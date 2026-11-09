पुरानी कारों में लोग दनादन लगवा रहे CNG किट, हर KM हो रही ₹3 तक बचत; सिर्फ इतना आ रहा खर्च

एक रिपोर्ट के मुताबिक, CNG किट लगवाने वालों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कार ओनर्स नई BS6 गाड़ी खरीदने पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय, उसमें CNG किट लगवा रहे हैं।

पुरानी कारों में लोग दनादन लगवा रहे CNG किट

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1 नवंबर से दिल्ली में ऐसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां की एंट्री को बैन कर दिया गया है, जो BS6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करतीं। साथ ही, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर हुआ हो। ऐसी गाड़ियों पर ये पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक और CNG व्हीकल के साथ इमरजेंसी व्हीकल ये पाबंदी से बाहर हैं। इन पाबंदियों के चलते नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कई कार ओनर्स का रुझान CNG कन्वर्जन यानी पेट्रोल से CNG में बदलने की तरफ बढ़ रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, CNG किट लगवाने वालों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कार ओनर्स नई BS6 गाड़ी खरीदने पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय, उसमें CNG किट लगवा रहे हैं। cartoq की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 122 में CNG इंस्टॉलेशन का काम करने वाले शक्ति सिंह ने PTI को बताया कि पिछले 15 दिनों में मांग 50% से अधिक बढ़ गई है। गाजियाबाद की एक वर्कशॉप ने बताया कि वे अब 2-3 दिनों में ही 4-5 गाड़ियों में CNG किट लगा रहे हैं, जबकि पहले इतने ही काम के लिए पूरा हफ्ता लग जाता था।

कन्वर्जन की संख्या 50% तक बढ़ी

नोएडा के सेक्टर 83 स्थित कार क्राफ्ट के यतिन बंसल ने बताया कि उन्हें मिलने वाली दैनिक कॉल और पूछताछ में लगभग 50% की ग्रोथ हुई है। गाजियाबाद के एक अन्य इंस्टॉलर ने बताया कि उन्हें हर दिन लगभग 20 कॉल आ रही हैं। करनाल की एक वर्कशॉप ने 25-30% की ग्रोथ दर्ज की है। ये आंकड़े अलग-अलग कारोबारियों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। यह कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि पूरे NCR में CNG कन्वर्जन की संख्या में ठीक 50% की बढ़ोतरी हुई है।

35,000 रुपए से CNG किट शुरू

PTI से बात करते हुए इंस्टॉलर ने बताया कि BS4 गाड़ी में CNG किट लगवाने का खर्च आमतौर पर 35,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच आता है। वहीं, BS6 गाड़ी के लिए यह खर्च लगभग 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक हो सकता है। असली खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि किट, इंजन, गाड़ी और वर्कशॉप कौन सी है। ये बाजार के रेट हैं, ना कि सरकार द्वारा तय की गई कीमतें।