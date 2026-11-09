पुरानी कारों में लोग दनादन लगवा रहे CNG किट, हर KM हो रही ₹3 तक बचत; सिर्फ इतना आ रहा खर्च
एक रिपोर्ट के मुताबिक, CNG किट लगवाने वालों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कार ओनर्स नई BS6 गाड़ी खरीदने पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय, उसमें CNG किट लगवा रहे हैं।
1 नवंबर से दिल्ली में ऐसी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां की एंट्री को बैन कर दिया गया है, जो BS6 एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करतीं। साथ ही, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर हुआ हो। ऐसी गाड़ियों पर ये पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक और CNG व्हीकल के साथ इमरजेंसी व्हीकल ये पाबंदी से बाहर हैं। इन पाबंदियों के चलते नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कई कार ओनर्स का रुझान CNG कन्वर्जन यानी पेट्रोल से CNG में बदलने की तरफ बढ़ रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, CNG किट लगवाने वालों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। यानी कार ओनर्स नई BS6 गाड़ी खरीदने पर लाखों रुपए खर्च करने के बजाय, उसमें CNG किट लगवा रहे हैं। cartoq की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 122 में CNG इंस्टॉलेशन का काम करने वाले शक्ति सिंह ने PTI को बताया कि पिछले 15 दिनों में मांग 50% से अधिक बढ़ गई है। गाजियाबाद की एक वर्कशॉप ने बताया कि वे अब 2-3 दिनों में ही 4-5 गाड़ियों में CNG किट लगा रहे हैं, जबकि पहले इतने ही काम के लिए पूरा हफ्ता लग जाता था।
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Bajaj Pulsar 220 F
₹ 1.36 लाख
Zontes 350R
₹ 2.57 लाख से शुरू
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.89 - 2.26 लाख
Royal Enfield Continental GT 650
₹ 3.58 - 3.88 लाख
कन्वर्जन की संख्या 50% तक बढ़ी
नोएडा के सेक्टर 83 स्थित कार क्राफ्ट के यतिन बंसल ने बताया कि उन्हें मिलने वाली दैनिक कॉल और पूछताछ में लगभग 50% की ग्रोथ हुई है। गाजियाबाद के एक अन्य इंस्टॉलर ने बताया कि उन्हें हर दिन लगभग 20 कॉल आ रही हैं। करनाल की एक वर्कशॉप ने 25-30% की ग्रोथ दर्ज की है। ये आंकड़े अलग-अलग कारोबारियों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। यह कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि पूरे NCR में CNG कन्वर्जन की संख्या में ठीक 50% की बढ़ोतरी हुई है।
35,000 रुपए से CNG किट शुरू
PTI से बात करते हुए इंस्टॉलर ने बताया कि BS4 गाड़ी में CNG किट लगवाने का खर्च आमतौर पर 35,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच आता है। वहीं, BS6 गाड़ी के लिए यह खर्च लगभग 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक हो सकता है। असली खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि किट, इंजन, गाड़ी और वर्कशॉप कौन सी है। ये बाजार के रेट हैं, ना कि सरकार द्वारा तय की गई कीमतें।
प्रति किलोमीटर पर 3 रुपए तक बचत
पेट्रोल के मुकाबले CNG से प्रति किलोमीटर का खर्च कम आता है, तो रनिंग कॉस्ट में भी बचत हो सकती है। हालांकि, यह हिसाब लोकली फ्यूल की कीमतों और गैस पर गाड़ी के असली माइलेज पर डिपेंड करता है। हालांकि, कन्वर्जन कराने से गाड़ी की डिक्की का बूट स्पेस कम हो जाता है, सिलेंडर का वजन बढ़ सकता है और गाड़ी की परफॉरमेंस पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद भी CNG कार से पेट्रोल की तुलना में प्रति किलोमीटर 2 से 3 रुपए तक की बचत हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें