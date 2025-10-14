रेगिस्तान हो या पहाड़, हर जगह सरपट दौड़ जाएगा डिफेंडर SUV का ये नया एडिशन; फीचर ऐसे कि कीचड़ से भी आसानी से निकल आए

लैंड रोवर डिफेंडर 110 का ट्रॉफी एडिशन (Land Rover Defender 110 Trophy Edition) लॉन्च हो गया है। यह एक पावरफुल SUV है। इसकी कीमत 1.30 करोड़ है। यह गाड़ी ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक कलेक्टर आइटम साबित होगी।

अगर आप लग्जरी के साथ रोमांच भी चाहते हैं, तो लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन (Land Rover Defender 110 Trophy Edition) आपके लिए बनी है। भारत में इसे 1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह लिमिटेड एडिशन SUV मशहूर कैमल ट्रॉफी डिफेंडर (Camel Trophy Defender) से इंस्पायर है, जिसने 1980 के दशक में ऑफ-रोड एडवेंचर की परिभाषा बदल दी थी। आइए जरा विस्तार से इस नए एडिशन की खासियत जानते हैं।

कैमल ट्रॉफी (Camel Trophy) से जुड़ी कहानी

ट्रॉफी एडिशन (Trophy Edition) सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक लेजेंड की वापसी है। ट्रॉफी एडिशन (Trophy Edition) एक ऐसा ऑफ-रोड इवेंट था, जो 1980 से 2000 तक हर साल आयोजित होता था। इसे The Olympics of 4x4 कहा जाता था, जहां लैंड रोवर (Land Rover) की SUVs दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में अपनी ताकत और भरोसे को साबित करती थीं। नई डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन (Defender 110 Trophy Edition) उसी परंपरा को आधुनिक रूप में लेकर आई है।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

नई डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन (Defender 110 Trophy Edition) में 3.0-लीटर का इनलाइन-6 ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 350hp की पावर और 700Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम मिलता है।

लैंड रोवर (Land Rover) का दावा है कि यह SUV 0-100 km/h की स्पीड सिर्फ 6.4 सेकेंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 191 km/h है।

स्पेशल एडिशन का एक्सक्लूसिव डिजाइन

नई डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन (Defender 110 Trophy Edition) को दो एक्सक्लूसिव शेड्स में पेश किया गया है। इसमें डीप सैंडग्लो यलो और केसविक ग्रीन (Keswick Green) कलर ऑप्शन मिलता है। इसमें ब्लैक रूफ और बोनट मिलता है। इसमें ट्रॉफी एडिशन के स्पेशल डीकल्स, 20-इंच के ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स, ऑप्शनल ऑल-टेरेन या ऑल-सीजन टायर्स दिए गए हैं।

ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए एक्सेसरीज

यह SUV सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि कठिन रास्तों के लिए भी तैयार है। ऑफ-रोडर एक्सेसरी पैकेज में हेवी-ड्यूटी रूफ रैक, ब्लैक डिप्लॉयबल लैडर (स्टेयर्स), साइड पैनियर्स (एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉक्स), स्नॉर्कल सिस्टम मिलते हैं, ताकि SUV पानी या कीचड़ में भी आराम से चल सके। ग्राहक चाहें तो अपनी डिफेंडर (Defender) को मैट प्रोटेक्टिव फिल्म से भी कस्टमाइज कर सकते हैं।