पेट्रोल और डीजल कार मालिकों को सरकार देगी बड़ा गिफ्ट, ये काम कराने पर मिलेगी ₹50000 की सब्सिडी

संक्षेप: दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है।

Jan 05, 2026 07:05 pm IST

राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्युशन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार एक ऐसा नया कदम उठाने वाली है जो शहर के कई कार ओनर्स को मुस्कुराने का मौका देने वाली है। दरअसल, सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में पेट्रोल और डीजल कार ओनर्स को बड़ा गिफ्ट देने वाली है। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रस्ताव में दिल्ली सरकार उन व्हीकल ओनर्स को 50,000 रुपए देने की योजना बना रही है जो अपनी पारंपरिक कारों (पेट्रोल और डीजल) को इलेक्ट्रिक कारों में बदलते हैं।

यह कदम आने वाली EV पॉलिसी 2.0 में शामिल रहेगा। इसका मकसद सिर्फ नई EV बिक्री को बढ़ावा देने के बजाय मौजूदा व्हीकल को बदलकर प्रदूषण कम करना है। यह प्रस्ताव TOI द्वारा एक्सेस किए गए 'दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 रिकमेंडेशन' डॉक्युमेंट का हिस्सा है। मौजूदा EV पॉलिसी को मार्च 2026 तक या संशोधित पॉलिसी अधिसूचित होने तक बढ़ा दिया गया है। नई पॉलिसी के 2026 की पहली तिमाही में सार्वजनिक परामर्श के बाद लागू होने की उम्मीद है।

पहले 1000 लोगों को मिलेगा रेट्रोफिटिंग इंसेंटिव इस प्रस्ताव के तहत, सरकार पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। यह लाभ पहले 1,000 कारों तक सीमित होगा। रेट्रोफिटिंग का मतलब मौजूदा पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से बदलकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। यह तरीका व्हीकल ओनर्स को अपनी कार रखते हुए क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाने की सुविधा देता है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में और निवेश करेगी और रेट्रोफिटिंग सेक्टर का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करेगी।