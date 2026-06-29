Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली वालों की चांदी! नई EV खरीदने पर मिलेगी ₹50,000 की सब्सिडी, पुरानी कार पर भी ₹1 लाख का फायदा

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली वालों की चांदी! नई EV खरीदने पर मिलेगी ₹50,000 की सब्सिडी, पुरानी कार पर भी ₹1 लाख का फायदा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक की भारी सब्सिडी दे रही है। साथ ही, अगर आप अपनी पुरानी कार को कबाड़ में देते हैं तो आपको 1 लाख रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी को उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जबकि इसे 1 जुलाई, 2026 से पूरे राज्य में लागू करने की तैयारी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें

नई पॉलिसी में किसे क्या मिलेगा?

इस नई पॉलिसी में हर तरह की गाड़ियों के लिए अलग-अलग फायदे तय किए गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर या बाइक) खरीदते हैं, तो सरकार आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को पहले साल 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनके पास BS-IV (भारत स्टेज-4) की पुरानी कारें हैं। अगर वे 30 सितंबर, 2026 से पहले अपनी गाड़ियों को कबाड़ में देते हैं, तो उन्हें सीधे 1 लाख रुपये की नकद मदद दी जाएगी। यह पूरी योजना 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। सरकार ने साफ किया है कि हाइब्रिड गाड़ियों पर इस पॉलिसी के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।

ये भी पढ़ें:कल लॉन्च होगी Tata Sierra EV, जानिए फीचर्स से रेंज तक सबकुछ

सरकार ने किया कड़ा टाइमटेबल तैयार

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए आने वाले सालों का एक कड़ा टाइमटेबल भी तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी डीजल-सीएनजी ऑटो पर धीरे-धीरे रोक लग जाएगी। इसी तरह, पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स को भी धीरे-धीरे बाहर किया जाएगा। जबकि 1 अप्रैल, 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है।

ये भी पढ़ें:कल से शुरू हो रहा कारों का महाकुंभ! जुलाई तक लॉन्च होंगी ये 6 धांसू गाड़ियां

चार्जिंग के लिए बनाया तगड़ा प्लान

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ लोगों को चार्जिंग की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी सरकार ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 32,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने जा रही है। इसके लिए जमीन की पहचान भी पूरी कर ली गई है। इस पूरे चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने और टैक्स में छूट देने के लिए सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपये का भारी खर्च करने जा रही है।

ये भी पढ़ें:डीलर्स ले रहे सिएरा EV की बुकिंग, ₹25000 का अमाउंट लगेगा; ये पूरी तरह रिफंडेबल

बस एलजी की मंजूरी का इंतजार

इस खास योजना के दायरे में आम टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के अलावा कमर्शियल गाड़ियां, छोटे मालवाहक ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की इस मंजूरी को दिल्ली के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अब इस नीति को लागू करने के लिए बस एलजी की फाइनल मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद दिल्ली के आम नागरिकों को इन सभी बड़े फायदों का सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।