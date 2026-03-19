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पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सीधे ₹1 लाख तक का फायदा! ई-कार लेने पर बंपर बचत, जल्द लागू होने जा रही ये नई पॉलिसी

Mar 19, 2026 02:55 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में जल्द ही दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) लागू होने वाली है। नई नीति के तहत, अगर आपके पास BS-IV या उससे पुराना वाहन है और आप उसे स्क्रैप करके नई EV खरीदते हैं, तो आप सीधे ₹1 लाख तक की सब्सिडी पा सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सीधे ₹1 लाख तक का फायदा! ई-कार लेने पर बंपर बचत, जल्द लागू होने जा रही ये नई पॉलिसी

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, क्योंकि जल्द ही दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) लागू होने वाली है, जिसमें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ग्राहकों को शानदार फायदे दिए जाएंगे। इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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₹1 लाख तक की सब्सिडी

नई नीति के तहत, अगर आपके पास BS-IV या उससे पुराना वाहन है और आप उसे स्क्रैप करके नई EV खरीदते हैं, तो आपको सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है। हालांकि, यह लाभ केवल उन कारों पर मिलेगा, जिनकी कीमत ₹15 लाख (एक्स-शोरूम) तक होगी और यह ऑफर सीमित संख्या (पहले 1 लाख ग्राहकों) के लिए ही लागू होगा।

किस गाड़ी पर कितनी सब्सिडी?

सिर्फ कार ही नहीं, दोपहिया और तीन पहिया EV खरीदने वालों के लिए भी आकर्षक लाभ तय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर करीब ₹10,000 और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर पर ₹25,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे छोटे बजट वाले ग्राहकों के लिए भी EV खरीदना आसान हो जाएगा।

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EVs पर रोड टैक्स में छूट


इसके अलावा सरकार EVs पर रोड टैक्स में छूट देने की भी योजना बना रही है। यह फायदा उन इलेक्ट्रिक कारों पर मिलेगा, जिनकी कीमत ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, यानी ग्राहकों को खरीद के समय और बाद में दोनों तरह से बचत होगी।

पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा?

इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगे और उनकी जगह क्लीन और ग्रीन EVs लेंगी। इससे दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

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ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) आम लोगों के लिए एक बड़ा मौका है, जहां वे अपने पुराने वाहन को हटाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद सकते हैं और साथ ही अच्छी-खासी बचत भी कर सकते हैं। आने वाले समय में यह नीति दिल्ली को एक ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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