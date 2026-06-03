हाइब्रिड कारों पर मिल सकता है 1.45 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट, सरकार की गजब पॉलिसी
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 पर्सेंट तक का डिस्काउंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हाइब्रिड कार खरीदने वालों को लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है।
हाइब्रिड कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट EV Policy 2.0 में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 50 पर्सेंट तक का डिस्काउंट देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह पॉलिसी अभी ड्राफ्ट फेज में है और इसे अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हाइब्रिड कार खरीदने वालों को लाखों रुपये तक की बचत हो सकती है।
31 मार्च 2030 तक उठा सकेंगे फायदा
अभी की बात करें, तो दिल्ली में ग्राहकों को हाइब्रिड कारों पर पेट्रोल कारों की तरह ही टैक्स देना पड़ता है। मौजूदा नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाली कारों पर 10 पर्सेंट रोड टैक्स लगाया जाता है। ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 पर्सेंट तक की छूट दी जाएगी। ग्राहक इसका फायदा 31 मार्च 2030 तक उठा सकेंगे।
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Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Vayve Mobility EVA
₹ 3.25 - 4.49 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Audi e-tron
₹ 1.02 - 1.25 करोड़
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
इलेक्ट्रिक कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट
इसी ड्राफ्ट में 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली फुली इलेक्ट्रिक कारों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी, हाइब्रिड कारों को मिलने वाली राहत EVs के मुकाबले आधी होगी। इससे साफ है कि सरकार का मेन फोकस अभी भी लोगों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक वीइकल्स की ओर ले जाने का ही है। वहीं, हाइब्रिड कारों को एक बीच के ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
इन कारों पर मिल सकता है 1.45 तक का डिस्काउंट
अगर प्रोपोज्ड 50 प्रतिशत टैक्स छूट लागू होती है, तो कई पॉप्युलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की ऑन-रोड कीमतों में अच्छी-खासी कमी आ सकती है। ऐसा होने पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस पर लगभग 83 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। टोयोटा हाइराइडर खरीदने वालों को करीब 84 हजार रुपये से 1.01 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है। वहीं, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पर बायर्स को मैक्सिमम 1.45 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। मारुति इन्विक्टो की बात करें, तो इस पर लगभग 1.44 लाख रुपये तक और होंडा सिटी ई पर करीब 1 लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है।
ये सभी मॉडल फिलहाल 30 लाख रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस के अंदर आते हैं और प्रोपोज्ड ड्राफ्ट के लागू होने पर इन कारों पर बायर्स को तगड़ा फायदा हो सकता है। हालांकि, अभी बायर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पॉलिसी को लेकर फाइनल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा इस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड वीइकल्स को टैक्स छूट देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि हाइब्रिड कारों पर बेनिफिट देने से फुली इलेक्ट्रिक वीइकल्स को अपनाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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