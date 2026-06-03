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हाइब्रिड कारों पर मिल सकता है 1.45 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट, सरकार की गजब पॉलिसी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 पर्सेंट तक का डिस्काउंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हाइब्रिड कार खरीदने वालों को लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है।

हाइब्रिड कारों पर मिल सकता है 1.45 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट, सरकार की गजब पॉलिसी

हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट EV Policy 2.0 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 50 पर्सेंट तक का डिस्काउंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह पॉलिसी अभी ड्राफ्ट फेज में है और इसे अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हाइब्रिड कार खरीदने वालों को लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है।

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31 मार्च 2030 तक उठा सकेंगे फायदा

अभी की बात करें, तो दिल्ली में ग्राहकों को हाइब्रिड कारों पर पेट्रोल कारों की तरह ही टैक्स देना पड़ता है। मौजूदा नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाली कारों पर 10 पर्सेंट रोड टैक्स लगाया जाता है। ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 पर्सेंट तक की छूट दी जाएगी। ग्राहक इसका फायदा 31 मार्च 2030 तक उठा सकेंगे।

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इलेक्ट्रिक कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट

इसी ड्राफ्ट में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली फुली इलेक्ट्रिक कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी, हाइब्रिड कारों को मिलने वाली राहत EVs के मुकाबले आधी होगी। इससे साफ है कि सरकार का मेन फोकस अभी भी लोगों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वीइकल्स की ओर ले जाने का ही है। वहीं, हाइब्रिड कारों को एक बीच के ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

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इन कारों पर मिल सकता है 1.45 तक का डिस्काउंट

अगर प्रोपोज्ड 50 प्रतिशत टैक्स छूट लागू होती है, तो कई पॉप्युलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की ऑन-रोड कीमतों में अच्छी-खासी कमी आ सकती है। ऐसा होने पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस पर लगभग 83 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। टोयोटा हाइराइडर खरीदने वालों को करीब 84 हजार रुपये से 1.01 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर बायर्स को मैक्सिमम 1.45 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। मारुति इन्विक्टो की बात करें, तो इस पर लगभग 1.44 लाख रुपये तक और होंडा सिटी ई पर करीब 1 लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है।

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ये सभी मॉडल फिलहाल 30 लाख रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस के अंदर आते हैं और प्रोपोज्ड ड्राफ्ट के लागू होने पर इन कारों पर बायर्स को तगड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि, अभी बायर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पॉलिसी को लेकर फाइनल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा इस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड वीइकल्स को टैक्स छूट देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि हाइब्रिड कारों पर बेनिफिट देने से फुली इलेक्ट्रिक वीइकल्स को अपनाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

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लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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