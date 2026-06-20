छोटे साइज और नए अवतार में दस्तक देगी 'Defender', मजबूती होगी बड़ी कार जैसी; देखें पूरी डिटेल

जगुआर लैंड रोवर अपनी धाकड़ एसयूवी डिफेंडर का एक छोटा और नया अवतार मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑटो जगत में इसे 'डिफेंडर स्पोर्ट' (Defender Sport) नाम से जोड़ा जा रहा है।

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लक्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जेएलआर (जगुआर लैंड रोवर) अपनी धाकड़ एसयूवी डिफेंडर का एक छोटा और नया अवतार मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑटो जगत में इसे 'डिफेंडर स्पोर्ट' (Defender Sport) नाम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके असली नाम का खुलासा नहीं किया है। पहले माना जा रहा था कि यह कार सिर्फ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV) होगी। लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि इसे हाइब्रिड (HEV) इंजन के साथ भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के नए EMA आर्किटेक्चर पर बनने वाली इस कार को अलग-अलग देशों की पसंद के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा होगा डाइमेंशन साइज की बात करें तो यह नई डिफेंडर अपने मौजूदा 'डिफेंडर 90' मॉडल से छोटी होगी। इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर के आसपास होने की उम्मीद है। इस छोटे साइज की वजह से यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी। हालांकि, साइज छोटा होने के बाद भी इसके रफ-एंड-टफ लुक से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसे बिल्कुल नए सिरे से एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें डिफेंडर की पहचान बन चुका ऊंचा बॉक्स जैसी डिजाइन और शानदार फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम बरकरार रहेगा।

मजबूती से नहीं होगा समझौता इस कार में बैटरी को पैसेंजर केबिन के बिल्कुल नीचे फिट किया जाएगा। इस वजह से कार को मोड़ने या उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए सस्पेंशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे मौजूदा बड़ी डिफेंडर के मुकाबले इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम हो सकता है। इसके बावजूद, कंपनी का पूरा फोकस इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता को नंबर वन बनाए रखने पर है। यानी मिट्टी, कीचड़ या पथरीले रास्तों पर भी यह कार वैसी ही ग्रिप और मजबूती देगी, जिसके लिए डिफेंडर जानी जाती है।

क्यों है यह इतनी खास खास बात यह है कि डिफेंडर को एक अलग ब्रांड के रूप में स्थापित करने के बाद यह कंपनी की तरफ से पेश किया जाने वाला पहला बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में डिफेंडर 90, 110 और 130 जैसे बड़े मॉडल्स के साथ ऑक्टा (Octa) और कमर्शियल हार्डटॉप वैरिएंट्स शामिल हैं। इस नए छोटे मॉडल के आने से कंपनी को यूरोप के तंग रास्तों वाले मार्केट्स में पैठ बनाने में मदद मिलेगी। जेएलआर की योजना यहीं नहीं रुकने वाली है। आने वाले समय में कंपनी अमेरिकी मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिफेंडर का एक पिक-अप ट्रक वर्जन या कुछ और नए बॉडी स्टाइल भी ला सकती है।