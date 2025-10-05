ये देश बना सबसे खतरनाक सड़क वाला शहर, यहां जा रही हर दिन 4 लोगों की जान
दिल्ली देश का सबसे खतरनाक शहर बन गया है। सड़क हादसों में यहां हर दिन 4 लोगों की जान जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में सड़क दुर्घटना में दिल्ली में 1,457 लोगों की मौत हुई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सड़क हादसों के मामले में देश का सबसे खतरनाक शहर साबित हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में सड़क दुर्घटना में दिल्ली में 1,457 लोगों की मौत हुई। मतलब कि हर दिन दिल्ली की सड़कों पर औसतन 4 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दिल्ली टॉप पर, बाकी शहर पीछे
दिल्ली में 5,715 सड़क हादसे दर्ज किए गए, जो देश के 53 बड़े शहरों में हुए कुल हादसों का 8.2% हिस्सा है। इसके बाद बेंगलुरु (4,980 हादसे) और चेन्नई (3,653 हादसे) का नाम आता है। लेकिन, मौतों के मामले में कोई भी शहर दिल्ली के करीब नहीं है। सड़क हादसे में दिल्ली में 1,457 मौतें, बेंगलुरु में 915 मौतें और जयपुर में 848 मौतें हुईं।
बहुत ज्यादा गाड़ियां और जगह कम
दिल्ली में 1.50 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। यह आंकड़ा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तीनों शहरों की गाड़ियों को जोड़ने पर भी लगभग बराबर बैठता है। इतनी भारी गाड़ियों का दबाव और सीमित सड़क ढांचा मिलकर शहर को ट्रैफिक जाम और हादसों का हॉटस्पॉट बना देते हैं।
टू-व्हीलर सवारों पर सबसे बड़ा खतरा
2023 में 622 बाइक और स्कूटर सवारों की जान सड़क हादसों में गई। इससे साफ है कि टू-व्हीलर राइडर्स दिल्ली की सड़कों पर सबसे असुरक्षित हैं। इसमें कार सवारों की 327 मौतें, ऑटो-रिक्शा यात्रियों की 95 मौतें, ट्रक से जुड़े हादसे में 94 मौतें, साइकिल सवारों की 78 मौतें और बस हादसे से 34 मौतें हुईं। पैदल चलने वालों की स्थिति भी भयावह है। सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पर ही 159 लोगों की मौत हुईं, यानी सड़क पार करना भी अब मौत के मुंह में कदम रखने जैसा बन गया है।
हादसों की बड़ी वजहें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सड़क हादसों के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। इसमें ओवरस्पीडिंग (तेज़ रफ़्तार), कम रोशनी वाली सड़कें, खराब रोड डिजाइन, ड्रंक ड्राइविंग (शराब पीकर गाड़ी चलाना), लापरवाह ओवरटेकिंग और रेड लाइट जंप जैसे कारण शामिल हैं। करीब 20% हादसे ऐसे होते हैं, जिनमें वाहन दीवार या डिवाइडर से टकरा जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर हादसे रात के समय होते हैं।
थोड़ी सुधार, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता
दिल्ली में 2022 में 1,461 लोगों की मौत हुई थी, यानी 2023 में मामूली सुधार दिखा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के लिए यह सुधार ‘ना के बराबर’ है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वे हादसे वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान है, बेहतर साइन बोर्ड और सड़क सुधार कार्य जैसे कदम उठा रहे हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ 75 जगहों पर 200 स्पीड कैमरे हैं, जबकि जरूरत हजारों की है। सालों से लंबित ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ अभी भी फाइलों में अटका हुआ है।
दिल्ली की सड़कों पर ‘स्पीड’ नहीं, ‘सुरक्षा’ जरूरी
दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लोगों की जान बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि कड़े नियम, तकनीक और जागरूकता — तीनों मिलकर काम करें। अगर सड़क पर हर ड्राइवर बस इतना याद रखे। थोड़ी देर रुकना, हमेशा के लिए रुक जाने से बेहतर है, तो शायद दिल्ली फिर से ‘डेंजर कैपिटल’ नहीं, बल्कि ‘सेफ कैपिटल’ बन सके।
