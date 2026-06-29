दिल्ली वालों की चांदी! नई EV खरीदने पर मिलेगी ₹50,000 की सब्सिडी, पुरानी कार पर भी ₹1 लाख का फायदा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की भारी सब्सिडी दे रही है। साथ ही, अगर आप अपनी पुरानी कार को कबाड़ में देते हैं तो आपको 1 लाख रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी को उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जबकि इसे 1 जुलाई, 2026 से पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है।

नई पॉलिसी में किसे क्या मिलेगा? इस नई पॉलिसी में हर तरह की गाड़ियों के लिए अलग-अलग फायदे तय किए गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर या बाइक) खरीदते हैं, तो सरकार आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास BS-IV (भारत स्टेज-4) की पुरानी कारें हैं। अगर वे 30 सितंबर, 2026 से पहले अपनी गाड़ियों को कबाड़ में देते हैं, तो उन्हें सीधे 1 लाख रुपये की नकद मदद दी जाएगी। यह पूरी योजना 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर इस पॉलिसी के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।

सरकार ने किया कड़ा टाइमटेबल तैयार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए आने वाले सालों का एक कड़ा टाइमटेबल भी तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी डीजल-सीएनजी ऑटो पर धीरे-धीरे रोक लग जाएगी। इसी तरह, पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स को भी धीरे-धीरे बाहर किया जाएगा। जबकि 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है।

चार्जिंग के लिए बनाया तगड़ा प्लान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ लोगों को चार्जिंग की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी सरकार ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 32,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने जा रही है। इसके लिए जमीन की पहचान भी पूरी कर ली गई है। इस पूरे चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने और टैक्स में छूट देने के लिए सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपये का भारी खर्च करने जा रही है।