कराने पर मिलेगी ₹50000 की सब्सिडी

संक्षेप:

दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है।

Jan 05, 2026 07:05 pm IST
राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। दरअसल, सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रस्ताव में दिल्ली सरकार उन व्हीकल ओनर्स को 50,000 रुपए देने की योजना बना रही है जो अपनी पारंपरिक कारों (पेट्रोल और डीजल) को इलेक्ट्रिक कारों में बदलते हैं।

पहले 1000 लोगों को मिलेगा रेट्रोफिटिंग इंसेंटिव

इस प्रस्ताव के तहत, सरकार पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। यह लाभ पहले 1,000 कारों तक सीमित होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब मौजूदा पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। यह तरीका व्हीकल ओनर्स को अपनी कार रखते हुए क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने की सुविधा देता है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में और निवेश करेगी और रेट्रोफिटिंग सेक्टर का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करेगी।

रेट्रोफिटिंग पर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह लोगों को नए व्हीकल खरीदने के लिए मजबूर किए बिना प्रदूषण से निपटता है। हालांकि, यह प्रक्रिया महंगी है। जिससे अब तक इसे अपनाने की गति धीमी रही है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार व्हीकल ओनर्स मालिकों के लिए कन्वर्जन को ज्यादा अफॉर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी ञप्शन की तलाश कर रही है। यह पॉलिसी पुराने टू-व्हील, थ्री-व्हीलर और हल्के कमर्शियल व्हीकल के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के साथ EV अपनाने को भी जोड़ती है। इसका मकसद क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देना और धीरे-धीरे दिल्ली की सड़कों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल को हटाना है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
