दिल्ली में 1 नवंबर के बाद चलाई ये गाड़ी, तो लगेगा ₹1 लाख का जुर्माना; घर से निकलने से पहले जरूर जान लें

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की है। 1 नवंबर 2025 से बिना BS-VI वाले कॉमर्शियल वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्री रहेगी, तो फटाफट घर से निकलने से पहले ये नया नियम जरूर जान लीजिए।

Tue, 28 Oct 2025 04:36 PM

दिल्ली की हवा हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच जहरीली हो जाती है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड (Registered) और BS-VI एमिशन नॉर्म्स का पालन नहीं करने वाले सभी कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल (Commercial Goods Vehicles) के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय प्रदूषण को कम करने के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है, खासकर सर्दियों के दौरान जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है।

नया नियम क्या कहता है?

परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI मानकों का पालन करने वाले कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। BS-VI मानक सबसे सख्त एमिशन नॉर्म्स हैं और इन वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण BS-IV या उससे निचले मानकों वाले वाहनों की तुलना में काफी कम होता है।

BS-IV वाहनों के लिए अस्थायी राहत

सरकार ने BS-IV डीजल कॉमर्शियल वाहनों के लिए एक अस्थायी छूट (Transitional allowance) दी है, जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की अनुमति दी गई है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद केवल BS-VI-अनुपालक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश करने दिया जाएगा। यह छूट व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को अपने पुराने वाहनों को अपग्रेड करने का पर्याप्त समय देती है।

इन वाहनों को मिली छूट (Exemptions)



यह प्रतिबंध निम्नलिखित वाहनों पर लागू नहीं होगा। इनमें दिल्ली में पंजीकृत कॉमर्शियल मालवाहक वाहन (Commercial Goods Vehicles Registered in Delhi) शामिल हैं, जो दिल्ली के अंदर पंजीकृत वाहनों पर यह रोक लागू नहीं होगी। BS-VI अनुपालक डीजल वाहन (BS-VI Diesel Vehicles) दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। CNG, LNG, या बिजली से चलने वाले वाहन (CNG, LNG, or Electric Vehicles) ग्रीन एनर्जी पर चलते हैं, इसलिए इन पर कोई रोक नहीं है। BS-IV डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक) को एक साल की छूट मिली है।

GRAP प्रतिबंध जारी रहेंगे

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत लगाए गए प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि शहर की वायु गुणवत्ता खराब होने पर GRAP के चरणों (Stages) के अनुसार, अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो इन नए नियमों के अलावा होंगे।

यह फैसला क्यों मायने रखता है?