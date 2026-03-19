पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर सीधे ₹1 लाख तक का फायदा! ई-कार लेने पर बंपर बचत, जल्द लागू होने जा रही ये नई पॉलिसी

दिल्ली में जल्द ही दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) लागू होने वाली है। नई नीति के तहत, अगर आपके पास BS-IV या उससे पुराना वाहन है और आप उसे स्क्रैप करके नई EV खरीदते हैं, तो आप सीधे ₹1 लाख तक की सब्सिडी पा सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हां, क्योंकि जल्द ही दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) लागू होने वाली है, जिसमें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर ग्राहकों को शानदार फायदे दिए जाएंगे। इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹1 लाख तक की सब्सिडी

नई नीति के तहत, अगर आपके पास BS-IV या उससे पुराना वाहन है और आप उसे स्क्रैप करके नई EV खरीदते हैं, तो आपको सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है। हालांकि, यह लाभ केवल उन कारों पर मिलेगा, जिनकी कीमत ₹15 लाख (एक्स-शोरूम) तक होगी और यह ऑफर सीमित संख्या (पहले 1 लाख ग्राहकों) के लिए ही लागू होगा।

किस गाड़ी पर कितनी सब्सिडी?

सिर्फ कार ही नहीं, दोपहिया और तीन पहिया EV खरीदने वालों के लिए भी आकर्षक लाभ तय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर करीब ₹10,000 और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर पर ₹25,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे छोटे बजट वाले ग्राहकों के लिए भी EV खरीदना आसान हो जाएगा।

EVs पर रोड टैक्स में छूट



इसके अलावा सरकार EVs पर रोड टैक्स में छूट देने की भी योजना बना रही है। यह फायदा उन इलेक्ट्रिक कारों पर मिलेगा, जिनकी कीमत ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, यानी ग्राहकों को खरीद के समय और बाद में दोनों तरह से बचत होगी।

पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा?

इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगे और उनकी जगह क्लीन और ग्रीन EVs लेंगी। इससे दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।

ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम