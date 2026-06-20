छोटे साइज और नए अवतार में दस्तक देगी 'Defender', मजबूती होगी बड़ी कार जैसी; देखें पूरी डिटेल
जगुआर लैंड रोवर अपनी धाकड़ एसयूवी डिफेंडर का एक छोटा और नया अवतार मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑटो जगत में इसे 'डिफेंडर स्पोर्ट' (Defender Sport) नाम से जोड़ा जा रहा है।
लक्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जेएलआर (जगुआर लैंड रोवर) अपनी धाकड़ एसयूवी डिफेंडर का एक छोटा और नया अवतार मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑटो जगत में इसे 'डिफेंडर स्पोर्ट' (Defender Sport) नाम से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके असली नाम का खुलासा नहीं किया है। पहले माना जा रहा था कि यह कार सिर्फ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (BEV) होगी। लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि इसे हाइब्रिड (HEV) इंजन के साथ भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के नए EMA आर्किटेक्चर पर बनने वाली इस कार को अलग-अलग देशों की पसंद के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा होगा डाइमेंशन
साइज की बात करें तो यह नई डिफेंडर अपने मौजूदा 'डिफेंडर 90' मॉडल से छोटी होगी। इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर के आसपास होने की उम्मीद है। इस छोटे साइज की वजह से यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी। हालांकि, साइज छोटा होने के बाद भी इसके रफ-एंड-टफ लुक से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसे बिल्कुल नए सिरे से एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसमें डिफेंडर की पहचान बन चुका ऊंचा बॉक्स जैसी डिजाइन और शानदार फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम बरकरार रहेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Land Rover Defender
₹ 1.03 - 2.62 करोड़
Volkswagen ID.4
₹ 50 - 60 लाख
MG 5 Estate
₹ 50 - 60 लाख
Mahindra Vision T
₹ 12.5 - 20 लाख
Mahindra BE 09
₹ 22 - 27 लाख
Mahindra S204
₹ 12 लाख से शुरू
मजबूती से नहीं होगा समझौता
इस कार में बैटरी को पैसेंजर केबिन के बिल्कुल नीचे फिट किया जाएगा। इस वजह से कार को मोड़ने या उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने के लिए सस्पेंशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे मौजूदा बड़ी डिफेंडर के मुकाबले इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम हो सकता है। इसके बावजूद, कंपनी का पूरा फोकस इसकी ऑफ-रोडिंग क्षमता को नंबर वन बनाए रखने पर है। यानी मिट्टी, कीचड़ या पथरीले रास्तों पर भी यह कार वैसी ही ग्रिप और मजबूती देगी, जिसके लिए डिफेंडर जानी जाती है।
क्यों है यह इतनी खास
खास बात यह है कि डिफेंडर को एक अलग ब्रांड के रूप में स्थापित करने के बाद यह कंपनी की तरफ से पेश किया जाने वाला पहला बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगा। फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में डिफेंडर 90, 110 और 130 जैसे बड़े मॉडल्स के साथ ऑक्टा (Octa) और कमर्शियल हार्डटॉप वैरिएंट्स शामिल हैं। इस नए छोटे मॉडल के आने से कंपनी को यूरोप के तंग रास्तों वाले मार्केट्स में पैठ बनाने में मदद मिलेगी। जेएलआर की योजना यहीं नहीं रुकने वाली है। आने वाले समय में कंपनी अमेरिकी मार्केट को ध्यान में रखते हुए डिफेंडर का एक पिक-अप ट्रक वर्जन या कुछ और नए बॉडी स्टाइल भी ला सकती है।
मिलेगा डिफेंडर जैसा टशन
इस कॉम्पैक्ट डिफेंडर के इलेक्ट्रिक वर्जन में फोर-व्हील ड्राइव देने के लिए इसके आगे और पीछे, दोनों एक्सल पर एक-एक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, जेएलआर ने अभी तक इसके पावर, टॉर्क या रेंज के आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। कंपनी एक ऐसी गाड़ी तैयार कर रही है जो शहर की तंग गलियों में मुड़ने में भी आसान हो। साथ ही वीकेंड पर पहाड़ों या जंगलों की सैर कराने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहे। कुल मिलाकर, यह नई छोटी डिफेंडर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनने जा रही है जो कम बजट और छोटे साइज में डिफेंडर का टशन चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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